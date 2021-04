I dette «fylket» drar Høyre ifra

Mens Høyre på landsbasis er bitte litt mindre populære nå enn de var i valget for fire år siden, så viser partiet storform i Akershus.

I den landsomfattende supermålingen som Norstat har gjort for NRK, får det største blå partiet 35,2 % oppslutning i Akershus, noe som er 4,2 prosentpoeng bedre enn i stortingsvalget i 2017.

Meningsmåling april 2021 for Akershus Endring sammenlignet med stortingsvalget 2017 Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Graf med oppslutning per parti R R: 4 % (endring: +2,1 +2,1 4 % SV SV: 7,3 % (endring: +2,0 +2,0 7,3 % AP AP: 21,5 % (endring: −4,8 −4,8 21,5 % SP SP: 9,3 % (endring: +3,3 +3,3 9,3 % MDG MDG: 4,4 % (endring: +0,7 +0,7 4,4 % KRF KRF: 0,5 % (endring: −1,8 −1,8 0,5 % V V: 4,3 % (endring: −2,2 −2,2 4,3 % H H: 35,2 % (endring: +4,2 +4,2 35,2 % FRP FRP: 10,9 % (endring: −4,2 −4,2 10,9 % Andre partier: 2,5 % Utført 16.–20. april ― 600 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Han som har den utsatte sjetteplassen på stortingslista kan konstatere at han er i fint driv mot Stortinget.

– Det er jo veldig hyggelig å høre! Jeg mener det først og fremst er en anerkjennelse av den politikken regjeringen fører, som absolutt har kommet Akershus til gode. Da vil jeg særlig trekke frem samferdselssektoren og håndteringen av koronaepidemien, sier Hårek Elvenes til NRK.

Akershus har tradisjonelt vært Høyres aller beste fylke. Og her gjør partiet det klart sterkest igjen, selv om fylket nærmest er borte med Høyres innsats. Fylket inngår nå bare som del av storfylket Viken, men får lov til å være valgkrets hvert fjerde år.

Valgekspert Svein Tore Marthinsen synes Høyres oppsving i gammelfylket er interessant og verdt å gruble over.

VALGEKSPERT: Svein Tore Marthinsen synes det er spennende at Høyre gjør det så bra i Akershus. Foto: Privat

– Akershus er en sammensatt krets. Jeg har en mistanke om at mennesker med høyere utdanning og som jobber i privat sektor, særlig bosatt i Asker og Bærum, men også Follo, gir Høyre en styringsgevinst. At man mener Høyre har håndtert situasjonen bra, sier han.

Akershus nest største parti, Arbeiderpartiet, er derimot nede på 21,5 prosents oppslutning, noe som er 4,8 ned fra stortingsvalget da partiet hadde 26,3 %.

Ap ligger an til å tape ett mandat, fra fem ved siste valg til fire nå. Det er tidligere AUF-leder Mani Hussaini som har femteplassen på lista.

Mandatfordeling april 2021 for Akershus Endring sammenlignet med nåværende storting Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Mandatfordeling per parti Parti Antall mandater Endring H H: 6 mandater, endring +1 6 +1 AP AP: 4 mandater, endring −1 4 −1 SP SP: 2 mandater, endring +1 2 +1 FRP FRP: 2 mandater, endring −1 2 −1 R R: 1 mandat, endring +1 1 +1 SV SV: 1 mandat, endring 0 1 0 MDG MDG: 1 mandat, endring +1 1 +1 V V: 1 mandat, endring 0 1 0 KRF KRF: 0 mandater, endring 0 0 0 Utført 16.–20. april ― 600 svar Grafikken viser hvor mange mandater hvert parti ligger an til å få valgt inn på Stortinget fra Akershus. I tillegg vil ett av partiene i Akershus få tildelt et utjevningsmandat basert på nasjonale stemmetall. Les mer om NRKs meningsmålinger

SV går derimot fram solide to prosentpoeng og ligger an til beholde sitt ene mandat i fylket.

Senterpartiet fosser fram

Et parti som fosser fram over hele landet er Senterpartiet som nå ligger an til å få inn to representanter fra Akershus, mot dagens ene.

– Det er jo veldig gøy og inspirerende. Det setter jo motet i deg for å fortsette å jobbe inn i valgkampen, sier Else Marie Rødby fra Asker.

Det er hun som står på andreplassen på lista og som ligger an til plass på stortingsbenken sammen med førstekandidaten Sigbjørn Gjelsvik.

Partiet får 9,3 prosent i NRKs måling mot 6,0 prosent i forrige valg.

Også MDG-leder Une Bastholm får plass på Stortinget slik det ser ut nå. Partiet setter for andre valg på rad partilederen øverst på lista i Akershus. Det gikk ikke bra sist, men nå har MDG 4,4 prosent av stemmene noe som er 0,7 prosentpoeng mer enn sist.

Rødt er inne med representant fra Akershus på NRKs måling. Partiet har aldri hatt inne representanter fra andre fylker enn Oslo, så det er historisk sus over dette. Førstekandidaten heter Marie Sneve Martinussen og er egentlig bosatt i Oslo.

KAN MISTE PLASSEN: Hvis Akershus Venstre mister oppslutning kan nåværende kulturminister Abid Raja miste plassen sin på Stortinget. Foto: Remi Sagen / NRK

Spennende for Rajas plass

Akershus Venstre ser ut til å beholde sin plass i nasjonalforsamlingen, men med et nødskrik. Partiet faller med 2,2 prosentpoeng siden forrige valg og ligger på 4,3 prosent.

– Partiet skal ikke falle mye mer i oppslutning før Abid Raja sin plass er i spill. Akershus er jo Venstre nest beste krets bak Oslo og et av fylkene hvor Venstre forventer stortingsplass, sier Svein Tore Marthinsen.

Fremskrittspartiet faller derimot med over fire prosentpoeng fra nivået de var i under sist stortingsvalg. Partiet har hatt tre representanter på Akershusbenken i denne perioden, men kan ende opp med bare to hvis dagens resultater står seg.

Også KrF har en jobb å gjøre. I NRKs måling for Akershus står partiet med en oppslutning på 0,5 prosent. Den bitte lille trøsten får være at målingen operer med en feilmargin på 1 prosentpoeng.