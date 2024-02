Eventyrer fikk seg en skikkelig karamell før Finnmarksløpet

- Jens Kvernmo har kjørt cirka 1300 km med hundespann som forberedelse til Finnmarksløpet.

- Turen har vært utfordrende med stormer og et fall utfor en snøskavl, men både Kvernmo og hundene kom helskinnet frem.

- Kvernmo har brukt turen til å bli bedre kjent med de 10 nye hundene i spannet sitt, som aldri har vært med i et hundeløp tidligere.

- Han mener turen kan ha både positive og negative effekter på hundenes prestasjon i løpet.

- Kvernmo deltok i Finnmarksløpet for første gang i fjor, og kvalifiserte seg da til det lengste løpet på 1200 km i år.

- Til tross for den tøffe forberedelsen, ser Kvernmo frem til løpet som han beskriver som en folkefest.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.