Finnmarksløpet er Europas lengste og tøffeste konkurranse for hunder og hundekjørere.

Den går gjennom rå, arktisk natur, over vidde og fjell.

Det krever mye – både av hundene og av hundekjørerne å delta i en slik konkurranse.

Men her spiller ikke alder eller kjønn noen rolle.

Her stiller alle likt, med ett mål for øye: å ta seg gjennom hele Finnmark – og tilbake igjen.

1200 kilometer for å være nøyaktig. En distanse tilsvarende Oslo – Bodø.

Og det er ingen hvem som helst som ligger som nummer to i Finnmarksløpet i år.

Roger Dahl er en pioner i hundekjøring. Foto: Øyvind Nordahl Næss / NRK

Maskin fra Alta

Roger Dahl fra Alta er 72 år gammel og en av pionerene innenfor hundekjøring i Norge.

I 1981 var han med på å starte det vi i dag kjenner som Finnmarksløpet.

Og til nå har han fullført konkurransen hele 27 ganger.

– Jeg vet ikke. Det finnes ingen hemmelighet tror jeg, sier Dahl på det tiende sjekkpunkt under årets Finnmarksløp.

Roger Dahl med hundespannet sitt under Finnmarksløpet 2024. Foto: Jan Helmer Olsen / NRK

Finnmarkingen har kun brutt én gang. Det var i 1983.

– Det var det første løpet mitt. Da starta jeg med schæfere og vi måtte stoppe i Karasjok. Ellers har jeg fullført alle, sier han.

En yngre Roger Dahl som leder hundene sine i mål i Alta. Foto: Thorbjørn Jungård

Kan bli norgesmester

Akkurat nå ligger veteranen an til en andreplass etter svenske Petter Karlsson. Og bak ham, 27 år gamle Niklas Rogne fra Østerdalen.

Kommer Dahl over målstreken som første nordmann i Alta, blir han også tidenes eldste norgesmester i åpen klasse.

– Det går fort mellom sjekkpunktene, men jeg tror ikke vi kjører noe fortere enn de aller fleste. Men det har klaffa, det er jo artig, sier Dahl.

Roger Dahl på sjekkpunkt Neiden under Finnmarksløpet. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Målet for i år er likevel å få hundene over målstreken i Alta.

– Jeg kan ikke jinxe det! Da må det i så fall skje noe med hundene når de hviler på sjekkpunkt. Men hvis ikke, så er det ikke noen grunn for meg å ikke komme til mål.

Hundene gjør jobben

Roger Dahl ble i fjor den eldste til å fullføre Finnmarksløpet, og slo dermed sin egen rekord. Nå kan han på nytt bli historisk.

Drivkraften til å fortsette å konkurrere, mener han selv ligger i hodet.

– Den ligger ikke kroppslig, det er bare hodet som sier at jeg skal gjøre ting, sier Dahl.

– Jeg er ikke like sprek opp bakkene og klarer ikke å jobbe like fort som før. Heldigvis så funker det jo, det går bare sakte.

Men med en foreløpig andreplass, kan han med sikkerhet si at det ikke går spesielt sakte.

Se video av Roger Dahl løper opp Finnmarksløpets tøffeste etappe:

Her løper Roger Dahl opp Finnmarksløpets tøffeste etappe. Du trenger javascript for å se video. Her løper Roger Dahl opp Finnmarksløpets tøffeste etappe.

Den gode plasseringen mener han hundene skal få all ære for.

– Det er atletene som gjør jobben. Jeg er ikke atleten, jeg er bare coachen.

Samtidig ser han at han har gjort noe riktig, når han har klart å lede hundene sine over målstreken hele 27 ganger.

– Jeg har kanskje opp gjennom årene vært en grei coach for dem, som har gjort at de har gjort jobben for meg. Jeg kan bare ta vare på dem, og da tar de vare på meg i sporet, sier han.

Høy bryt-prosent

Dahl sier det har vært mye snakk om høy bryt-prosent i Finnmarksløpet og hva årsaken til det kan være.

72-åringen mener det er naturlig at en viss prosent av hundespannene må trekke seg i løpet av konkurransen.

Men han tror noen hundekjørere kunne med fordel vært litt mer forberedt på det som ventet dem ute på Finnmarksvidda.

Foto: Jan Helmer Olsen / NRK

– Det er en fordel at jeg har lært å krype, før jeg har lært å gå, sier Dahl, og henviser til at han har brukt mange år på å bygge opp rutine.

– Nå er det mange som hopper rett inn i det og skal gå løpet, men de har ikke krøpet først.

Dahl sammenlikner det å kjøre Finnmarksløpets 1200-kilometerklasse med Formel 1.

– Det er jo mange som vil kjøre Formel 1, men er du ikke forberedt og opplært til å kjøre Formel 1, da blir bryt-prosenten høy.