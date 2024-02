Jens Kvernmo stoppet av et nytt uvær: – Så mørkt på det

– Jeg så mørkt på det på lørdag, sier Kvernmo, som kjører hundespann fra Trøndelag til Finnmark.

Han skal stå på startstreken på Finnmarksløpet 8. mars, men har valgt å kjøre hundespannet sitt fra hjembygda Ogndal til Alta.

Da stormen «Ingunn» traff Sverige tidligere i uken, så måtte Kvernmo søke ly i et fjøs i Sverige. På fredagsmorgen startet han på turen nordover, men på lørdag traff et nytt uvær han og hans tolv hunder.

Sammen med hundene søkte han ly i en liten koie i Sverige da uværet ble for ille.

– Jeg hadde kontroll på kartet hvor hytta var, men jeg visste ikke at vi skulle bli liggende der, sier Kvernmo, som legger til at han har stor respekt for været som har truffet han de siste dagene.

– Det begynte strålende på fredag, men så ble det bare verre og verre. Det været som traff oss sist var på nivå med orkanen.

– Det kom mer snø i går. Så det føltes mye verre enn «Ingunn».

Kvernmo er ikke ukjent med utfordringer på tur, men det er sjeldent han har opplevd et sånt vær som det han har fått de siste dagene.

Det var nesten ikke mulig å se hundesleden etter at Kvernmo og hundene hadde kommet seg inn i den lille hytten i ødemarken i Sverige. Foto: Jens Kvernmo

Tom for hundemat

På søndagskvelden hadde Jens Kvernmo funnet ly ved et slakteri. Der har han fått en del reinkjøtt som hundene har spist.

Han valgte å forlate koia i Sverige for han hadde gått fri for mat til hundene.

– Jeg hadde gått tom for hundemat, men heldigvis kom det kjørende en snøskuter forbi, sier Jens Kvernmo, som dermed fikk et spor å kjøre på til plassen han nå får hvile og påfyll med mat.

– Kan ikke bli verre enn det her

Nå håper eventyreren at det blir litt mindre spenning i hverdagen og at de kan få en roligere tur på vei mot Alta og Finnmarksløpet.

– Det kan ikke bli verre enn det her. Finnmarksløpet blir et påskeløp, sier Kvernmo om den strabasiøse starten på turen fra Trøndelag til Finnmark med hundespann gjennom Sverige.

– Nå ser jeg lys i tunnelen, legger hundekjøreren til om værmeldingen de kommende dagene.

Eventyreren Jens Kvernmo har hatt noen veldig tøffe dager i den svenske ødemarken på vei mot Alta og Finnmarksløpet. Nå håper han på bedre vær de kommende dagene. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Helt fantastisk

Selv om været har ført til ekstra utfordringer, så er Kvernmo svært takknemlig for hvordan har blitt tatt imot i nabolandet i uværet.

– Gjestfriheten som jeg har møtt på denne reisen så langt har vært helt fantastisk, skrev Jens Kvernmo på Facebook før det andre uværet stoppet han.

Da gjensto det 900 kilometer til Alta og det var 35 dager til Finnmarksløpet startet.

Målet er å være i Alta 1. mars, sånn at han og hundene får litt hvile før de skal starte på det 1.200 kilometer lange hundeløpet.