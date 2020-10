Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– De som håndterer covid-19 pasienter klinisk gjør en fantastisk jobb, og en påskjønnelse til de som gjøre en ekstra innsats vil være positivt.

Det sier konstituert avdelingsdirektør for helse og omsorg i Tromsø kommune, Margrethe Kristiansen.

– Kommunen er jo helt avhengig av at vi har dyktig helsepersonell som står i de situasjonene.

GIR TILLEGG: Konstituert avdelingsdirektør for helse og omsorg i Tromsø kommune, Margrethe Kristiansen. Foto: Tromsø kommune

Korona-tillegget på 1000 kroner gjelder for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og sykepleiere som jobber klinisk med pasienter som har testet positivt for covid-19.

Som for eksempel ved Sør-Tromsøya sykehjem som har hatt et lokalt smitteutbrudd.

Det er resultatet etter forhandlinger mellom Tromsø kommune, Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet.

Håper flere kommuner følger etter

Fire av ti sykepleiere har vurdert å slutte i yrket på grunn av for lav lønn. Det viste en undersøkelse fra juni i år gjort av Tidsskriftet Sykepleien.

Sykepleierne som høstet applaus i vår ble skuffet over høstens lønnsoppgjør som sikret dem en femtilapp mer i måneden.

Men regionleder for sykepleierforbundet i Troms og Finnmark, Lena Røsæg Olsen, er fornøyd med tillegget fra kommunen.

– Jeg synes det er utrolig bra at sykepleierne endelig har fått kred for den tøffe

PÅ TIDE: Lena Røsæg Olsen er regionleder for Sykepleierforbundet i Troms og Finnmark. Foto: Privat

jobben de har stått i lenge, sier Olsen.

– Og at det ikke bare er sykehuset, men også kommunen som kompenserer de for den tøffe jobben de står i.

Nå håper hun flere kommuner gjør det samme som Tromsø.

– Jeg håper andre kommuner følger etter og ser den viktige jobben sykepleierne gjør, og kompenserer dem for det.

Får risikotillegg på legevakta

I tillegg til Covid-tillegget får sykepleiere i faste stillinger på legevakta et risikotillegg på 35.000 kroner i året. Årsaken er at legevaktsykepleiere er mer utsatt for vold og trusler.

Tillegget er det samme som sykepleiere i Tromsø fengsel får.

– Det er viktig å få sykepleierkompetansen inn på legevakta sånn at vi har sykepleiere som kan stille opp over tid. Det sliter på sykepleierne når de hele tiden skal ha ekstrabelastninga det er å stå i risikojobb, sier Lena Røsæg Olsen.

RISIKOTILLEGG: Faste ansatte sykepleiere ved legevakta i Tromsø får nå risikotillegg, i likhet med sykepleiere i Tromsø fengsel. Foto: Eskil Mehren / NRK

– Tromsø kommune har vært mer belasta

– Covid 19-situasjonen har utfordret alle kommuner og det kan være krevende situasjoner. Vi i Tromsø kommune har kanskje vært mer belasta enn andre kommuner i forhold til covid-19 utbrudd, sier Margrethe Kristiansen.

Tromsø kommune hadde Norges første positive covid-19 tilfelle i februar. Senere har kommunen blant annet måtte håndtere smitteutbruddet på Hurtigrutens MS «Roald Amundsen», og på den russiske tråleren «Obeljaj».