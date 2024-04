Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Ordfører Gunnar Wilhelmsen og kommuneadministrasjonen i Tromsø er anklaget for å ha skjønnmalt regnskapstallene for 2023, som viste et rekordunderskudd på 259 millioner kroner.

Anklagene kommer fra opposisjonen, som mener at kommunikasjonen mellom ordføreren og administrasjonen kan ha vært et forsøk på å presentere regnskapsrapportene i et bedre lys enn det de egentlig var.

Kommunedirektør Stig Tore Johnsen avviser påstanden om at han har følt seg presset til å levere så lavt underskudd som mulig.

Ordfører Wilhelmsen avviser også anklagene, og sier at han først fikk beskjed om at driftsregnskapet var i minus seks uker etter valget. -------------------------------------

– Man kan sette spørsmålstegn med om kontakten mellom ordføreren og administrasjonen har vært et forsøkt på å presse kommunen til å presentere regnskapsrapporter i et bedre lys enn det i realiteten var, sier Kristoffersen Kanestrøm (Frp) til NRK.

Torsdag hadde opposisjonen kalt inn til høring i et ekstraordinært formannskapsmøte i Tromsø kommune om det uventede rekordunderskuddet i kommuneregnskapet for 2023 på hele 259 millioner kroner.

På «tiltalebenken» satt både ordfører og toppledelsen i kommuneadministrasjonen. Fremskrittspartiet tok tidlig regien, og fyrte løs under høringen:

– SMS-kontakten kan tyde på at kommunedirektøren har følt seg presset til å levere så lavt underskudd som mulig i regnskapsrapporten på høsten, mener Kanestrøm.

Frps Bjørn-Gunnar Jørgensen, og hans partikollega Kristoffer Kanestrøm (t.h) kom med harde beskyldninger under høringen. Foto: Eskild Johansen / NRK

Sprekker i rødgrønt utstillingsvindu

En begynnende økonomisk krise skyller inn over Kommune-Norge. Utgiftene til kommunene i 2023 har vist seg å være langt høyere, enn de regjeringen hadde beregnet.

Nasjonalt gikk tre av fem kommuner i underskudd i 2023. I Troms og Finnmark gikk tre av fire kommuner med driftsunderskudd.

For politikere og administrasjonen i Tromsø kommune kom det som et sjokk da det ble klart i mars at kommunen gikk på en rekordsmell på budsjettet.

259 millioner kroner viste underskuddet i driftsregnskapet for 2023.

Siden kommunen har bygd opp midler på fond, under perioden til den profilerte Ap-ordførerens periode som ordfører, slipper kommunen unna de store kuttene i år.

Torsdag, under den kommunale høringen, lobbet opposisjonen retoriske snøballer mot både ordfører og de tre i kommuneledelsen, som var sendt ut i den verbale snøballkrigen.

40 prosent av kommunene hadde et negativt resultat i fjor.

Økonomisjef Geir Andersen (v), kommunedirektør Stig Tore Johnsen, og organisasjonsdirektør Mari Hult måtte svare for seg torsdag. Foto: Eskild Johansen / NRK



Følte ikke press

Under høringen forsøkte kommuneledelsen å forklare det uventede underskuddet, til kommunepolitikerne.

Høyere lønnskostnader og prisvekst, høyere vikarbruk og høye renter på flytende lån, er noen av forklaringene på det uventede rekordunderskuddet som rammet Tromsø i 2023.

Ifølge Nordlys skal en kommunerevisor ha anbefalt å unnlate å føre låneavdrag på kommunale tomter i årsregnskapet, som dermed skal ha senket prognosen for underskuddet på høsten 2023 med 33 millioner kroner.

Gunnar Wilhelmsen skal ifølge avisa ha gjennomført fem uformelle møter, uten referater, med den eksterne revisoren gjennom 2023.

Derfor ble det høring: Ekspander/minimer faktaboks I august 2023, en måned før valgkampen, varslet en avviksmelding at man trolig ville bomme med 150 millioner kroner i den første regnskapsrapporten.

Det viser et innsyn Nordlys har gjort i avviksmeldinger i kommunen.

Likevel kunne ordfører Gunnar Wilhelmsen gå inn i valgkampen med full støtte fra administrasjonen om at Tromsø kommune lå an til et overskudd på 10 millioner i 2023.

I oktober skal sms-er mellom ordfører og kommunedirektør vise at Gunnar Wilhelmsen ble informert om en prognose på underskudd på drifta i kommunen på 50 millioner kroner.

Gunnar Wilhelmsen mener dette viser at han ikke har vært informert om underskuddet som var på vei i forkant av valget.

I siste regnskapsrapport for 2023 kom det frem at det var en risiko for et langt større underskudd, om visse faktorer slo inn, men administrasjonen har innrømmet at dette ikke ble godt nok kommunusert til de folkevalgte.

Opposisjonen mener også at det kan ha foregått saksbehandling per sms mellom ordfører og kommunedirektør. Kilde: Avisa Nordlys

Også i SMS-er mellom Wilhelmsen og kommunedirektøren, ble det kommunisert om regnskapet, i dagene før regnskapet ble offentliggjort i oktober i fjor, skriver avisa.

Kommunedirektør Stig Tore Johnsen avviser på det sterkeste at han opplevde kontakten som forsøk på press.

– Jeg føler meg overhodet ikke presset. Vi er en selvstendig administrasjon, og gjør våre egne vurderinger, uavhengig av hva politikerne, inkludert ordføreren, måtte mene, sier Johnsen til NRK.

Gunnar Wilhelmsen kommer fra næringslivet i Tromsø, og forklarte under høringen at direktekontakten med administrasjonen skjer for å sikre han innsikt og kunnskap om driften av kommunen. Foto: Eskild Johansen / NRK

– Det er direkte feil

Gunnar Wilhelmsen sier til NRK at han avviser blankt at han har forsøkt å påvirke kommuneadministrasjonen til å skjønnmale regnskapsrapportene gjennom 2023.

– Det er direkte feil, Kommunedirektøren svarte godt på dette under høringen i dag. Han har ikke følte seg presset. Jeg sliter selv med at vi ikke får nøyaktige prognoser fra administrasjonen. De må være korrekte om vi skal være i stand til å sette inn tidlige tiltak, påpeker han.

Han understreker at SMS-kontakten med kommunedirektøren viser at han først i oktober, seks uker etter valget, fikk beskjed om at driftsregnskapet var i minus.

– Hadde jeg visst mer, hadde jeg kunne gjort noe med det, påpeker han, og legger til:

– Jeg gikk inn i valget med en prognose på at driften skulle gå i pluss.

Tok selvkritikk

Kommunedirektør Stig Tore Johnsen tok selvkritikk under høringen til kommunepolitikerne.

– Min troverdighet har fått seg en ripe i lakken, også administrasjonens troverdighet, sa Johnsen.

– Vi må i fremtiden gjøre en bedre jobb, sier han.

Til NRK utdyper han at risikoen for underskuddet skulle vært bedre kommunisert.

– Vi tar kritikk på at vi burde ha synliggjort risikoen for underskudd til de folkevalgte. Der må vi bli tydeligere og flinkere til å rapportere, sier han.

Anne Berit Figenschau, gruppeleder for Høyre i Tromsø, var langt fra fornøyd med svarene som ble gitt under høringen. Foto: Mathias Sommerset Kjellmo / NRK

– Høringen er en skandale

Anne Berit Figenschau, gruppeleder for Høyre, oppsummerte høringen på en slik måte:

– Jeg mener høringen er en skandale. Vi fikk svært begrenset mulighet til å stille spørsmål, påpeker hun.

Hun mener opposisjonen ikke fikk fullgode svar fra ordføreren.

– Det er fortsatt usikkert for meg om ordføreren har forsøkt, og lyktes, i å påvirke kommuneadministrasjonen i regnskapsrapporteringen gjennom året, påpeker hun.