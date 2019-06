Fire av ti sykepleiere har vurdert å slutte på grunn av lønna

– Det er veldig alvorlig, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Eli Gunhild By til NRK.

I undersøkelsen som er gjennomført i mars i år viser det seg at annenhver sykepleier ikke er fornøyd med hva de tjener, skriver Tidsskriftet Sykepleien.

– Høyere lønn

– Dette viser at både kommuner og sykehus må bidra til høyere lønn i årene framover. Samtidig må de tilby flere heltidsstillinger og gode arbeidstidsordninger slik at sykepleierne ønsker å stå i jobben, forteller By.

En vanlig sykepleier med ansiennitet på ti år og mer, tjener ifølge Norsk Sykepleierforbund i snitt 522.720 kroner i året. Uten ulempetillegg er det et gjennomsnitt på 460.174 kroner.

Arbeidstakerorganisasjonen Spekter mener lønnsveksten for sykepleierne har vært på linje med det andre arbeidstakere i Norge har fått. Det skriver direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Spekter, Gunnar Larsen i en e-post til NRK.

Sykepleiermangel

At 40 prosent av sykepleierne har vurdert å bytte yrke det siste året er et høyere tall enn forbundslederen hadde trodd. Selv om tallet er høyt, er det ifølge undersøkelsen kun 1,7 prosent som har svart at de faktisk har byttet yrke de siste tolv månedene.

– Det er jo allerede stor sykepleiermangel. Hvis 40 prosent av alle sykepleierne hadde sluttet ville sykehus og helse- og omsorgstjenesten i kommunene faktisk gått helt i stå. Pasienter ville ikke fått behandling og pleie. Det ville vært svært dramatisk, og jeg håper virkelig at det aldri skjer.

I en e-post til NRK skriver statssekretær i Helsedepartementet, Anne Grethe Erlandsen:

– Vi trenger sykepleierne og deres helt spesielle ekspertise og erfaring i helsetjenesten. Derfor er det ikke bra at mange i undersøkelsen svarer at de vurderer å slutte. Mange sykepleiere arbeider i små stillinger og ønsker seg større stillingsbrøker eller hele stillinger. Vi oppfordrer derfor kommuner og sykehus til å ha en heltidskultur.

Stor arbeidsmengde

Marte Svanborg Sørensen (24) har jobbet et år som utdannet sykepleier, i tillegg til seks år i helsevesenet. Nå jobber hun i hjemmesykepleien i Oslo, og stortrives i yrket.

LIKER YRKET: Marte Svanborg Sørensen (24) er nyutdannet sykepleier. Hun synes ikke lønna gjenspeiler arbeidet. Foto: Privat

– Jeg har aldri vurdert å bytte yrke på bakgrunn av lønna, men på grunn av arbeidsmengden har jeg tenkt på det. Jeg skjønner at mange blir slitne etter flere år som sykepleier, fordi det kan være utmattende og få folk på jobb, sier Sørensen.

– Er du fornøyd med lønna?

– Nei, egentlig ikke, med tanke på hvor mange kvelder, helger og helligdager vi jobber. Turnus påvirker livet. Mens mange andre jobber mandag til fredag fra åtte til fire, jobber vi hele tiden.

Hege Mygland er avdelingsdirektør og leder forhandlingsavdelingen i KS, og gjør oppmerksom på at undersøkelsen til NSF ble gjort før lønnsoppgjøret i kommunal sektor.

– For sykepleiernes endte det med enighet gjennom mekling noen timer før fristen. KS var derfor glade for at vi kom i havn med et historisk lønnsløft for sykepleierne. Kravet fra NSF om garantert minsteinntekt på 500.000 kroner for en sykepleier med ti års ansiennitet ble innfridd. Vi håper og regner med å se gode effekter av lønnsløftet slik at at sykepleiere nå velger å bli værende i kommunen de er ansatt, sier Mygland.