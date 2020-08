Det er en skipslege, og en filippinsk lege om bord på skipet. De er sendt på sine lugarer med beskjed om at de ikke skal utføre medisinsk arbeid om bord. Det bekrefter kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

– Det er fordi det er en uoversiktlig situasjon med tanke på smitte om bord. Det er flere av de som er i karantene som utviser symptomer som kan være forenlig med covid-19. Vi må få rede på hvordan den smitteoverføringen kan ha skjedd.

Etter befaring på MS «Roald Amundsen» onsdag viste det seg at flere om bord på skipet hadde symptomer på covid-19.

– Flere av dem var i isolasjon etter å ha delt lugar med folk som har fått bekreftet covid-19. Mange av dem viste symptomer. I tillegg viste personer som er satt i karantene symptomer, sier Kristoffersen.

Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen sier at de ikke får til et samarbeid vi anser som ansvarlig. Foto: Marita Andersen / NRK

For tiden er det kun besetning og ingen passasjerer om bord på skipet.

I samråd med FHI har kommunen og UNN valgt å teste alle på nytt. Svarene på prøven forventer de å få i løpet av torsdag ettermiddag.

– Vi forventer at flere av disse prøvene viser seg å være positive, sier Kristoffersen.

Tromsø kommune overtar også ansvaret for det medisinske arbeidet om bord på skipet. De to legene er isolert på sine lugarer inntil videre.

– Det er klart dette kan oppleves som dramatisk for en lege, men det er slik vi må løse situasjonen, sier Kristoffersen.

– Hva har dere opplevd som gjør at dere må gå så drastisk til verks?

– Vi har erfart at vi ikke får til et samarbeid vi anser som ansvarlig. Det er ikke snakk om faglig uenighet, men vi har ikke fått til det samarbeidet vi mener er forsvarlig for å ivareta besetningen om bord.

Passasjerene stod oppe på dekk når MS «Spitsbergen» seilte inn mot Tromsø. Foto: Tora Kyllingstad / NRK

MS «Spitsbergen» til kai

Dette skjer samtidig som MS «Spitsbergen» også ligger til kai i Tromsø. Alle 134 om bord testes for korona.

Ingen får gå i land før alle på skipet har negativ test. Helsepersonell fra Universitetssykehuset Nord-Norge går nå om bord skipet.

– Vi kan ha svar på de første testene i kveld, men mesteparten vil komme i morgen. Her skal vi være helt sikre. Avhengig av testresultatene må vi se veien videre.

Det sier Øyvind Benjaminsen, fungerende leder for koronasenteret i Tromsø.

Ingen får gå i land før alle på skipet har negativ test. Helsepersonell fra Universitetssykehuset Nord-Norge går nå om bord skipet. Foto: Tora Kyllingstad / NRK

Har kontroll

Benjaminsen mener kommunen har gjort det de kan for å håndtere situasjonen.

– Vi har kontroll på samtlige som har kommet i land i Tromsø, de som befant seg i Tromsø, og som har reist videre. Så vi føler oss veldig sikre på at det ikke har skjedd noe ut mot Tromsø befolkning, sier han.

Skipet har en besetning på 70. Av dem er 46 filippinske statsborgere, og 20 er norske statsborgere. Fire kommer fra europeiske land.

Over 40 personer er koronasmittet etter to seilaser med ekspedisjonsskipet MS «Roald Amundsen».

Skipet legger til kai i Tromsø. Foto: Tora Kyllingstad / NRK

Hurtigruten takknemlig for bistand

Pressevakt i Hurtigruten, Øystein Knoph, bekrefter at ingen fra skipet skal gå i land.

– Det er ingen mistanke om covid-19 smitte om bord på skipet, verken hos besetningsmedlemmer eller gjester. Men her tar vi selvfølgelig ingen sjanser, sier Knoph.

Passasjerene får ikke forlate båten før alle har testet negativt. Foto: Tora Kyllingstad / NRK

– Nå har vi som selskap forårsaket en situasjon, og da er jobben vår å rette opp i dette. Vi sikrer at ingen går i land før vi sammen med Tromsø kommune har kontroll på situasjonen, sier Knoph.

Skipet skulle egentlig til Longyearbyen, men der fikk de ikke lov til å legge til kai. Derfor ble kursen satt mot Tromsø isteden.

