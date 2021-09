Fiskerilærling Sander (20) tror ikke på Arbeiderpartiet – frykter næringen kan dø ut

– Jeg har ikke tro på noen partier. Det er som vanlig bare valgflesk. Det er ord, ikke handling, sier Sander Nicolai Hansen Pedersen.

Harstadværingen bor i Gildeskål i Nordland, og er lærling om bord på båten «Andopsværing». Pedersen drømmer om å en gang få sine egen fiskebåt med kvote.

– Det er prisene i markedet som er det store spørsmålet, sier han.

Skal man ha det billigste på «markedet», med en båt under 11 meter, koster det fort mellom 4–5 millioner kroner.

Dyrt å bli fisker

Kvotene har havnet på færre men større båter. Før var de gratis. Nå koster det millioner for en kvote. Det er de samme millionene unge folk må ut med om de vil etablere seg med kvote og båt.

Som en protest var Pedersen med å opprette Ungdommens fiskarlag. De mener inngangsprisen for å bli fisker er hinsides. Og de mener norsk fiskeripolitikk, slik den er i dag, slår ben under rekrutteringen.

– Om de hadde sett litt på rapportene og tatt til vett. Om de hadde fått litt vett oppe i topplokket, som vi sier her i Nord-Norge, så får de begynne å holde valgløftene. Mener jeg da. Da kan det se litt lyst ut for både samfunnet og politikken videre.

For et år siden la riksrevisjonen frem det Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth oppfatter som en alarmerende rapport. Flåten blir mindre variert mens de store har blitt større. Endringene har utfordret fiskeripolitiske prinsipper som at ressursene langs kysten tilhører fellesskapet. Og mange kystsamfunn mister dermed livsgrunnlaget sitt.

Splittelse og konflikter

Under valgkampen tok Myrseth til orde for å overføre kvoter fra de store trålerne til de mindre båtene i kystflåten.

– Forskjellene har blitt større over tid. Det har gått på bekostning av noen. Det har ikke vært en ønsket politikk, sa Myrseth.

Cecilie Myrseth varsler radikale endringer i fiskeriene. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Myrseth, som kan komme til å bli Norges neste fiskeriminister, mener det er helt nødvendig for å sikre aktivitet i de fiskeriavhengige samfunnene. Myrseth mener det gir mer helårlig industri langs kysten, og fisken dermed kommer fellesskapet til gode.

– De siste åtte årene har det vært rimelig mye splittelse og konflikter langs kysten. Vi må få skuta på rett kjøl igjen, og det er Arbeiderpartiet den beste kapteinen å få til, sa Myrseth til NRK under valgkampen.

Myrseth vil overføre kvoter tilbake til kystflåten. Men i Arbeiderpartiets partiprogram står ikke dette eksplisitt nevnt.

Arbeiderpartiets partiprogram om fiskeri: Ekspandér faktaboks Arbeiderpartiet vil: • Sikre at havressursloven, fiskesalgslagsloven og deltakerloven ligger fast og forblir viktige pilarer i norsk fiskeripolitikk. • Si nei til evigvarende kvoter. • Videreutvikle en differensiert, spredt og fiskereid fiskeflåte som kan sikre en lønnsom næring. • Utarbeide en ny kvotemelding som gir forusigbarhet for fiskerinæringen og som sikrer bosetting, aktivitet og lønnsomhet langs hele kysten. • Legge til rette for at alle flåtegrupper reduserer sine utslipp av klimagasser. • Innføre begrensinger på eierskap i kystfiskeflåten. • Styrke bredden og mangfoldet i kystfiskeflåten med målrettede ordninger for rekruttering til fiskerinæringen, basert på tilstrekkelig kvotegrunnlag. • Sikre gode rammevilkår for en lønnsom utvikling av flåten under elleve meter, som gir forutsigbarhet, fornying og konkurransedyktig avlønning også for mannskap på to. • Slå ned på fiskerikriminalitet og sikre anstendige lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte. • Videreutvikle ordninger som belønner leveranser av fersk fisk til lokale landanlegg. • Sikre at retten til fiske for alle i sjøsamiske områder skal være reell. • At et bærekraftig sjølaksefiske beholdes, med sine tradisjoner som en viktig kulturbærer og næring.

Lærling Pedersen er avventende til om Myrseth og Arbeiderpartiet, som vant stortingsvalget, faktisk blir å endre norsk fiskeripolitikk.

– Jeg har ikke sett at Arbeiderpartiet snakker mye om fiskeri. Men jeg håper de ser tegningen ved at dersom man ikke får nye generasjoner inn i fiskeri så vil næringen dø ut snart, sier han.

(Les tilsvar fra Cecilie Myrseth nederst)

– Må beholde de små

Utviklinga lang kysten, der kvotene over flere tiår har havnet på stadig større men færre hender, har skjedd over flere tiår. Blant annet i et arbeiderpartistyrt Norge.

– Om vi har vært med og gjort feil i storting og regjering tidligere, så får vi leve med det. Men uansett lytter vi, og nå skal vi få denne kysten på rett kjøl igjen, sa Myrseth før valget.

Myrseth innrømmer glatt at hun ikke tror det er mulig å få alle de ulike interessene langs kysten like fornøyde.

Kan havne i domstolene

Divisjonsdirektør i forskningsinstituttet Nofima, Magnar Pedersen, sier det er fullt mulig for politikerne å overføre fiskekvoter fra havflåte til kystflåten. Fordelingen besluttes ene og alene politisk.

– Det er bare for politikerne å bestemme at kvoter overføres til kystflåten. Dog innenfor rimelige rammer. Det kan ikke foretas dramatiske endringer uten at det oppstår juridiske komplikasjoner, sier han.

Pedersen, som har vært konsernsjef i det store fiskerikonsernet Nergård, viser til at en rekke aktører har gjort sine investeringer i tro på at det var stabilitet i kvotefordelingen.

– Hvis det foretas for store endringer vil de føle seg lurt. Da blir de å gå til sak mot staten, noe jeg tror de blir å gjøre. Og med for store overføringer tror jeg de vil ha domstolen med seg på sin side, sier Pedersen.

Sander Nicolai Hansen Pedersen håper man i fremtiden kan satse ikke bare på de store, men at man kan beholde de små også.

– Vi lever jo i at samfunn der alle skal kunne ha et levedyktig liv, sier han.

Til Pedersens kritikk skriver Myrseth torsdag i en SMS til NRK:

Arbeiderpartiet har en troverdig og rettferdig fiskeripolitikk. Rekruttering er avgjørende for næringen, og og er noe Arbeiderpartiet har hatt og vil ha fokus.

