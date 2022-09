– Jeg ville aldri tillatt å seile. Jeg så med forundring at Norge startet opp cruisetrafikken, sier Eilif Dahl.

Han er en pensjonert medisinsk professor og cruiselege, og en av Norges ledende eksperter på cruise-medisin.

Han var innkalt som vitne i rettssaken som nå pågår i Nord-Troms tingrett mot en kaptein og en norsk lege. De ble ilagt bøter etter det omfattende koronautbruddet på MS «Roald Amundsen» sommeren 2020, men nektet å betale.

NRK har tidligere fortalt hvordan Hurtigruten lobbyerte for å få seilingstillatelse midt i pandemien.

Eilif Dahl sier han på medisinskfaglig grunnlag aldri ville ha tillatt et slikt seilas.

Særlig fordi hele verden ble vitne til hvordan det gikk på cruiseskipet «Diamond Princess» i februar det året. Cruiseskipet ble satt i karantene i Japan da en tidligere passasjerer fikk påvist smitte, og endte med at minst 700 ble smittet.

Også da, som i Norge, overveldet pasientstrømmen lokale helsemyndigheter. Og samtidig hadde amerikanske myndigheter seilingsnekt for cruiseskip.

Legens forsvarer, Per Zimmer, mener hans klient ikke burde sitte som ansvarlig for retten her. Dette ansvaret ligger mye høyere enn hans kompetanse og stillingsbeskrivelse, sier han. Foto: Lisa Rypeng / NRK

Ingen informasjon om covid-19

Eilif Dahl kritiserer smittevernveilederen som ble laget for cruiseskip langs norskekysten, fordi det ikke er mulig å seile uten at det oppstår forkjølelsessymptomer.

Og fordi det er umulig å skille på slike symptomer, og covid-19-smitte.

Rettssaken handler om hvorvidt kapteinen og legen skulle varslet om mulig smitteutbrudd til norske myndigheter.

Eilif Dahl mener legene om bord gjorde alt rett, og dermed at var det riktig av kapteinen å ikke varsle om smitte.

– Han var klar på at ingen av legene hadde informasjon om at det var covid-19-smitte om bord. Da var det heller ingen grunn for kapteinen å vurdere det annerledes, sier kapteinens forsvarer, Benedikte Jamth.

Også den norske legens forsvarer er tydelig.

– Hvis det var meningen at hvert host skulle vært meldt til helsemyndighetene, så skulle skipet aldri ha seilt. Legene handlet i tråd med retningslinjene og rutinene som var lagt, sier Per Zimmer.

Line Vold i FHI var innkalt som vitne, for å belyse saken. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Trodde informasjonen var riktig

Også Line Vold i FHI har vitnet. Hennes synspunkt er at kapteinen og legen visste eller burde ha visst at de hadde smitte om bord.

Hun mener Hurtigruten feilinformerte myndighetene og holdt tilbake viktig informasjon.

Både kapteinen og den norske legen på første seilas med MS «Roald Amundsen» mente at de ikke hadde noen syke eller personer med symptomer på smitte om bord.

Samtidig lå det syke pasienter i isolasjon på begge seilas, med feber, hoste og andre symptomer forenlig med covid-19.

– Vår situasjonsforståelse bygde på informasjon fra skipet. Vi legger til grunn at den informasjonen vi hadde var riktig. Og at varslingsplikten ble overholdt, sa Line Vold i sitt vitneavhør torsdag.

Det viste seg å være feil.

Det er særlig datoen 29. og 30. juli hun forklarte seg om, en og to dager før cruiseskipet la til kai med smitte om bord i Tromsø.

NRK har tidligere fortalt at UNN brukte to minutter på å varsle om mulig smitteutbrudd, men ingen aktører på de to foregående dagene varslet.

Skipet la til kai i Tromsø, og lot alle passasjerene reise hjem uten å teste seg. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ville grepet inn tidligere

Vold forklarte at hun hadde fått lovnad fra Hurtigruten om at de skulle sende ut SMS til alle passasjerer om at de måtte teste seg.

– Hurtigruten ringte, og sa de stussa på om personen virkelig kunne være smittet der, fordi de ikke så noe smitte, sier Vold.

FHI mente det var stor sannsynlighet for at den smittede fra Hadsel ble smittet på MS «Roald Amundsen».

– Men bygd på informasjonen fra skipet måtte vi legge til grunn at det ikke var syke om bord. Og dermed ingen utbrudd. Vi vurderte at det kunne være en asymptomatisk medpassasjer kanskje, som hadde smittet denne personen.

Hun fikk spørsmål hun ville gjort en annen vurdering hvis hun fikk informasjon fra den norske legen om syke i isolasjon med luftveisproblemer, feber og hoste.

– Det blir hypotetisk, men ja, det ville vært håndtert annerledes. Da ville FHI, selv om vi ikke har varslingsplikt, kontakte kommuneoverlege fordi vi vet det blir en stor arbeidsbyrde på kommunen, sa Line Vold.

Vil ikke kommentere enkeltforhold

Det omfattende smitteutbruddet om bord på MS «Roald Amundsen» ble kjent langt ut over Norges grenser.

Utbruddet rammet 69 kommuner og gjorde at regjeringen strammet inn reglene for hele cruisenæringen. Senere ble det kjent at 71 personer fra 7 ulike fylker ble smittet.

NRK har vært i kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet for å høre om de har en kommentar til Eilif Dahls utspill. De har ikke svart.

Hurtigruten, ved kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege har sagt til NRK at de mener det ikke er riktig å uttale seg om enkeltforhold som kommer fram i rettssaken.

– Politiet gjennomførte en svært grundig og omfattende etterforskning over en periode på nesten to år, som vi bidro aktivt til. Politiets etterforskning konkluderte med at det ikke er grunnlag for å rette kritikk mot selskapet utover det som lå til grunn for forelegget vi fikk i vinter.

– Vi har vært tydelige på at vi som selskap gjorde flere feil. Det har vi tatt ansvar for, og vi har vedtatt forelegget vi ble ilagt, skriver Ege i en e-post.