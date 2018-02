Siktet samfunnstopp løslates

Politiet har gjort en vurdering av saken, og ber ikke om videre varetektsfengsling av mannen.

– Det er ikke så stor fare for forspillelse av bevis at videre fengsling er påkrevd, av hensyn til etterforskninga, sier politiinspektør Elin Norgård Strand i en pressemelding.

Dermed blir samfunnstoppen løslatt i løpet av dagen.

– Det er gledelig og riktig slik jeg vurderer det. Jeg har hatt en kort samtale med min klient og hans familie før dette ble kjent i media. Han er selvfølgelig veldig letta, sier forsvarer Bjørn Morten Litveit Hansen til NRK.

– Krevende uker

Forsvareren sier at siktede har mange støttespillere rundt seg nå og en familie som står i dette. Litveit Hansen forteller også at de nylig har fått innsyn i store deler av dokumentene i saken, men at han ikke vil kommentere det før de har gjennomgått det med deres klient.

I dag, torsdag, er det fem uker siden samfunnstoppen fra Troms ble pågrepet. Mannen ble siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, eller ha utnyttet noen i sårbar situasjon.

– Det har vært en krevende tid for vår klient. Han har bekymret seg for familien sin, utover det har han stått veldig støtt i denne perioden. Han har forklart seg for politiet og svart på de spørsmålene han har fått, sier forsvareren som nå vil få ro for å gå gjennom alt på en grundig måte.

Ny fornærmet i saken - totalt tre personer

Politiet har etterforsket saken siden tidlig desember i fjor. Da involverte saken én fornærmet, en mann i 20-årene.

Forsvarer Bjørn Morten Litveit Hansen. Foto: Petter Strøm / NRK

Den siktede samfunnstoppen ble også anmeldt for lignende forhold i 2015, men den saken ble henlagt etter nesten ett års etterforskning.

Mannen som da anmeldte samfunnstoppen, ble i løpet av den nye etterforskningen definert som fornærmet i saken som nå etterforskes.

Denne uka var samfunnstoppen i nye avhør, der han ble konfrontert med tidligere ukjente beviser for siktede. Senest onsdag formiddag ble et avhør av mannen fremskyndet. Der ble han også konfrontert med ny informasjon fra etterforskningen.

Torsdag informere politiet at siktelsen er utvidet igjen, og inkluderer nå tre fornærmede.

– Min klient har benektet enhver straffbar handling mot disse personene, men vi tar til etterretning at politiet har valgt å sikte han og at de opplyser om tre fornærmede, sier forsvarer Bjørn Morten Litveit Hansen.

Mistenker ytterligere fornærmede i saken

De mistenker fortsatt at det kan være flere fornærmede i saken, og at siktede har møtt dem i flyktning- og asylmiljøet, og blant ungdom som har bodd på institusjon.

Derfor ber politiet om tips i saken.

Det er Kripos som nå leder etterforskningen av samfunnstoppen. Kripos bistår også med en avhørsekspert.