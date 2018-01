Samfunnstopp siktet i sedelighetssak etter varsel fra ung mann

Mannen er varetektsfengslet i en uke, med bakgrunn i bevisforspillelsesfare. Siktede stiller seg uforstående til siktelsen, sier hans forsvarer Ulf E. Hansen til NRK.

Nordlys omtalte saken først.

Etter det NRK erfarer varslet mannen en offentlig institusjon om det han mente han var utsatt for. Institusjonen varslet så videre til politiet.

– Jeg kan bekrefte at vi etterforsker en sak, men av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke si noe mer om selve saken nå, sier Anita Hermandsen, politistasjonssjef i Tromsø til NRK.

Hun bekrefter derimot at de har siktet en mann for brudd på både ny, og gammel straffelov. Det betyr med andre ord at han er siktet for forhold både før, og etter 2015.

– Svært overrasket over siktelsen

Mannen er siktet etter den gamle straffeloven, paragraf 224, første ledd, bokstav A:

«Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig adferd utnytter en person til prostitusjon eller andre seksuelle formål, eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, straffes for menneskehandel med fengsel inntil 5 år».

Mannen er i tillegg siktet etter den nye straffeloven, paragraf 295:

«Med fengsel inntil 6 år straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang, eller får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold».

Også mannens forsvarer, Ulf E. Hansen er svært ordknapp, men bekrefter at hans klient er siktet for forhold både før og etter 2015. Han sier klienten er svært overrasket over siktelsen, men har godtatt varetektsfengslingen.

Unntatt offentlighet

Fengslingskjennelsen er i sin helhet skjermet fra offentlig gjengivelse, fordi politiet er tidlig i etterforskningen.

– Vi er i en veldig tidlig fase av etterforskningen, og så må vi komme tilbake når vi kan si noe mer. sier Hermandsen til NRK.