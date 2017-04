Renate (31) har besøkt 93 land – nå drømmer hun om å feriere på Senja

MAKEDONIA: Sandvik har besøkt de fleste land i Europa. Her i Makedonia. Foto: Privat

– Det er noe av det jeg liker best med å reise – alle de gangene jeg får øynene opp for hvor god verden egentlig er, sier Renate Sandvik.

Hun mener at mediene kan gi et inntrykk av at verden er et fryktelig farlig sted for tiden, men slik oppfattes det ikke av reisebloggeren som har besøkt 93 land:

– Jeg har jo reist en del, og nesten halvparten av landene jeg har reist i har jeg besøkt alene. Likevel har jeg aldri kommet opp i situasjoner som har føltes truende eller farlige. Tvert imot. De aller, aller fleste menneskene jeg møter er trivelige, hjelpsomme og imøtekommende, og vil ingen noe vondt, sier Sandvik.

Nylig kom hun hjem etter å ha reist gjennom syv land i Mellom-Amerika:



CUBA: Sandvik har besøkt flere land Nord-Amerika, her på Cuba. Foto: Privat

– Man hører jo en del om at enkelte av landene i Mellom-Amerika sliter en del med kriminalitet, men dette opplevde jeg likevel lite av selv. I stedet koste jeg meg på reisefot, forteller hun.







Vi ba reisebloggeren liste opp ti plasser som er verdt å besøke nå som sommerferien 2017 nærmer seg. Mer om det litt lengre ned i saken.

Elsker Nord-Norge

Sandvik forteller at hun ble bitt av reisebasillen allerede i barndommen, da familien dro med campingvogna på slep gjennom Europa. Det må ha vært litt av en basill som lå på lur i campingvogna, og som nå har ført henne til land som Tadsjikistan, Usbekistan og Mongolia, for utenom de andre 90 landene.

– Nysgjerrigheten driver meg alltid tilbake ut i verden, på jakt etter opplevelser som er litt annerledes enn hjemme. For min del er nye erfaringer og opplevelser verdt mye mer enn ting, og slik er jo verden en utømmelig kilde av, sier hun.



TROLLENE I TROLLHOLMSUND: I nærheten av Indre-Billefjord, noen mil nord for Lakselv, eller et par timers kjøring nord for Alta, på vei mot Nordkapp. Foto: Privat

Bloggen hennes er av reisesøkemotoren Travelmarket kåret til Norges tredje beste reiseblogg. Fortsatt tjener hun ikke nok til å kunne leve av den, men hun drømmer om en gang i fremtiden å kunne leve av reisingen.

Men selv om det er mye utenlandsreising, blogger hun også om reiser i Norge. Bodø-jenta mener at Nord-Norge er noe av det vakreste verden har å by på. Spesielt i sommerhalvåret er det ingen andre steder som frister henne mer. Helst på stille hav med en båttur eller to, og på fjellet med teltet i sekken.



– I fjor sommer utforsket jeg landsdelen både i fly, bil og til fots, og fant mange nye favorittsteder i både Nordland, Troms og Finnmark – som for eksempel vakre Lyngen. I år håper jeg blant annet på gjensyn med både Lofoten og Senja, i tillegg til å utforske et par nye øyer langs Helgelandskysten, forteller hun.

– Hit bør du reise i 2017

Her er de 10 stedene reiseblogger Renate Sandvik at du bør reise i 2017. Vi har delt opp i fire kategorier:



1) De lett tilgjengelige og populære reisemålene

2) For den nysgjerrige

3) Den hardbarka globetrotteren

4) En norsk perle

1) De lett tilgjengelige reisemålene:

Spania:

SPANIA: Er enkelt, billig og mye mer. Foto: Privat

– Regionen Andalucia sør i Spania er populær med god grunn. Det er både enkelt og billig å fly til Malaga. Derfra kan man leie seg bil og utforske regionens mange hvite, sjarmerende landsbyer som Ronda, og de større byene som Sevilla og Cordoba. En liten smak av Nord-Afrika får man rundt markedsgatene i Granada, byen hvor Alhambra-festningen også befinner seg. Herfra er veien heller ikke lang til kysten og langstrakte strender.

Albania:

ALBANIA: Ligner litt på Hellas, men mye billigere. Foto: Privat

– Dersom man ønsker seg en strandferie, men har lyst til å prøve noe litt annet enn de mest typiske turistmålene, er Albania stedet å dra. Strendene måler seg med de i nabolandet Hellas, mens prisene er langt lavere. Lenger inn i landet finner man dessuten de vakre byene Gjirokaster og Berat, hvor man raskt blir bedre kjent med landets lange historie. Maten er dessuten nydelig, og kan beskrives som en slags blanding mellom det greske og tyrkiske kjøkken.

Slovenia:

SLOVENIA: En herlig miks. Foto: Privat

– Slovenia er kanskje ikke det landet nordmenn reiser mest til, og ofte lurer jeg på hvorfor. Landet har alt man kan ønske seg, og kan beskrives som en slags blanding mellom Italia, Kroatia og Alpene. Her kan man ikke gå glipp av innsjøene Bled og Bohinj, vinregionen Brda, kystbyen Piran og hovedstaden Ljubljana.

2) For den nysgjerrige:

Færøyene:

FÆRØYENE: Ullgenser på pub og innbydende natur. Foto: Privat

– Bare halvannen time vest for Bergen ligger Færøyene. Et øyrike som nå tilhører Danmark, men opprinnelig ble bosatt av irske munker og nordmenn. Øyriket er på mange måter mer likt Norge enn Danmark, både i utseende og tradisjon. Her spiser man fermentert mat, og går med ullgenser på byen. Atmosfæren er avslappet og naturen svært innbydende. Færøyene er som å besøke en del av Norge fra en svunnen tid, og en god sjanse til å bli bedre kjent med sitt eget land og historie gjennom forskjellene og likhetene til disse øyene.

Armenia:

ARMENIA: Historie, religionshistorie og kultur. Foto: Privat

– Fascineres du av historie og religion? Da kan Armenia, verdens første kristne land, være av interesse. Eldgamle steinkirker står plassert rundt i det ene mektige landskapet etter det andre, og innbyr til et stopp. Man kan heller ikke unngå å få et innblikk i det tragiske, men lite omtalte, folkemordet som tok sted i Armenia på begynnelsen av 1900-tallet, når man besøker minnesmerket i hovedstaden Jerevan. Historien til landet er lang og hendelsesrik, og den britiske poeten Lord Byron mente Armenia var det mest interessante landet i hele verden.

Japan:

JAPAN: Godt bevarte tradisjoner, skyskrapere og templer. Foto: Privat

– Få steder er mer annerledes og fascinerende enn Japan. Landet har en lang historie, og mange likhetstrekk med de andre asiatiske landene, men samtidig ekstremt mange særtrekk. Fram til 1800-tallet var landet stort sett lukket for omverdenen, og Japan var heller aldri kolonisert av vestlige land. Derfor har landet fått bevare sine mange spesielle tradisjoner fram til i dag. Her kan man vandre blant gamle templer i Kyoto, hypermoderne skyskrapere i Tokyo, paradisstrender i Okinawa og tradisjonelle gjestehus med varme kilder rundt Nagano.



Den hardbarka globetrotteren:

Kirgisistan:

KIRGISISTAN: Hesteturer med overnatting og syrnet hestemelk. Foto: Privat

– Kirgisistan er landet for dem som ønsker en litt annerledes ferie, med fokus på natur og kultur. Det lille landet har mye å by på, men et av høydepunktene er å dra på ridetur og overnatte i tradisjonelle jurter hos lokalbefolkningen underveis. Her kan man se hvordan de lokale lever med dyrene sine i fjellene på sommerhalvåret, smake syrnet hestemelk, bade i iskalde fjellsjøer og kanskje treffe på noen av landets ørnejegerne.

Georgia:

GEORGIA: Kontraster, fjell og vinens vugge. Foto: Privat

– Georgia er et land av kontraster til tross for dets beskjedne størrelse. Her finner man alt fra den frodige Svartehavskysten, til hete ørkenområder og snødekte fjelltopper på 5.000 meter. Hovedstaden Tbilisi er vel verdt noen dager, før man drar videre til fjellene og fjerne landsbyområder som Svaneti og Tusheti. Her finner man dessuten grottebyer, tusenårige kirker og vinproduksjonens vugge.

Tadsjikistan:

TADSJIKISTAN: Her kan man vandre i dagevis over fjellpass, forbi store isbreer og turkise bresjøer. Foto: Privat

– Liker du dramatisk natur og å gå i fjellet? Da er Tadsjikistan reisemålet for deg. Landet består av over 90 prosent fjell, og her kan man vandre i dagevis over fjellpass, forbi store isbreer og turkise bresjøer. De fleste som besøker landet gjør det for å kjøre langs imponerende Pamir Highway på vei til eller fra Kirgisistan, men opplevelsene er også rike i Fann-fjellene vest i landet.

En norsk perle:

VÆRØY: En norsk perle man bare må få med seg. Foto: Privat

– Det er vanskelig å bare velge ut én perle i dette vakre og varierte landet vårt, men jeg velger meg denne gang Værøy i Nordland. Denne øya er den nest sørligste av øyene i Lofoten, og lett tilgjengelig med helikopter eller ferge fra Bodø. Øya er liten nok til at sykkel er det beste framkomstmiddelet, men til de aller fineste stedene kommer man seg bare til fots. Utsikten fra Heia, og fotturen til det nedlagte fiskeværet Måstad er to ting man bare må få med seg.

