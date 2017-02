Mens kommunene i Lofoten, Lofotrådet og fylkesrådet i Nordland alle sier ja til Lofotodden nasjonalpark, er det fortsatt motstand mot de vidløftige planene.

– Folkemeninga er klokkeklar. Vi vil ikke ha nasjonalpark, sier Bjørn Eirik Larsen, leder for gruppa «Nei til Lofotodden nasjonalpark». Foto: Privat

– Folk flest i Moskenes og Flakstad er imot etableringen av en nasjonalpark. En nasjonalpark vil bety at vi legger store deler av kommunen brakk. Dette er et overtramp mot grunneierne og innbyggerne, sier Bjørn Eirik Larsen, leder for gruppa «Nei til Lofotodden nasjonalpark».

I 2015 ble det anholdt folkeavstemning om etablering av nasjonalpark i Lofoten. I enkelte kommuner vil opptil 60 prosent av det totale arealet i kommunen vernet. 58 prosent stemte imot og 41 prosent stemte for.

– Folk er forbannet, og føler seg overkjørt. Området som blir båndlagt strekker seg en nautisk mil til havs. Moskenes har i dag en av de største ansamlingene av torskekvoter i landet. Vi frykter at turisme vil overta for fiskeri dersom området her får nasjonalparkstatus, sier Larsen.

Vil ødelegge for oljevirksomhet

Kvalvika er en spektakulær sandstrand som ligger klemt mellom steile fjell på yttersiden i Flakstad kommune. Foto: Jon Olav Larsen

De lokale motstanderne får støtte Høyres fylkestingsgruppe, som sier nei når saken skal behandles i fylkestinget i Nordland denne uka. Høyre mener spørsmålet om vern må ses i sammenheng med konsekvensutredning av olje- og gassvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Både folket og ikke minst grunneierne blir overkjørt i denne saken, mener Kai Henriksen i Høyre. Foto: Pressefoto fra Høyre

– Både folket og ikke minst grunneierne blir overkjørt i denne saken. Samtidig vil dette skape problemer for fremtidige muligheter for næringsutvikling og vekst i de berørte kommuner, sier gruppeleder for Høyre i fylkestinget, Kai Henriksen.

I forvaltningene av andre nasjonalparker har det ført til problemer med etableringer av virksomheter også i randsonene, ifølge Henriksen, som viser til at det er regjeringen som skal ta den endelige avgjørelsen.

Ny behandling

Da fylkestinget i Nordland sist behandlet nasjonalparken sa de nei.

– Det var stor usikkerhet knyttet til den lokale forankringen. Derfor sa vi at ønsket å vite hva kommunene i Lofoten mente før vi kunne anbefale nasjonalpark. Nå har kommunene fattet nye vedtak og Lofotrådet sier de ønsker denne nasjonalparken velkommen. Da er det naturlig for oss å ta bort innvendingen vi hadde sist, og anbefale å gå videre, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Norvoll skjønner at mange i Lofot-kommunene er skeptiske til å binde opp så store arealer til nasjonalpark.

Flere kommuner og Lofotrådet har sagt ja til nasjonalpark. Foto: Robert Walker

– Det er alltid usikkerhet og uenighet når man diskuterer vernevedtak. Men nå har de lokale myndighetene og Lofotrådet kommet med en veldig klar anbefaling til oss om at nasjonalparken er ønsket i Lofoten.

Neste steg er Fylkesmannen, deretter Miljødepartementet før Stortinget må ta beslutningen.

– Hvor lang tid det vil ta er usikkert. Det blir svært viktig i dette arbeidet å se på hvilken effekt en ren nasjonalpark vil ha for andre næringer som fiskeri, reiseliv og havbruk i området.