Reagerte på Ødegaard-utspill – nå inviterer hun Arsenal-stjernen til prat

I årene utenfor landslaget har konflikten mellom Hegerberg og Norges Fotballforbund (NFF) stadig tilspisset seg, og spesielt etter et intervju med Josimar i 2019. Der sa Hegerberg blant annet at «Vi har ikke utviklet oss siden 1999, vi sov i timen» og at «NFF aldri har tatt kvinnelandslaget seriøst».

Det måtte hun i dag svare for.

– Det har jeg vært innom mange ganger med Lise. Jeg går ikke så mye i detalj på hva de samtalene har handla om, men klart det har dreid seg inn på punkt for punkt på den tilbakemeldingen jeg ga i 2017, som har vært viktig for meg, sier Hegerberg.

Se hele pressekonferansen med Ada Hegerberg og Martin Sjögren her. Du trenger javascript for å se video. Se hele pressekonferansen med Ada Hegerberg og Martin Sjögren her.

Svarte på Ødegaard-kritikk

Det er bare tre år siden Martin Ødegaard skapte overskrifter da han gikk ut på Instagram og ba Hegerberg respektere det norske landslaget. Årsaken er at et Hegerberg-intervju med kritikk av NFF kom på trykk i magasinet Josimar rett i forkant av VM i Frankrike.

«At du nå velger å gjøre et slikt intervju, er totalt uforståelig. Timingen er skrekkelig. Valget om å ikke spille for Norge er ditt, men respekter Norge og landslaget vårt. Det holder nå», skrev Ødegaard.

Nå er Hegerberg tilbake på landslaget, og på pressekonferansen mandag kveld innrømmer hun at Ødegaards krasse utspill gikk inn på henne.

– Det er klart noe jeg reagerte på. Intervjuet ble gjort seks måneder i forveien og var et veldig viktig intervju om norsk kvinnefotball. Lise Klaveness tok også en del av det, hvis dere ikke har fått med dere det. Uten at han kanskje har gått helt i dybden, tok han valget om å gå på sosiale medier. Jeg tenker at menn ikke står overfor de samme utfordringene kvinner gjør, men samtidig er dette tre år siden. Vi er begge landslagsspillere og ønsker én ting, å gå i rett retning. Og hvis Ødegaard vil ta en prat om likestilling, er døren min åpen, sier Hegerberg på Dagbladets spørsmål.

INVITERT: Martin Ødegaard fikk invitasjon av Ada Hegerberg til å prate om likestilling. Foto: Lise Åserud / NTB

Via NFFs pressekontakt Morten Skjønsberg uttalte Martin Ødegaard forrige uke at han ikke vier saken mer fokus. «Det har jeg lagt bak meg for lenge siden. Det er flott at Ada er tilbake og at saken er løst. Hun kommer til å bli en viktig brikke for Norge i sommerens EM», er uttalelsen fra Ødegaard til VG.

Hun forteller at hun foreløpig ikke har pratet med Ødegaard personlig i etterkant av utspillet.

– Nei, det har vi ikke, men det er klart vi får mulighet til det nå fremover, sier Hegerberg.

– Ingen beslutning som har kommet over natta

Hegerberg sto over mandagens treningsøkt, men gjensynsgleden og smilene var store da Lyon-stjernen entret Ullevaal-matta mot slutten av økta.

På pressekonferansen fortalte hun om hva som har vært avgjørende for at hun nå er tilbake i landslagstroppen.

– Det er klart det ikke er noen beslutning som har kommet over natta. Det har vært utrolig mye diskusjon og prat. Jeg ble skada i 2020, noe som har gitt et litt annet perspektiv på ting og mulighet til å tenke annerledes, åpner Hegerberg med før hun forklarer hvor viktig fotballpresident Lise Klaveness har vært:

– Jeg har hatt kontakt med Lise hele veien. Det har vært naturlig siden vi har spilt sammen. Lise har også hatt sine erfaringer på landslag og å ha den åpne diskusjonen med henne har vært befriende for min del. Hun har forstått mye av de utfordringene som har vært i norsk kvinnefotball og NFFs satsing på kvinner, forklarer hun.

Brudd og ordkrig

Hegerberg bestemte seg for å si nei til videre landslagsspill etter et mislykket EM sommeren 2017. Avgjørelsen ble starten på en årelang ordkrig, der både landslagstreneren og flere spillere erkjente at det aktuelle EM-et var preget av intern uro.

KJØLIG: Hegerberg og Sjögren sammen under EM i 2017 før førstnevnte takket nei til videre landslagsspill. Foto: Berit Roald / NTB

Samtidig uttrykte noen landslagsprofiler støtte til Lyon-spissens kritikk av NFF, men frontene var på et tidspunkt så steile at spillergruppa forventet en Hegerberg-beklagelse før et eventuelt landslagscomeback.

Det har landslagssjef Martin Sjögren nektet for at hadde vært et tema før den kommende landslagsreturen.

Året etter Hegerberg takket nei til landslaget, gikk Lise Klaveness inn i rollen som elitedirektør i NFF, og hun var tydelig på at hun ønsket å bryte ned isfronten mellom forbundet og Hegerberg.

Konflikten tilspisset seg likevel etter at Hegerberg hadde gitt et intervju i forbindelse med fotballbladet Josimars spesialutgave om kvinnefotball.

– Det var tøft på så mange samlinger. Jeg har vært knekt psykisk. Det har vært en dønn depressiv følelse. Jeg hadde mareritt etter å ha vært med landslaget, uttalte hun blant annet i intervjuet.

Suksess og skademareritt

Parallelt med bruddet med eget forbund, har Hegerberg fortsatt å herje for klubblaget.

COMEBACK: Hegerberg har vunnet alt som kan vinnes med klubblaget og kjempet seg tilbake fra et skademareritt siden hun sist spilte med det norske flagget på brystet. Foto: Balazs Czagany / AP

I 2018 ble hun tidenes mestscorende i en mesterligasesong, samtidig som hun var med og sikret sitt tredje strake trofé i den gjeve klubbturneringen. Belønningen var ny superkontrakt, og den da 22 år gamle stjerna ble verdens best betalte kvinnelige fotballspiller.

Hun rundet av året ved å bli tidenes første kvinne til å vinne den prestisjetunge Gullballen.

De siste sesongene har blitt preget av skader, men i oktober i fjor gjorde hun comeback for Lyon. Nå skal hun igjen jakte flere nettkjenninger for det norske landslaget der hun står med 38 mål på 66 kamper.

Norge møter Kosovo på Release Arena i Sandefjord 7. april og Polen på Ullevaal 12. april.