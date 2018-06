Hegerberg med ny superkontrakt – blir best betalt i verden

Ifølge NRKs kilder strekker den nye kontrakten seg til 2021 og er på et helt nytt nivå når det kommer til kvinnelige fotballspilleres økonomiske betingelser.

– Lyon er det beste laget jeg kan spille for. Jeg har vært her i fire år, har gitt hundre prosent for laget og klubben, og jeg får nå tilbake for det, sier Hegerberg, som ikke ønsker å kommentere NRKs opplysninger.

22-åringens agent Alan Naigeon kan foreløpig heller ikke kommentere den nye avtalen, og også Lyons mediesjef Olivier Blanc holder kortene tett til brystet.

Som verdens best betalte spiller, er hun over store stjerner som tidligere lagvenninne Alex Morgan og fem ganger verdens beste fotballspiller Marta. Morgan skal ha fått mellom 250.000 og 300.000 kroner i måneden da hun var i Lyon i fjor. Marta har hatt en årslønn på over tre millioner kroner. Ifølge NRKs kilder vil Hegerbergs nye kontrakt være på et helt annet nivå.

Dermed tetter hun litt av gapet opp til verdens best betalte herrespillere. Ifølge Forbes tjente Cristiano Ronaldo 93 millioner dollar (like under 800 millioner etter dagens kurs) i fjor. Nummer to på lønnsstigen, Lionel Messi, tjente 80 millioner dollar.

Ekstreme prestasjoner

GRUNN TIL Å JUBLE: Ada Hegerberg, her under mesterligafeiringen i Kiev, har fått mer å juble for. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Hegerberg har nettopp avsluttet en drømmesesong av dimensjoner. Hun løftet trofeet og satte ny scoringsrekord i mesterligaen, ble toppscorer i serien da Lyon vant et suverent ligagull, og satte inn det som burde ha vært et utligningsmål i cupfinalen mot storesøster Andrines Paris Saint-Germain.

Målet ble feilaktig annullert og PSG vant torsdagens skandalematch 1–0, men 22-åringens sesong har likevel vært av det spektakulære slaget.

– Sesongen har vært fantastisk, og jeg har ambisjoner om å prestere på samme nivå samt enda bedre de neste årene, lover Hegerberg, som fremover altså kommer til å få rikelig med lønn for strevet.

– Fantastisk for norsk fotball

NRK-EKSPERT: Carl-Erik Torp. Foto: Julia Marie Naglestad

NRK-ekspert Carl-Erik Torp er svært imponert over Hegerbergs ville statistikk, og han synes det er stas at en norsk kvinne har prestert så godt at hun nå blir verdens beste betalte kvinnelige fotballspiller.

– Det er fantastisk for norsk fotball at vi har en ener innenfor verdens største kvinneidrett. Det er ufattelig stort, sier han.

– Hun er ekstremt viktig i sin posisjon og har oppnådd ufattelig mye allerede, legger han til.

Hegerberg vann Meisterligaen