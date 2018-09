Nå vil Klaveness bryte ned isfronten mellom NFF og Hegerberg

– Jeg skal lede en eliteavdeling, og hun er en av de fremste elitespillerne vi har i Norge. Så det er selvfølgelig et mål å ha en god dialog med Ada Hegerberg, helt uavhengig av VM neste år, sier Lise Klaveness til NRK.

Mandag var 37-åringen på plass på sitt nye kontor på Ullevaal stadion og hilste for første gang på sine nye kolleger.

Juristen og den tidligere NRK-eksperten blir leder av NFFs eliteavdeling, mens tidligere toppfotballsjef Nils Johan Semb går over i en ny stilling som sportssjef for A-landslaget herrer.

NY ROLLE: Tidligere toppfotballsjef Nils Johan Semb går over i stillingen som sportssjef for A-landslaget herrer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fryktet konflikten ble langvarig

Klaveness har mye spennende å ta fatt på.

Én av oppgavene blir trolig å overbevise Lyon-stjernen Ada Hegerberg om at hun skal vende tilbake til det norske landslaget.

Samtidig som Klaveness er opptatt av å opprette en dialog med Hegerberg, understreker hun at hun ikke kjenner detaljene i konflikten.

– Det viktigste for meg er å snakke med Sjögren og de som har vært involvert i saken. Jeg kjenner ikke realitetene i den i det hele tatt. Jeg observerte den utenifra, sier Klaveness.

– Sjögren har all rett til å ta ut sitt lag, men jeg må forstå konflikten, og gjøre mine og våre vurderinger i etterkant av det, sier Klaveness.

Som NRK-ekspert uttalte Klaveness at konflikten kunne bli vanskelig å løse, og at hun fryktet en langvarig pause.

Nå kan hun selv bli sentral i den eventuelle dialogen videre.

LYON-STJERNE: Ada Hegerberg sier foreløpig nei til norsk landslagsspill. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

– Stolte og glade

Etter at Norge kvalifiserte seg for sommerens VM-sluttspill, har Hegerberg-debatten blusset opp igjen.

I et fersk intervju med SVT sier Hegerberg at ingenting har forandret seg etter at hun sa nei til landslaget etter et skuffende EM-sluttspill i fjor sommer.

Men nå er Lise Klavness opptatt av å ikke brenne alle broer til Hegerberg, og i tillegg få ned konfliktnivået.

– Samtidig så synes jeg det er viktig å formidle at vi er glade og stolte over de prestasjonene hun gjør ute i Europa. Når det blir en sånn konfliktsak så synes jeg det aspektet forsvinner litt.

– Men jeg ønsker å formidle at det er en spiller som er veldig viktig for våre fotballtalenter, og har en unik standing i Norge. Det så vi da hun spilte mot Avaldnes. Og det står på helt egne bein, sier Klaveness videre.