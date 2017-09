Landslagsspillere støtter Hegerberg: – Vi mener mye av det samme

– Ada har veldig mye rett i det hun sier, og det har vi tatt opp i evalueringen også. Hun har valgt å være åpen om det i media, mens vi har tatt det internt, sier Elise Thorsnes til NRK.

Hun er på plass i Fredrikstad sammen med resten av landslaget, der de lader opp til de kommende VM-kvalifiseringskampene. Inngangen til samlingen har vært preget av ordkrig mellom Ada Hegerberg - Norges største stjerne - og ledelsen i Norges Fotballforbund (NFF). Nå får Hegerberg støtte av sine tidligere lagvenninner.

– Ja, jeg tror vi mener mye av det samme. Det er alltid flere sider av en sak, og Ada har rett i mye av det hun sier, fortsetter Thorsnes.

22 år gamle Hegerberg offentliggjorde for to uker siden at hun tar en landslagspause. Samtidig rettet hun kraftig kritikk mot NFF. Forbundet fyrte tilbake, og spillerne sa de var sjokkerte over Hegerbergs avgjørelse. I går ble deler av lagets egen EM-evaluering sluppet til pressen, og nå viser det seg at flere av landslagsspillerne altså i stor grad er enige med lagets tapte stjerne.

Pressemelding fra Ada Hegerberg Ekspandér faktaboks Lyon/Oslo, 29. august 2017 Ada Stolsmo Hegerberg tar pause fra landslagsspill. Beslutningen om å ta en pause fra landslaget har vært vanskelig, men den er veloverveid. Beslutningen er ikke bare en konsekvens av årets EM, men er basert på mine erfaringer med landslagene over lang tid. Jeg vil framover bruke all energi i Lyon, - det er der jeg nå kan videreutvikle meg som spiller. Jeg har orientert min nærmeste leder Martin Sjøgren og ledelsen i NFF om beslutningen og begrunnelsen for denne. Det er samtidig viktig å understreke at begrunnelsen for min beslutning i stor grad ligger utenfor Sjøgrens treneransvar. Skal landslaget oppnå de målsettinger og resultater landslagsledelsen har satt seg kreves det etter min oppfatning forbedringer på flere områder, både i planleggingsarbeidet, i gjennomføringsfasen og i oppfølgingen. I tillegg er det mye å gå på i forhold til kommunikasjon og dialog. Jeg mener jeg på en konstruktiv måte har forsøkt å påvirke på de områdene der jeg kan ha en stemme. Landslagsledelsen kjenner mine synspunkter og jeg kommer ikke til å utdype dette nærmere i mediene. Jeg har følt stolthet ved å spille på landslaget, men slik situasjonen er har jeg ikke motivasjon til å fortsette nå. Jeg ønsker mine landslagskollegaer alt godt og gode resultater i kvalifiseringskampene framover. Ada Stolsmo Hegerberg

Graham Hansen: – Mye likt

FÅR STØTTE: Ada Hegerberg. Foto: Håvard G. Hagen / NRK

– Man skal være såpass ærlig og si at det er ganske mye likt. Men vi har kanskje vært mer konkrete, erkjenner Caroline Graham Hansen.

Også Guro Reiten innrømmer at kritikken i evalueringen samsvarer med kritikken fra Hegerberg.

– Ja, det er punkter som er ganske like. Det er mange punkter som ikke var bra nok under EM, så ja, det er mye likt, sier LSK-toppscoreren.

Semb vil ikke sammenligne

Toppfotballsjef Nils Johan Semb ville ikke svare på om om han ser mange likhetstrekk mellom det som kommer frem i evalueringen, og de brutalt ærlige tilbakemeldingene fra Hegerberg.

– Jeg har ikke lyst til å dra de sammenligningene der, svarer Semb.

TOPPFOTBALLSJEF: Nils Johan Semb. I bakgrunnen er landslagstrener Martin Sjögren. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det står i evalueringen at det var for kort precamp, at spillerne ville ha tøffere tilbakemeldinger underveis i trening i kamp, og at de ønsket et bedre debrief før avreise fra EM. Det var vel akkurat de tre tingene Ada Hegerberg pekte på, med kritikk av både forberedelses- gjennomførings- og evalueringsfasen?

– Ja, det er konkrete punkter. Forberedelsesfasen får god evaluering med unntak av at precampen var for kort. Det er et praktisk problem, ettersom det skal gjennomføres en Toppserie også. At det ønsker tøffere tilbakemeldinger er én liten del av en gjennomføring. Og bedre debrief er en detalj man kan se på, enten om man gjør det sånn eller sånn. Kanskje man gjør endringer på det til neste korsvei, men en debrief har ingen betydning for akkurat resultatet i selve mesterskapet, avslutter toppfotballsjefen.