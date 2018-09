NRK erfarer: Spillergruppen forventer Hegerberg-beklagelse før retur 

Etter en dag hvor kvinnelandslaget kvalifiserte seg for VM i Frankrike med 2-1-seier over Nederland, har det etter jubelen nok en gang blitt et tema hvorvidt Norges Fotballforbund (NFF) bør gå i dialog med Ada Hegerberg om hun skal returnere til landslaget.

Men situasjonen virker helt fastlåst og frontene steilere enn noen gang før. For etter det NRK erfarer sitter en slik Hegerberg-retur svært langt inne hos spillergruppa. NRK får opplyst fra en rekke kilder i og rundt landslaget at kun en god og oppriktig unnskyldning foran dem er godt nok.

Uttalelse gjorde inntrykk

GA SEG PÅ LANDSLAGET: Ada Hegerberg, her fra en trening under fotball-EM i fjor sommer. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Det skal være spesielt én uttalelse Ada Hegerberg kom med til Aftenposten de reagerte sterkest på.

– Jeg føler alltid at jeg har vært en dårligere spiller når jeg har dratt hjem fra samling, og slik skal det ikke være, uttalte Hegerberg til avisen.

Spillergruppa skal ha følt at dette beviser at 23-åringen også gir dem skylden for at hun droppet landslagsspill.

De er, ifølge NRKs opplysninger, av den oppfatning at omverdenen stort sett tror konflikten omhandler Ada Hegerberg og NFF-ledelsen, mens spillergruppa selv føler de er en viktig part i at Lyon-stjernen brøt med landslaget.

Hegerberg bekrefter onsdag at hun ikke er interessert i å returnere til landslaget. I et intervju med Aftenposten gjør hun det klart at ingenting er forandret for hennes del og at avgjørelsen ikke var basert på om landslaget kom til å vinne kamper eller ikke i fremtiden.

Semb: – Vil ikke spekulere

JUBEL: De norske fotballjentene feirer etter å ha slått Nederland i kampen om direkte plass til neste års VM-sluttspill. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Landslagssjef Martin Sjögren sier til NRK at «det ikke er noe han tenker på akkurat nå», på spørsmål om han vil ta kontakt med Hegerberg.

– Dette er en sak som per nå er avklart, for Ada har sagt at hun ikke har lyst til å spille på landslaget og ikke har den motivasjonen som skal til. Martin (Sjögren) har uttalt at han forholder seg til det, og jobber med den gruppa han har, sier avtroppende toppfotballsjef Nils Johan Semb.

– Er det uproblematisk om hun vil komme tilbake? Må noe til, eller blir det eventuelt med åpne armer?

– Jeg vil ikke spekulere i det i dag. I dag har vi et lag som kvalifiserte seg til VM, også kommer de spørsmålene eventuelt senere.

– Kommer NFF til å gjøre noe, hun er jo en av verdens beste fotballspillere?

– Ja, hun er en meget god fotballspiller, det er alle enige om. Også er det landslagssjefen som bestemmer hvilke spillere han tar ut, svarer Semb.

– Vi har mange lag med lignende situasjoner, men vi får forholde oss til situasjonen slik den er, så får vi se hva fremtiden bringer, legger han til.