Hegerberg var ikke til stede på pressekonferansen selv, men sendte en videohilsen til det norske folk:

«Long time, no see. Jeg er tilbake til neste samling mot Kosovo og Polen. Det føles utrolig godt å komme hjem og tilbake til laget. Ikke minst å se yngre og eldre garde på tribunen på de neste kampene. Jeg skal gjøre mitt for å gjøre store ting både på og utenpå banen. Vi ses snart, og heia Norge» sier hun.

Via sin agent sier Hegerberg dette til NRK:

– Jeg elsker fotball, og jeg vil spille fotball. Jeg tok en avgjørelse i 2017 som jeg sto ved. Men jeg har hatt mye tid til å reflektere de siste to årene, med mange aspekter. Jeg klarte å ha veldig ærlige diskusjoner med fotballforbundet, med Lise (Klaveness) først og fremst. Jeg elsker landet mitt, og jeg er veldig glad for å kunne komme tilbake med laget og starte en ny historie, uttaler Hegerberg til NRK.

Dermed er den norske superstjernen tilbake i landslagstroppen for første gang siden konflikten som blusset opp i etterkant av et mislykket EM sommeren 2017.

– Det er veldig gøy å presentere Ada, både ut fra situasjonen som er og den som var. Vi får alle våre beste spillere tilgjengelig igjen, for det hadde vi ikke tidligere. Nå er alle de beste tilgjengelig, og det gleder vi masse til, sier Sjögren på pressekonferansen.

Langvarig konflikt

Hegerberg bestemte seg den gangen for å si nei til videre landslagsspill, en nyhet som slo ned som en bombe i Fotball-Norge.

Avgjørelsen ble starten på en årelang ordkrig, der både landslagstreneren og flere spillere erkjente at det aktuelle EM-et var preget av intern uro. De siste årene har den ferske NFF-presidenten Lise Klaveness jobbet målrettet for å få henne tilbake, og nå har arbeidet båret frukter.

– Det er veldig fint å høre Ada sitt navn i troppen. Det føles veldig godt og riktig at hun tar på seg landslagstrøyen igjen. Det har ikke vært en god følelse at hun har stått utenfor i to år, sier Klaveness.

– Respekt for Adas valg om å trekke seg

NFF-sjefen sier hun har klart å se saken også fra Hegerbergs side de siste årene.

– Jeg har veldig stor respekt for laget som var igjen og skulle bygge opp etter et tøft mesterskap. Har ubetinget respekt for Adas valg om å trekke seg. Det er en risikabel virksomhet å drive med toppidrett, og det er lov å trekke seg fra et landslag. Det burde NFF kanskje tatt imot på en annen måte den gangen, sier Klaveness.

Den ferske NFF-presidenten sier hun har hatt kontakt og gode samtaler med Hegerberg jevnlig siden 2018.

– Dette har handlet om Adas tilbakemeldinger til NFF, der hun mente vi hadde mye å gå på. Det er tanker jeg kjenner igjen, og tanker de andre kommer med jevnlig. Det var lærerike samtaler som pushet oss videre. Hennes innspill har ført til positive endringer i NFF, sier Klaveness.

Også landslagssjef Sjögren sier han har har hatt en del kontakt med Lyon-spissen de siste årene.

– Jeg har hatt samtaler jeg ikke vil gå i detalj på. Men ærlige og fine samtaler. Mest har vi snakket om hvordan vi ser fremtiden sammen. Den prosessen har Lise tatt oss gjennom. Det handler om Adas rolle og hvordan vi kan gjøre laget enda bedre. Det kjennes som vi treffer hverandre, sier landslagssjefen.

Ada Hegerbergs navn var igjen blant de uttatte spillerne på A-landslaget. Her er Lise Klaveness og Martin Sjögren på podiet. Foto: Lise Åserud / NTB

Det er ingen tvil om at det norske landslaget nå får tilbake en av verdens mest anerkjente spillere. I tillegg til Uefa-prisen som årets kvinnelige spiller i Europa 2015/16, ble hun i 2018 hun tildelt Gullballen som første kvinne noensinne.

– Fantastiske nyheter

Carl-Erik Torp, NRKs fotballekspert, er ikke i tvil om at dette er en massiv forsterkning for det norske laget.

– Det er jo fantastiske nyheter. Hun er en av verdens beste spisser og har vært det de siste fire årene, konstaterer Torp, som nå gleder seg enda mer til sommerens EM.

Hegerberg har totalt spilt 66 kamper og scoret 38 mål for det norske landslaget. Nå skal hun igjen jakte flere nettkjenninger.

Norge møter Kosovo på Release Arena i Sandefjord 7. april og Polen på Ullevaal 12. april.