Dramatikk på landslaget - treneren innrømmer intern uro

– Vi oppfattet en del saker som ikke fungerte optimalt i gruppa, forklarer svensken overfor NRK.

Han ønsker ikke å være konkret rundt hva det var som ikke fungerte, men forklarer at laget ikke maktet å oppfylle de verdimålene som var satt på forhånd.

– NRK vet om interne regelbrudd, krangel og uro. Er det sånne type ting du snakker om?

– Det vil jeg holde internt og ikke kommentere, svarer Sjögren, og legger til:

– Vi vinner som et lag, og taper som et lag, men for å kunne vinne som et lag, må vi fungere som et lag både på og utenfor banen, og det er noe vi jobber hardt med.

– Forsøker å skape en gruppe som skal fungere

NRK vet at flere spillere reagerte på Hegerbergs oppførsel under EM, og at hennes holdninger og atferd har vært tema i Norges Fotballforbund (NFF) over lang tid. Tirsdag kveld eskalerte problemene, da Hegerberg offentliggjorde at hun gir seg på landslaget.

– Det vi er enige om, er at vi hadde noe problemer med å etterleve verdigrunnlaget vi har jobbet hardt med, under mesterskapet, forklarer landslagstreneren.

– Verdiene er veldig tydelig og spillerne kan dem. Som i alle grupper må de minnes på dem noen ganger, og slik var det denne gangen også, legger han til.

Les også: Lagvenninne sjokkert etter Hegerbergs landslagsnei

Etterlyser takhøyde

Norge gjorde det som kjent elendig under sommerens mesterskap. I kulissene var det dårlig stemning, krangling og drama. Sjögren svarer følgende på spørsmål om Hegerbergs rolle i laget:

– Ada var en av våre store profiler. Hun er veldig rett frem og direkte og, ja, jeg skal ikke si at det blir, eh, vi forsøker å skape en gruppe som skal fungere og være så trygg som mulig, fortsetter han.

NRK-ekspert Tom Nordlie kjenner Hegerberg godt fra tidligere profesjonelt samarbeid. Han er enig i at 22-åringen er «rett frem».

– Jeg vet at Ada gjennom den kulturen som er i Franrkike, så er de vant til «rake pucker». Hun sier ifra på en saklig og tydelig måte og det er ikke alle miljøer det er plass til, uten at jeg vet om det er tilfellet her med landslaget.

– Kan det ha vært vanskelig for spillergruppen å takle at hun er såpass direkte?

– I Norge er vi sånn at alle helst skal alle drikke melk og spise knekkebrød og være like. Det må være plass til alle typer mennesker, både de innadvendte og de utadvendte. Både de som sier ifra og de som ikke sier noe. Så kommer det selvfølgelig helt an på tid og sted og måten det blir gjort på. Men så lenge man er saklig og holder det til det faglige, så synes jeg det skal være takhøyde, mener Nordlie.

Herlovsen: – Man må backe hverandre

ETTERLYSER BACKING: Isabell Herlovsen, her under VM i 2015, mener landslagsspillerne må slutte å snakke hverandre ned. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Isabell Herlovsen har tatt en pause fra landslaget. Hun beskriver en stemning som fort ble negativt dersom resultatene uteble.

– Man må backe hverandre, både når det går dårlig, og når det går bra, sier hun til NRK.

– Var det noen spillere som hadde for mye makt?

– Det å prate ned om andre spillere, det er ikke bra. Det er viktig å backe hverandre i med- og motgang. Det må Norge begynne med, forklarer Herlovsen, uten å navngi enkeltspillere.

Vag og unnvikende Semb

Toppfotballsjef Nils Johan Semb er vag når han konfronteres med landslagsets problemer:

– Det er interne forhold som laget jobber med internt, mellom landslagsledelse, spiller og støtteapparat som jobber frem interne regler de skal forholde og leve etter, og det vil ikke jeg kommentere ytterligere, svarer han.

TOPPFOTBALLSJEFEN: Nils Johan Semb Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NRK vet at Semb på et tidligere tidspunkt ble engasjert for å hjelpe Hegerberg med angivelige holdningsproblemer. Toppfotballsjefen svarer likevel unnvikende på direkte spørsmål om de møtene.

– Jeg har først og fremst et forhold inn mot dem som leder landslagene, så det er min rolle. Jeg er ikke tett på spillerne, sier Semb, som ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene til Herlovsen:

– Nei, det er veldig vanskelig for meg å kommentere det. Hvis det har vært tilfeller av det, må landslagsledelsen og spillerne svare, det er vanskelig for meg å svare på.

– En del av det å være i et lag

Semb hevder at han ikke fikk informasjon om EM-problemene underveis i mesterskapet.

– Jeg har ikke fått den informasjonen underveis, og som sagt blir dette veldig interne forhold og påstander hit og dit, og dette er vanskelig for meg å kommentere.

– Har dere mange utfordringer med slike interne forhold?

– I en spillergruppe vil det alltid være ulike meninger og ting, og da er det landslagsledelsen som tar avgjørelsene om hvilke vei man skal gå. Det er en del av det å være i et lag, avslutter toppfotballsjefen.

NRK har ikke fått tak i landslagskaptein Maren Mjelde. Overfor VG besvarer hun spørsmål om uroen slik:

– Det er sånne ting som vi holder innenfor vår gruppe. For meg er landslaget hellig. Der holder vi ting internt.

Hegerberg har ikke besvart NRKs gjentatte henvendelser. Hun har lagt ut følgende melding på Instagram: