Hegerberg om landslagsspill: – Jeg hadde mareritt

Uttalelsen kommer i siste utgave av fotballmagasinet Josimar bare dager før Norge VM-åpner mot Nigeria i Frankrike.

Mesterskapet går som kjent uten Hegerberg, som brøt med landslaget etter EM-fiaskoen i 2017.

Siden har konflikten vært et stadig tilbakevendende tema ettersom Hegerberg har hentet trofé etter trofé, men nå går hun enda lengre i sin kritikk av Norges Fotballforbund.

– Det var tøft fra U15 og framover. Det var tøft under EM i 2013 og VM i Canada i 2015, sier Hegerberg til Josimar og fortsetter:

– Det var tøft på så mange samlinger. Jeg har vært knekt psykisk. Det har vært en dønn depressiv følelse. Jeg hadde mareritt etter å ha vært med landslaget. Sånne ting skal man ikke ha. Hvis du vil komme deg noe sted i livet, må du ta noen valg. Med en gang tanken kom inn i hodet mitt: Jeg tror jeg må slutte på landslaget ... Da bare rant alt av. Puuuuuh. Jeg begynte å sove godt igjen, sier Hegerberg.

– Ble maktesløs

NRK og VG har forsøkt å få en kommentar fra Hegerberg uten hell. NFF henviser til generalsekretær Pål Bjerketvedts tilsvar til VG, som du kan lese nederst i saken.

SVARER: NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hegerberg sier til Josimar at spillerne ikke ble tatt seriøst som kvinnelandslag. Hun mener det ikke var noen kultur for å trene med kvalitet for å bli bedre, og at det «tynga henne over lang tid».

Spissen trekker også frem noen eksempler med at kvinnelaget skal ha fått med én t-skjorte å representere i under EM, og at sokkene skal ha vært for store for spillerne.

Samtidig mener Hegerberg at det har vært et ledelsesproblem i NFF med manglende kompetanse. Hun trekker frem et eksempel der hun og søsteren Andrine skal ha fått kjeft for å ha kommet for seint til lagmiddager etter å ha stått igjen på stadion og signert autografer.

– Da ble jeg maktesløs. Det er så sjukt at vi ikke skal gi autografer til dem som står igjen, når vi liksom prøver å skape en markedsverdi. Det er ingen i NFF som har sett ærlig på det. Som vil høre sannheten: Vi har ikke utviklet oss siden 1999, helvete, vi sov i timen. Hvordan skal man få en utvikling når ingen vil vedkjenne seg hvordan det er?

NFFs tilsvar

Pål Bjerketvedt opplyser til NRK at han er på vei til et arrangement i Paris i forbindelse med Fifa-kongressen, og at han derfor ikke har tid til å kommentere saken.

Fotballpresident Terje Svendsen har ikke besvart NRKs henvendelser.

Bjerketvedt skriver blant annet følgende i tilsvaret til VG:

– Vi syns – fortsatt – det er trist at Ada ikke er med på landslaget, og det er leit at hun hadde det hun beskriver som dårlige opplevelser den gang hun var med. Det er samtidig vanskelig å kommentere synspunkter og opplevelser fra 2017 og årene før det. Vi har hatt en fin utvikling de to siste årene, og mange tiltak er iverksatt. Vårt fokus nå er VM.

– Alle våre landslag fra 15 år og opp til A-landslagsnivå har like mange lag og like vilkår. Både økonomisk og tilgang til trener-/lederressurser. Vår avdeling for elitefotball jobber etter helt likestilte prinsipper. Alle trenere og fagansvarlige jobber på tvers i avdelingen, uavhengig av kjønn. Som det eneste forbundet i verden, ledes dette arbeidet av en kvinne (Lise Klaveness) med ansvar for både kvinne- og herresiden.

– Det er fortsatt en vei å gå. Men vi er i godt i gang – og utviklingen skal fortsette. Det skal ikke stå på vilje eller holdning. Årets Frankrike-VM er det desidert største mesterskapet på kvinnesiden noensinne. Vi er der, skriver Bjerketvedt.