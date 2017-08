Hegerberg sier nei til landslaget

– Beslutningen om å ta en pause fra landslaget har vært vanskelig, men den er veloverveid, skriver fotballstjernen i en pressemelding sendt til NTB.

Norges Fotballforbund (NFF) fikk beskjeden for noen dager siden.

– Beslutningen er ikke bare en konsekvens av årets EM, men er basert på mine erfaringer med landslagene over lang tid. Jeg vil framover bruke all energi i Lyon. Det er der jeg nå kan videreutvikle meg som spiller.

Kritiske punkter

Hegerberg sier at landslagssjef Martin Sjögren i stor grad ikke rammes av kritikken hennes.

– Jeg har orientert min nærmeste leder Martin Sjögren og ledelsen i NFF om beslutningen og begrunnelsen for denne. Det er samtidig viktig å understreke at begrunnelsen i stor grad ligger utenfor Sjögrens treneransvar, skriver Hegerberg, og fortsetter:

– Skal landslaget oppnå de målsettinger og resultater landslagsledelsen har satt seg, kreves det etter min oppfatning forbedringer på flere områder, både i planleggingsarbeidet, i gjennomføringsfasen og i oppfølgingen. I tillegg er det mye å gå på når det gjelder kommunikasjon og dialog.

UTE: EM-tapet mot Danmark blir foreløpig Ada Hegerbergs siste landskamp. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Jeg mener jeg på en konstruktiv måte har forsøkt å påvirke på de områdene der jeg kan ha en stemme. Landslagsledelsen kjenner mine synspunkter, og jeg kommer ikke til å utdype dette nærmere i mediene. Jeg har følt stolthet ved å spille på landslaget, men slik situasjonen er har jeg ikke motivasjon til å fortsette nå. Jeg ønsker mine landslagskollegaer alt godt og gode resultater i kvalifiseringskampene framover, skriver Lyon-proffen

Pressemelding fra Ada Hegerberg Ekspandér faktaboks Lyon/Oslo, 29. august 2017 Ada Stolsmo Hegerberg tar pause fra landslagsspill. Beslutningen om å ta en pause fra landslaget har vært vanskelig, men den er veloverveid. Beslutningen er ikke bare en konsekvens av årets EM, men er basert på mine erfaringer med landslagene over lang tid. Jeg vil framover bruke all energi i Lyon, - det er der jeg nå kan videreutvikle meg som spiller. Jeg har orientert min nærmeste leder Martin Sjøgren og ledelsen i NFF om beslutningen og begrunnelsen for denne. Det er samtidig viktig å understreke at begrunnelsen for min beslutning i stor grad ligger utenfor Sjøgrens treneransvar. Skal landslaget oppnå de målsettinger og resultater landslagsledelsen har satt seg kreves det etter min oppfatning forbedringer på flere områder, både i planleggingsarbeidet, i gjennomføringsfasen og i oppfølgingen. I tillegg er det mye å gå på i forhold til kommunikasjon og dialog. Jeg mener jeg på en konstruktiv måte har forsøkt å påvirke på de områdene der jeg kan ha en stemme. Landslagsledelsen kjenner mine synspunkter og jeg kommer ikke til å utdype dette nærmere i mediene. Jeg har følt stolthet ved å spille på landslaget, men slik situasjonen er har jeg ikke motivasjon til å fortsette nå. Jeg ønsker mine landslagskollegaer alt godt og gode resultater i kvalifiseringskampene framover. Ada Stolsmo Hegerberg

Overrasket og skuffet

Troppen til VM-kvalifiseringsåpningen mot Nord-Irland 15. september offentliggjøres tirsdag, uten storstjernens navn.

– Det kom som lyn fra klar himmel. Jeg beklager at hun vil ha en pause fra landslaget. Ada er en viktig spiller for oss, og vi hadde naturligvis forventet at en spiller av hennes kaliber hadde gått foran og vist vei for å revansjere den svake EM-innsatsen, sier landslagssjefen.

– Begrunnelsen hun bruker for å gi seg, kom overraskende på meg, legger Sjøgren til i pressemeldingen fra NFF.

Sjøgren, toppfotballsjef Nils Johan Semb og generalsekretær Pål Bjerketvedt møtte Hegerberg i Paris for noen dager siden. Semb innrømmer at han er skuffet over avgjørelsen.

– Det er beklagelig at vi mister en stor profil og god spiller. Vi hadde trodd og forventet at Ada ville bidra til å slå tilbake mot kritikken mot landslaget, og gått i bresjen for å snu motgang til medgang sammen med lagvenninnene sine i VM-kvaliken. Vi er skuffet over at hun ikke lenger er motivert for å spille for Norge, sier Semb.

Jobber med Hegerberg

NRKs fotballekspert, Tom Nordlie, kjenner Hegerberg godt og har jobbet tett med spissen i flere sesonger. Heller ikke han hadde forventet at Hegerberg skulle takke nei til landslagsspill nå.

– Dette er overraskende for en i hennes alder, sier Nordlie, som ikke visste noe mer om bakgrunnen for landslagspausen til Hegerberg da NRK ringte.

– Men jeg er overrasket, sier fotballeksperten.

Hegerberg ble for vel et år siden kåret til årets spiller i Europa. Hun er under kontrakt med franske Lyon, som i hver av de to siste sesongene har vunnet både serie, cup og mesterliga.

Ada Hegerberg har ikke besvart NRKs henvendelser.