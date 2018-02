Reagerer på Norges medisinlager: – Vi trenger å få forklaringer vi tror på

– Det er bekymringsverdig at det eventuelt skal brukes så mye medisiner i forbindelse med prestasjoner, sier Skaset dagen etter NRK-nyheten om at Olympiatoppen har sendt over 6000 doser med astmamedisin til OL-byen.

Den tidligere idrettspresidenten er glad for at tallene er kommet frem, men han er lite imponert over Olympiatoppens forklaring.

– De kan ikke si at det skal brukes på støtteapparat og tilfeldige nordmenn der borte. Det er med for at det skal brukes på utøverne, fordi de har en erfaring med at det trengs. Da må de forklare det slik. Vi trenger å få forklaringer vi tror på. Det er ikke troverdig at de har det med bare for å ha det med hjem igjen, påpeker Skaset.

Redd for at grensene tøyes

I forkant av OL i Sør-Korea har NRK sjekket hva slags og hvor mye medisiner den norske troppen har sendt til Pyeongchang. Undersøkelsene viser at Olympiatoppen blant annet har sendt betydelig mer astmamedisin enn både Sverige, Finland og Tyskland til OL. Dette er tiltenkt utøvere og medlemmer av støtteapparatet som er friske ved avreise, da alle som går på faste medisiner, har ansvar for å ta med egne legemidler selv. Alle som har astma, har altså med egen medisin.

– Hva reagerte du på da du så NRK-saken?

– Jeg ble urolig og bekymret. Urolig fordi jeg ønsker å vite hvorfor det må være med så mye medisin av en bestemt type. Og bekymret hvis det er slik at de virkelig trenger det. For da er det noe ved utviklingen av toppidretten man må vurdere hva innebærer, svarer Skaset, og legger til:

– Vi må ikke sette oss i en situasjon der vi tøyer grenser ved at vi har så mye mer medisiner og apparater, og sånn sett trekker oss langt ut av det som er vanlig i våre naboland. Da fortjener vi å måtte forklare oss.

Mener forklaringen er syltynn

LEDER HELSETEAMET: Olympiatoppens Mona Kjeldsberg. Foto: Stine Løvmo Lie / NRK

Mona Kjeldsberg, lederen av Olympiatoppens helseteam, forklarte før avreise at medisinlageret var tenkt som en beredskap:

– Vi står for de dosene vi har, og har gjort en beregning ut fra det vi har hatt med oss til tidligere OL. Vi må ha en beredskap for å kunne dekke ting som måtte oppstå for 250 mennesker som vi har ansvaret for under hele OL. Og så skal det sies at det aller, aller meste av medisinene blir med hjem igjen.

Den forklaringen er ikke god nok for Skaset.

– Det er urimelig at man skal utstyre toppidrettsutøvere med så mye astmamedisin, uten at man gir en skikkelig forklaring. Det at det skal være i reserve, og særlig fordi ledere og trenere kan bli syke, den virker syltynn, sier den tidligere idrettstoppen.