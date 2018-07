– Jeg tror han kan få en tøff runde i Frankrike. Franskmennene har ikke hatt veldig sansen for Froome fra før, og jeg håper ikke det jeg kaller idioter vil prøve å markere seg langs løypa nå, sier Stoltenberg.

FRYKTER FOR FROOME: Sykkelkommentator Ole Kristian Stoltenberg i NRK sier han er redd for at tilskuerne vil ta Chris Froome dårlig imot. Foto: Elin Fossum / NRK

Han mener man i lys av frikjennelsen fra Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) må stole på ekspertene og forholde seg til den dommen som er satt nå. Den sier at Chris Froome får starte årets Tour de France.

– Jeg er redd det blir oppstuss og noen hissige franskmenn som selv vil prøve å være dommere på egen hånd. Det håper jeg vi slipper, sier sykkelkommentatoren.

Utestengte italienere

Avgjørelsen om at briten får stille til start, og dermed får sjansen til å vinne sin femte tittel, blir ikke mindre kontroversiell av at italienerne Alessandro Petacchi og Diego Ulissi tidligere har blitt utestengt for det samme Froome er frikjent for.

Det internasjonale dopingbyrået WADA krever ikke medisinsk fritak for bruken av virkestoffet Salbutamol, men i WADA-koden side fire står det er grenseverdien er satt til 1000 ng/ml.

DØMT: Alessandro Petacchi ble utestengt et år og fratatt fem etappeseire i Tour de France for bruken av Salbutamol i 2007. Foto: Plinio Lepri / AP

Petacchi ble utestengt ett år for bruken av Salbutamol, og fratatt de fem etappeseirene fra Giro d`Italia samme år (2007). Landsmann Ulisso ble i 2015 utestengt i ni måneder for bruken av samme astmamedisin, Salbutamol.

Ulissi ble målt med 1900 nanogram per milliliter i Giro d`Italia 2014, og Petacchi til 1320 ng/ml.

Verdiene til Chris Froome viste 2000 ng/ml etter den 18. etappen av Vuelta a Espana i 2017, hvor han vant både etappen og rittet.Til sammenligning viste urinprøvene til Martin Johnsrud Sundby et innhold av salbutamol på henholdsvis 1340 og 1360 nanogram per milliliter urin.

DØMT: Diego Ulissi ble utestengt i i ni måneder i januar 2015. Foto: Luk Benies / AFP

– Ulik praksis

– Man ser jo at det er ulik praksis her, men jeg synes det er dumt å spekulere for mye når man ikke sitter på fakta og bevisene. Vi må stole på UCI og forholde oss til det ekspertene sier, mener Stoltenberg.

– Dette er jo en medisin man har lov til å bruke, men her har ekspertene vurdert det slik at den er blitt brukt feil eller for mye av. Den store feilen her er jo at vi har hørt om dette for tidlig, at det har bitt lekket til media mens det har vært under etterforskning, fortsetter han.

NRKs sykkelkommentator sier det først og fremst er bra at saken nå er avgjort, før alvoret starter i Frankrike, selv om han ikke tror UCI klarer å legge saken død med det.

– Det kommer fortsatt til å ta tid, for det vil være diskusjoner rundt dette, men det var viktig å få en avgjørelse før Tour de France, avslutter han.

