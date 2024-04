– Du må finne ein annan plass, for eksempel Trondheim. Det kan ikkje vere i distriktet. Eg kan ikkje bli freista til å treffe deg, så du må ut av fylket i alle fall, seier Nordås til Lundeby, mens dei har NRK på besøk i stua på Jæren.

– Så du sender henne rett og slett ut av fylket?

– Ja, ut av landet, viss det er det som må til.

Han seier det med det sedvanlege glimtet sitt i auget. Men det er ingen spøk. No handlar det om å minimere risiko før OL i Paris.

Det er høyst uvanleg å ta så ekstreme tiltak mot smitte, men faren for å bli sjuk skal så langt ned mot null prosent som han kan få han. Basillar skal nedkjempast med sprit, avstand og forholdsreglar.

– Det er sånn det skal vere!

MIMRAR: Første date blei gjennomført på denne staden. Første kyss blei ikkje det. Det kom seinare.

– Det er det eg er innstilt på, og sånn var det før VM og at eg heldt meg unna han, seier Lundeby, som openbert har skjønt kva som må ofrast for å vere saman med ein toppidrettsutøvar.

Når sommaren kjem er det vel eit år sidan Nordås lurte Lundeby med til sanddynene på Jæren og selde inn aksjane sine. Etter ein lengre periode saman, er dei enda ein gong på kvar sin kant av kontinentet. I desse dagar går dialogen via telefon.

Felles NM-opplading i Sveits

For Nordås er på 2300 meters høgde i Spania, mens Lundeby førebur seg til jusseksamen i Stavanger. Den neste tida prøver han å avgrense omgangen med menneske for å unngå skjer i sjøen på veg mot OL i Paris.

– Det tenker eg er sånn det skal vere, og det er noko han bruker kvar dag på å trene seg opp til. Og eg vil jo at han skal lukkast og klarar nokre veker frå kvarandre. Då blir det ekstra koseleg å sjå kvarandre igjen, seier Lundeby, som sjølv satsar på springing.

TRIVST PÅ TRENING: Øktene saman er eit høgdepunkt i kvardagen. Lundeby blir ofte med på dei rolege turane, sjølv om han somme gonger spring litt vel fort. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Heldigvis byr den felles interessa også på moglegheiter når eksamensperioden er over. For etter EM i Roma i juni blir ho med på høgdeleir i sveitsiske St. Moritz. Der skal dei legge grunnlaget før NM i Sandnes mot slutten av same månad.

Når meisterskapen blir avslutta laurdag 29. juni, kyssar dei kvarandre farvel fram til leikane. Les også Kjæresten økte fra 60 til 150 kilometer løping i uken – Nordås advarer mot oppskriften

Da blir skruane skrudde til og omgangskretsen blir nesten avgrensa til trenar Gjert Ingebrigtsen og treningskompis Per Svela før framkomst i OL-landsbyen.

Warholm går for anna løysing

OL-meister Karsten Warholm flirer litt når han høyrer om korleis landslagskollegaen gjer det. Han går motsett veg.

– Eg har eigentleg hatt veldig godt hell så langt i karrieren med å eigentleg berre drite i det. Den tanken starta med at eg ganske tidleg sat og såg på langrennsutøvarar som alltid snakka om kor redde dei var for smitte og hadde gjort alle tiltak, og så var det alle dei som blei sjuke, seier Warholm til NRK.

NOKO MEIR LIBERAL: Karsten Warholm og Oda Djupvik feira VM-gull i Budapest. Dei sjår meir til kvarandre før OL i Paris enn Nordås og hans Oda. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Verdsmeisteren frå London, Doha og Budapest trur det er mogeleg å stresse seg sjuk.

– Eg budde jo i kollektiv med tre kompisar som hadde sitt liv og eg brydde meg ikkje så mykje om det.

Han understrekar at han tek meir omsyn no enn tidlegare, og at han har ein trenar som passar godt på å sprite ned alt av utstyr. Kjærasten Oda Djupvik får likevel bli verande.

– Nei, ho får bu. Ho får bu. Og som regel så lever vi livet vårt som vanleg. Det er litt skummelt nå og sitte og «jinxe» det på ein måte, men ... Det er ikkje sånn at det berre er dama som kan smitte deg. Det kan vere ganske mange andre også som kan smitte deg. Det er umogleg å totalisolere seg, seier Warholm.

Alvoret startar

No tel Nordås ned til sesongopninga på 5000 meter i Huelva, tysdag 30. april. Der skal også treningskompis Per Svela springe same distanse.

OL-kravet på distansen lyder 13.05.00 minutt – 38 hundredelar betre enn den personlege rekorden til nordmannen.

Filip Ingebrigtsen og Moa Bollerød stiller til start på 1500 meter i same stemne.

PS! Narve Gilje Nordås og Oda Andersen Lundeby deltek på 1500 meter under NM i Sandnes, frå 27. juni til 29. juni.