Granskerne av norsk langrenn rakk ikke fristen

– Vi har fått utsatt fristen for avgivelse av vår rapport, erkjenner utvalgsleder Katharina Rise overfor NRK torsdag kveld.

Etter sommerens astmaavsløringer ble det nedsatt et eget utvalg som skulle granske medisinbruken i norsk langrenn. Etter planen skulle utvalget komme med sin vurdering til nyttår, men fristen er nå utsatt med halvannen måned.

– Beslutningen ble tatt rett før nyttår. Det er den tiden vi trenger for å klare å ferdigstille vår rapport etter at vi har innhentet nødvendig informasjon, blant annet siden utvalgsmedlemmene ellers arbeider i fire ulike land i 100-prosentstilling, i tillegg til utvalgsarbeidet, forklarer Rise.

Utvalget består av medlemmer fra Finland, Danmark, Sverige og Norge.

Disse gransker norsk langrenn Ekspandér faktaboks Leder: Katharina Rise

Fungerende avdelingsleder ved Oslo statsadvokatembeter (i permisjon fra Riksadvokatembetet). Kjell Larsson

MD, professor, Unit of Lung and Airway Research. Karolinska institutet. Lars Pedersen

Dansk overlege, Ph.d. (spesiallege i lungesykdommer). Sitter i Anti-Doping Danmarks TUE-komité. Katja Mjøsund

Lege (spesiallege idrettsmedisin), PhD. Leder av den finske TUE-komiteen. Medlem av WADAs TUE ekspertgruppe. Tidligere topputøver (orientering). Reidun Førde

Lege og professor ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.

– Det er mange som har spørsmål

Erik Røste, president i Norges Skiforbund og Torbjørn Skogstad, leder for langrennskomiteen, tok initiativ til utvalget etter at flere ikke-navngitte langrennsutøvere sa at de var blitt tilbudt astmamedisin selv om de var friske.

– Vi har lagt vekt på bred kompetanse innen medisin, jus og etikk og i tillegg har det vært avgjørende at ingen av medlemmene på noen måte har bindinger til Norges Skiforbund, sa Skogstad til NRK i september.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland mente skiforbundet var tjent med en rask avklaring.

– Det er mange som har spørsmål og som venter på utfallet av denne behandlingen, fortalte han.

Skogstad ville derimot ikke forhaste seg.

– Det viktigste for oss er at det blir gjort en grundig og god jobb. Hvis ikke det blir gjort, så har det for så vidt ingen hensikt at vi er ferdige før sesongstart, sa han til NRK i fjor høst.

Astma-kritikk

​​Bruken av astmamedisin blant norske langrennsløpere har vært et hett diskusjonstema blant utenlandske konkurrenter i mange år.

Det blusset kraftig opp igjen i sommer da Martin Johnsrud Sundby-saken dukket opp, i tillegg til innrømmelsene fra ikke-astmatikere som Therese Johaug, Finn-Hågen Krogh og Eirik Brandsal. Alle de tre nevnte bekreftet at de brukte astmamedisiner, til tross for at de ikke har astmadiagnose. Det var Verdens antidopingbyrå (Wada) langt fra begeistret over.

Det har ikke lyktes lyktes NRK å komme i kontakt med Skogstad i langrennskomiteen torsdag kveld.