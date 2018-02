Her er Norges medisinlager i OL-byen

NRK har fått tilgang til listen over hvilke medisiner Olympiatoppen har sendt til Pyeongchang. Den viser at de 109 norske OL-utøverne og det drøyt 100 mann store støtteapparatet blant annet har tilgang til 52 forskjellige legemidler og ti forstøverapparater underveis i lekene.

Utøverne som går på faste medisiner, har ansvar for å ta med disse selv. Noen har også med egne forstøvere. Olympiatoppens medisinlager er altså tiltenkt de som er friske ved avreise.

– Medisinene vi har med til OL, representerer omtrent det som finnes i en standard legekoffert. Våre leger følger opp hele troppen. Det innebærer at vi må ha beredskap for å håndtere både trenere, ledere og utøvere. Det er ekstra viktig å ha tilgang til riktige medisiner i et land med et krevende språk og skriftspråk. Medisinene vi bringer med oss er generelle, og ikke basert på utøvernes individuelle behov, forklarer Mona Kjeldsberg.

Hun har ansvar for Olympiatoppens helseteam under OL. Det består av sju leger, 12 fysioterapeuter, én kiropraktor og tre massører.

ANSVARLIG: Lege Mona Kjeldsberg er ansvarlig for Olympiatoppens helseteam under lekene. Her er hun på kontoret noen dager før avreise til Pyeongchang. Foto: Stine Løvmo Lie / NRK

Få med medisinsk fritak

– Det vi har med, tilsvarer omtrent det som en vanlig legekoffert vil inneholde, men den er dimensjonert for en tropp som vil telle totalt sett 250 mennesker, sier Kjeldsberg om medisinmengdene som er sendt til Norges OL-leire.

– Her er det medikamenter for de minste ting, til større og alvorlige hendelser som måtte oppstå. Vi har også med hjertestarter, for eksempel, legger hun til.

To av legemidlene på listen er forbudt i henhold til Det internasjonale dopingbyråets (WADA) regelverk. De skal kun brukes dersom liv og helse er i fare. Seks av medisinene i de norske legekoffertene krever medisinsk fritak (TUE) for å kunne brukes i konkurransesammenheng.

– Er det mange i troppen som har medisinsk fritak før avreise?

– Av personvernhensyn kan ikke jeg uttale meg om det, men på generelt grunnlag er det svært få søknader om TUE både fra Norge og internasjonalt de senere årene, svarer legen.

Les også: Olympiatoppen har sendt over 6000 doser astmamedisin til OL

Finland og Sverige har med færre medisiner

Finnene har temmelig lik praksis, ifølge Finlands sjeflege Maarit Valtonen. Likevel har de med betydelig færre medisiner.

– Det var interessant å sammenligne Norges medisinliste med vår. De er i stor grad like, men den største forskjellen er mengden astmamedisin, sier hun til NRK.

Norge har med over 6000 doser astmamedisin, fordelt mellom Symbicort, Atrovent, Alvesco, Ventoline, Airomir og Pulmicort, til OL. Finnene og svenskene har bare med en brøkdel. Det samme gjelder Tyskland.

Norges utvalg av astmamedisiner Ekspandér faktaboks Norge har med fem forskjellige typer inhalatorer (Symbicort x15, Atrovent x6, Alvesco x10, Ventoline x6 og Airomir x6).

forskjellige typer inhalatorer (Symbicort x15, Atrovent x6, Alvesco x10, Ventoline x6 og Airomir x6). Det utgjør til sammen 5760 doser fordelt på 43 inhalatorer .

fordelt på . I tillegg har de med to forskjellige astmamedisiner som kan puttes på forstøverapparat (Atrovent x360 og Pulmicort x120).

Det utgjør til sammen 480 doser til forstøver .

. Totalt har altså Norge med 6240 doser astmamedisin til OL.

astmamedisin til OL. Finland og Sverige har med 10 inhalatorer hver.

– Ikke etisk problematisk

Reidun Førde, lege og professor ved Senter for medisinsk etikk, synes det norske medisinutvalget virker fornuftig.

OPPTATT AV ETIKK: Lege Reidun Førde. Foto: Stine Løvmo Lie / NRK

– Min umiddelbare reaksjon er at nå har de lært av Johaug-saken. Det er en voldsomt lang liste, men jeg klarer ikke å hisse meg opp over den, kommenterer Førde.

– Listen i seg selv er ikke etisk problematisk – den kan være tankevekkende – men bruken av medisinene er det som eventuelt vil kunne velte min dom om det er etisk eller uetisk, fortsetter hun.

Førde var en del av utvalget som gransket medisinbruken i norsk langrenn i 2016. Rapporten slo blant annet fast at det ikke var grunn til å tro at landslagene hadde drevet «uforsvarlig diagnostisering og/eller behandling av utøvere uten påvist astma eller lignende luftveislidelser».

Heller ikke nå er hun særlig kritisk.

– Kofferten i seg selv er ikke uetisk. Det er måten man bruker den på, avslutter Førde.

52 forskjellige legemidler

Her er OL-troppens medisinlager: