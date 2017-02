Utvalget har gransket medisinbruken i norsk langrenn siden september.

Torsdag presenterte leder Katharina Rise rapporten som slår fast at praksisen ikke bryter med NIFs eller Wadas regelverk, men utvalget peker likevel fingeren mot flere svakheter i rutinene.

Det gjelder blant annets landslagets legemiddelhåndtering.

– Vi anbefaler en kritisk gjennomgang som sikrer forsvarlige rutiner for legemiddelhåndtering, eksempelvis ajourføring av innhold og dokumentasjon av utlevering av legemidler, sier Rise, som også påpekte at reseptpliktige legemidler var dårlig sikret.

Granskingsutvalgets medlemmer Ekspandér faktaboks Leder: Katharina Rise. Fungerende avdelingsleder ved Oslo statsadvokatembeter (i permisjon fra Riksadvokatembetet).

Kjell Larsson. MD, professor, Unit of Lung and Airway Research. Karolinska Institutet.

Lars Pedersen. Dansk overlege, Ph.d. (spesiallege i lungesykdommer). Sitter i Anti-Doping Danmarks TUE-komité.

Katja Mjøsund. Lege (spesiallege idrettsmedisin), PhD. Leder av den finske TUE-komiteen. Medlem av WADAs TUE ekspertgruppe. Tidligere topputøver (orientering).

Reidun Førde. Lege og professor ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.

– Stiller spørsmål ved om det er etisk problematisk

Granskingsutvalget har også sett på bruken av såkalt forstøverapparat istedenfor inhalator.

Skiforbundet vurderte å stoppe bruken av forstøverapparat før denne sesongen, men fortsatte bruken bortsett ved bruk av medisinen ventolin.

Utvalget mener imidlertid at denne praksisen, også med saltvann, bør revurderes.

– Vi stiller spørsmål ved om det er etisk problematisk, det kan gi en negativ signaleffekt ut til yngre utøvere, sier Rise og fortsetter:

– Skiforbundet bør fremskaffe dokumentasjon på om bruk av forstøverapparat har en forebyggende effekt.

– Ingen friske utøvere behandlet

Rapporten slår også fast at det ikke er grunn til å tro at landslagene har drevet «uforsvarlig diagnostisering og/eller behandling av utøvere uten påvist astma eller lignende luftveislidelser.»

Rise påpeker at behandlingen av norske langrennsløpere er «i tråd med retningslinjer og praksis i utlandet».

– Praksisen i landslaget for langrenn ved Norges Skiforbund er i alle hovedsak i samsvar med nordisk og internasjonalt praksis, sier Rise.

Rise fortalte under presentasjonen at utvalget blant annet har intervjuet 80 personer, i Norge og i utlandet, under arbeidet med rapporten.

Praksisen med bruk av astmamedisin blant utøvere uten astmadiagnose har skapt sterke reaksjoner, men utvalget konkluderer med at ingen friske utøvere er gitt medisiner uten symptomer:

Undersøkelse og diagnostisering – ingen kritikk eller konkret anbefaling til endring av praksis.

Ingen uforsvarlig undersøkelse eller diagnostisering av astma.

Ingen friske utøvere er medisinert uten symptom.

Ingen friske utøvere er diagnostisert eller medisinert - forsvarlig medisinsk praksis.

Bruken av astmamedisin blusset kraftig opp igjen i fjor sommer da Martin Johnsrud Sundby ble utstengt for feil bruk av astmamedisinen ventolin.

Senere ble det kjent at utøvere uten astmadiagnose ble gitt astmamedisin, og Therese Johaug, Finn-Hågen Krogh og Eirik Brandsal er blant utøverne som har fortalt om praksisen.

Medisinen som er brukt står ikke på listen over ulovlige dopingpreparater, men både Antidoping Norge og Wada har reagert sterkt på praksisen.

