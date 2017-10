Guy Fawkes-masken følger bevegelsen Anonymous. 18 år gamle HV, som han kaller seg, har stor sans for å operere helt uavhengig av landegrenser, og mener han bidrar til å gjøre verden til et bedre sted. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Krigen fra gutterommet I en kjeller på Sørlandet sitter en ung mann og kriger for en bedre verden. Datamaskinen er hans våpen.

Thomas Sommerset Journalist

Mr. HvemVet (HV) er hans navn på nett. Hjemme i kjelleren har han tre datamaskiner, som han sier brukes flittig i kampen mot pedofile, terrorister, dyremishandlere, Scientologikirken og generell urett i samfunnet.

18-åringen er en del av Anonymous, som hevder å valse opp både med IS internasjonalt og pedofile her hjemme, der politiet svikter. Mange mener imidlertid at nettverkets slagkraft er oppskrytt.

Slik ser det ut på gutterommet der 18-åringen hacker. Foto: Thomas Sommerset / NRK

På gutterommet hans i kjelleren er det lite lys, gardinene er nede og sengetøy, datakabler, harddisker, skrutrekkere og tomme brusbokser flyter om hverandre.

Herfra sniker HV seg rundt på nett. Han har liten eller ingen frykt for å bli tatt. Det gjelder å finne sårbarhet i nettsider, utnytte sikkerhetshull, lese koder, finne passord og logge seg på som administrator. På den måten kan han hente ut informasjon.

– Motivasjonen er å gjøre det jeg mener er rett. Det å se at jeg har kraften til å gjøre forandringer, det er drivkraften og motivasjonen. Når jeg ser at jeg kan hjelpe, om det er på nett eller ute på gaten, så vil jeg jo hjelpe til slik at folk kan få det bedre, forklarer HV.

På gutterommet i kjelleren sitter 18-åringen og kjemper for en bedre verden på sitt vis. Hans nærmeste familie og venner vet litt om hva han driver med. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Kamp mot IS

Oppdragene deres organiseres blant annet på Twitter-kontoen AnonOps, og på den anonyme chat-tjenesten IRC.

Den siste store og mye omtalte operasjonen er #OpParis, eller Operation Isis. Anonymous erklærte krig mot den militante islamistgruppa IS, som hevn for terroren i Paris.

– Dette er krig, vær forberedt på massiv hevn, sa maskerte personer med forvrengt stemme i en video på nett.

VIDEO: Her erklærer Anonymous krig mot IS.

Jeg var passivt med. Jeg hjalp til med å finne IS-kontoer. MR.HVEMVET

Hovedmålet var å ta ned Twitter-kontoer som IS bruker til rekruttering. Angrep ble også rettet mot e-postkontoer og Facebook.

– Det er mest et maskeradeball igjen av Anonymous, sier ekspert i datavitenskap Gisle Hannemyr. Foto: Privat

– Jeg var passivt med. Jeg hjalp til med å finne IS-kontoer. Det er rimelig lett å stenge en konto, sier HV med et smil og understreker at han synes det er ryddigere å melde ifra til Twitter så de kan stenge kontoene selv, enn å begå lovbrudd.

– Men bryter ikke du loven?

– Jeg jobber i en gråsone. Jeg bruker ikke programmer for å bryte meg inn, men kan snike meg inn på nettsider.

Han ble oppslukt av mulighetene på nett da han som 13-åring fikk sin første PC. Han syntes det var spennende å utforske det skjulte og hemmelige. Gradvis gikk det over til aktivisme.

– Se her skal jeg vise deg hvordan det gjøres, sier han mens koder og tekst farer over skjermen. Det er komplett uforståelig for folk flest.

Anonymous hevder å ha stengt ned 20.000 IS-kontoer på Twitter. Angrepene pågår fortsatt.

– Det er et eksempel på at Anonymous virker. I andre saker mister vi kontrollen og det koker bort i tull og vas, sier 18-åringen.

Fakta om den militante islamistgruppa IS Ekspandér faktaboks Islamistisk opprørsgruppe i Irak og Syria som kjemper for en sunnimuslimsk stat (kalifat).

Har røtter i sunnimuslimske opprørsgrupper som oppsto i Irak etter den USA-ledede invasjonen i 2003.

I 2006 gikk flere av gruppene sammen og dannet gruppa Den islamske stat i Irak (ISI).

En gruppe tidligere etterretningsoffiserer med Samir Abd Muhammad al-Khlifawi i spissen, trakk i trådene, men utpekte Abu Bakr al-Baghdadi til frontfigur.

Året etter utvidet gruppen sitt virksomhetsområde til Syria, og i 2013 endret den navn til Den islamske staten i Irak og Levanten (ISIL).

Sommeren 2014 proklamerte ISIL et globalt kalifat under navnet Den islamske staten (IS) og tok kontroll over store områder Syria og Nord-Irak.

I Irak sikret IS seg tilgang til oljefelter og store mengder våpen fra regjeringsstyrkene.

Militante islamistgrupper verden over har sverget troskap til «IS-kalifatet», men gruppen har kun anerkjent en brøkdel av dem.

I 2015 påtok IS seg ansvaret for en rekke terroraksjoner i og utenfor Midtøsten, blant annet i Paris hvor 130 personer ble drept og 351 såret.

Bruken av gruppens selvvalgte navn er kontroversiell. Mange politikere og medier foretrekker å bruke den gamle forkortelsen ISIL, eller variantene ISIS (Den islamske staten i Irak og Syria) og Daesh (arabisk akronym, som anses ha en negativ klang). Alle navnene inneholder imidlertid en henvising til islam. (NTB)

Fordømmes av Twitter

Lange lister med kontoer er også innrapportert til Twitter for å få de stengt i tråd med tjenestens egne regler.

Guy Fawkes-masken har blitt et symbol på opprør mot myndigheter og de «grådige» selskapene. Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Vi fordømmer bruk av Twitter for å fremme terrorisme. Reglene våre gjør det klart at slik oppførsel eller voldelige trusler ikke er tillatt på vår tjeneste, sier pressetalsmann i Twitter Ian Plunkett til NRK.

Twitter har siden midten av 2015 selv stengt over 125.000 kontoer med terrorisme eller truende innhold, som for det meste kan knyttes til IS.

Plunkett vil hverken bekrefte eller avkrefte at kontoer er tatt ned på ulovlig vis gjennom hacking.

– Det har skjedd, vær sikker, sier 18-åringen HV og forklarer hvordan det er satt opp kontoer som er drevet av datamaskiner for å finne det rette innholdet.

Savner bevis

Gisle Hannemyr, som ekspert i datavitenskap og lektor ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, har ingen tro på det Anonymous hevder å ha fått til.

– De går for lett fram og teller alt som ser arabisk ut, sier han.

Han mener det mangler bevis og dokumentasjon for hva de har fått til.

– Dersom man går inn i dataene, ser man at kontoene som ble pekt ut, bare i noen få tilfeller faktisk tilhørte IS-sympatisører. Majoriteten av kontoene viste seg å være noe annet. De tilhørte palestinere eller folk som parodierte IS, eller rett og slett folk som tweetet på arabisk, sier Hannemyr med henvisning til en artikkel på nettstedet Ars Technica.

– Vi skaffer alltid sikre bevis i det vi gjør. Vi går aldri på noen som er uskyldige, svarer Anonymous Norge og viser til bevis de har lagt ut på nett.

Det virker som om det er mest fjortiser igjen. Noen eldre har trukket seg ut. Gisle Hannemyr / ekspert i datavitenskap

Lurte menn med falske småjenter

Thomas Stærk leder Kripos sin etterforskningen av kriminalitet på internett. – Vi mener det er uheldig når private aktører tar loven i egne hender, sier han. Foto: NRK

Blant tomme brusbokser i kjelleren sin, er HV vel så opptatt av å avsløre folk som forgriper seg på barn, eller utveksler bilder og filmer av barn med seksualisert innhold.

Han forteller om god kjennskap til hvordan det er opprettet falske kontoer på Facebook for å avsløre pedofile. Profilene fremstod som om de tilhørte unge jenter. Voksne menn ble lurt inn i lange, intime samtaler om sex.

– På den måten har vi samlet og sikret bevis. Hele samtalen har blitt lagret, og så sendt til vedkommendes nærmeste familie og venner. Det er verre straff enn fengsel.

– Men det sies at helt uskyldige mennesker også har blitt hengt ut?

– Det er dumt at det har gått galt noen ganger, sier HV uten å utvise særlig stor anger.

Samme holdning har Anonymous Norge.

– Det er trist og uprofesjonelt, men man kan ikke lage omelett uten å knuse noen egg. Når man jobber på så stor basis, kommer det til å skje feil uansett, sa talspersonen Hax til radioprogrammet Ekko på NRK P2 i november 2015.

– Politiet gjør ikke nok. Vi vil ta mennene før det skjer noe med uskyldige barn, sier HV vel vitende om at dette er å ta loven i egne hender.

Han hevder å ha inngående kjennskap til aksjonen «Operation Pedo Takedown». Det ble laget en liste med flere hundre navn, adresser og deres aktivitet på internett. Mange skal ha blitt offentliggjort med fullt navn og bilde i sosiale medier.

Anonymous har også hatt målrettede aksjoner for å fjerne overgrepsmateriale fra nettet. De hevder å ha tatt ned 4.000 nettsider bare i fjor.

Anonymous Foto: THOMAS PETER / Reuters Ekspandér faktaboks Internettbasert aktivistnettverk bestående av et ukjent antall hackere fra hele verden, som har som erklært mål å kjempe for ytringsfrihet og mot sensur og misbruk.

Aksjonsformene har i hovedsak vært DoS-angrep (tjenestenektangrep) mot nettsteder, samt demonstrasjoner og distribusjon av flygeblader.

Gruppen oppsto allerede i 2003, men startet sin virksomhet for alvor i 2008.

Medlemmer står ikke fram med navn, og de kjenner sjelden hverandres virkelige navn. I offentlig sammenheng skjuler de seg ofte bak Guy Fawkes-masker, inspirert av filmen «V for Vendetta».

Anonymous er ikke en lukket gruppe med faste medlemmer, men et samfunn som er tilgjengelig for alle som ønsker å ta del. Kilde: Wikipedia

Guy Fawkes-masken følger bevegelsen Anonymous. Flagget er blant annet brukt under en såkalt «Million Mask March» i Kristiansand. De liker generelt ikke det offentlige systemet eller den politiske organiseringen. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Rammer enkeltpersoner

Politiet misliker aktiviteten til hackerne, og mener det kan ramme rettssikkerheten til de involverte i straffesaker.

– Vi mener det er uheldig når private aktører tar loven i egne hender. Det er kun politiet som skal etterforske straffbare forhold, sier Thomas Stærk som leder Seksjon for internettrelatert etterforskningsstøtte i Kripos.

Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST kan ikke huske at de har vært inne i større saker med Anonymous. Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Han oppfordrer heller personer som har opplysninger om straffbare forhold å ta kontakt med politiet lokalt eller Kripos.

– Omfanget av hacking er forholdsvis stort. Det rammer både enkeltpersoner og virksomheter. Det er bekymringsfullt, sier Stærk.

Det eneste han gir Anonymous rett i, er at politiet hverken klarer eller rekker over all kriminalitet. Det vil ikke utålmodige nettaktivister slå seg til ro med.

– Vi vil gjøre det mer direkte. Vi trenger ikke følge loven. Det skjer fort og direkte, ikke med en lang rettsprosess, sier HV til sitt forsvar.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har liten befatning med grupper som Anonymous.

– Vi jobber mer med slike angrep fra stater, og lite fra enkeltpersoner, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST.

Litt lei av fjortiser i Anonymous

18-åringen synes ideen Anonymous har blitt for stor, og at grunnlaget for flere aksjoner er for dårlig:

– Det er mye klin kokos i Anonymous. De som var med før var mer rasjonelle og skulle ha sikre bevis før de slo til. Nå flyter det ut i alle retninger med ville konspirasjonsteorier om alt mulig rart. Det har vokst ut av kontroll.

– For noen er det mystikk og spenning, men de detter av. De har ikke nok energi, det er bare irriterende tenåringer, sier HV og får støtte av Gisle Hannemyr:

– Det virker som om det er mest fjortiser igjen. Noen eldre har trukket seg ut.

HV vil ikke bruke tid på å kjempe mot romvesener og vaksiner, som angivelig er skadelig for befolkningen.

– Jeg liker ikke å hoppe på aksjoner tuftet på dårlige bevis. Jeg liker ikke den utviklingen. Folk får dårligere tillit til Anonymous når det er slikt de driver med. Det ødelegger slagkraften, sier Mr. HvemVet.

Anonymous Norge svarer i en chatmelding på Facebook at det ikke er noe useriøst pågående hos dem:

– Vi jobber så bra vi kan, og så fort vi kan. Vi har ikke mistet slagkraft, skriver aktivistene og opplyser at nye prosjekter er på gang.

HV er slettes ikke ferdig med Anonymous, og er klar til å hoppe på prosjekter som han synes holder mål.

For noen er det mye mystikk og spenning, men de detter av. De har ikke nok energi, det er bare irriterende tenåringer. Mr.HvemVet

– Er her for folket

Miljøet på Sørlandet har tidligere marsjert i gatene i Kristiansand for saken til Anonymous, gjennom den årlige Million Mask March. Den holdes 5. november i hundrevis av byer, og det sies å være verdens største protest mot sensur og misbruk.

– Vi må vise at vi er her. Vi er her for folket. Vi har gjort mye bra og vil trå til i nye kriger. Vi er ett folk der alle er like mye verdt, forklarer HV som nå vil få opp interessen igjen etter at en del ildsjeler har flyttet fra landsdelen eller trukket seg tilbake.

HV anslår at 20–30 personer har vært aktive rundt miljøet i Kristiansand.

Han mener at flesteparten av dem er politisk engasjerte, selv om de færreste er med i politiske partier. De liker generelt ikke det offentlige systemet eller den politiske organiseringen.

– Vi er veldig unge, men noen er over 40 og 50 år gamle. Vi er aktivister, hackere og generelt cyber-terrorister som jobber med å slå ned ting vi personlig ikke liker, sa talsmannen Hax til Ekko og utdypet:

– Vi er bare mennesker som har lyst til å endre verden og samfunnet ved å støtte opp om folket framfor regjeringen. Anonymous Norge er hvem som helst. Det handler bare om å ha et budskap.

Anonymous Norge er hvem som helst. Det handler bare om å ha et budskap. Talsmann Hax

Rundt 100 aktive i Norge

Det er vanskelig å vite hvor mange som er tilknyttet Anonymous. Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) antar at det er noen hundre nordmenn.

NorSIS har fulgt utviklingen i bevegelsen fra å kjempe for et trygt og fritt internett uten noen form for overvåkning, til en dreining over på politisk engasjement og kamp mot terror og det de hevder å være kritikkverdig i trossamfunn.

Direktør Roger Johnsen i NorSIS mener cyberkamp mot terrorister kan ha ødelagt bevis som myndigheter kunne hatt god bruk for. Han har en viss forståelse for at et folkelig engasjement med lovløshet vokser fram i en ekstrem verden.

– De gikk over til å forstyrre tjenester og slå ut nettsteder. Det har fått konsekvenser for uskyldige, konstaterer administrerende direktør Roger Johnsen i NorSIS.

Han sier de har kjennskap til at norske aktivister har bidratt til å lage lister over IS-folk, slik Mr. HvemVet forteller om.

Anonymous hevder at de etter terrorangrep i Tunisia, avslørte en dialog og dermed forhindret flere terroraksjoner.

– Det har vi ikke noen bekreftelse på, men de ønsker å omgi seg med en myte om at de stod bak, sier Johnsen.

I liket med politiet er han vel så opptatt av tilfeller der hackerkamp kan gå galt, enn å være til nytte:

– I verste fall kan vi også anta at Anonymous har bidratt til å ødelegge bevis mot terrorister og IS-aktivister.

Han mener også at en høy profil i media på nettkrigen kan ha bidratt til å skape et inntrykk av at ekstreme jihadister har større kapasitet på nett enn de i virkeligheten har.

Begynte med 16 hackere

Stein A.J. Møllerhaug har jobbet med datasikkerhet i 30 år, og driver firmaet Digital Bevisanalyse AS. Da han startet yrkeskarrieren i 1981, visste de om 16 personer i Europa som drev med hacking.

– Vi hadde navn og adresse til samtlige. Den oversikten er nok borte for mange år siden.

Møllerhaug forklarer at det er et klart skille mellom «white hats» og «black hats»:

IT-ekspert Stein A.J. Møllerhaug mener det er andre hackere som har mer makt enn Anonymous. Foto: Brennpunkt / NRK

– De som har hvite hatter er sikkerhetskonsulenter, som må ha samme kunnskap som hackerne. De har et etisk regelverk de følger. Forskjellen til de med sorte hatter ligger i hvordan de anvender sin kunnskap.

Han mener det er andre grupper som opererer mer i det stille, som har enda større makt og gjennomslagskraft enn Anonymous. Men også de har slagkraft:

– Det er klart at de har makt. De har blitt et fyrtårn med maskene og sterke visuelle effekter. Når de gir en marsjordre, er det en del mennesker som vil følge dem, sier Møllerhaug.

Det er klart at de har makt. De har blitt et fyrtårn med maskene og sterke visuelle effekter. Stein A.J. Møllerhaug

Kamp mot kirke og korrupsjon

Scientologikirken er det som opptar 18-åringen på Sørlandet mest for tiden. Han er aktiv i Anonymous-avleggeren Chanology.

Den bevegelsen ble startet i 2008 som en reaksjon på at kirken ville ha fjernet en video på Youtube, der skuespiller Tom Cruise snakket åpent om scientologi, ifølge Wikipedia.

Mr. HvemVet forteller at han har vært med på å hacke seg inn på kirkesamfunnets nettsider på jakt etter informasjon.

– Vi vil vise folk hva kirkesamfunnet driver med, at det er en kult med mange penger involvert. Vi må stå opp mot makt og mye penger, sier HV og hevder at Scientologikirken driver både med hjernevasking og korrupsjon.

Scientologikirken Oslo avviser påstandene.

– HV beskylder oss for lovbrudd som korrupsjon, noe vi selvsagt overhodet ikke befatter oss med. Samtidig tilstår han selv å drive med hacking mot våre hjemmesider, noe som helt klart er brudd på loven. Dette faller på sin egen urimelighet, sier informasjonsansvarlig Rasmus C. Lossius.

HV sier det planlegges en demonstrasjon i Oslo. Foreløpig nøyer de seg med å samle informasjon og spre den.

Den norske avdelingen av Chanology tar ifølge egen nettside avstand for lovbrudd, og skriver::

– Hvis du er her for å drive med ulovligheter eller for å markere deg på antidemokratisk vis, så har du definitivt kommet til feil sted.

Se TV-programmet På tro og Are På innsiden av Scientologikirken.

Fakta om scientologikirken i Norge Ekspandér faktaboks Scientologibevegelsen ble grunnlagt i 1951 som et alternativ til psykoterapi av science fiction-forfatteren L. Ron Hubbard (1911-1986)

I 1953 valgte Hubbard å omdefinere den til en religiøs bevegelse, angivelig for å unngå å betale skatt.

Etablert i Norge i 1977.

Ifølge organisasjonen har de per i dag er rundt 200 aktive medlemmer i Norge.

Scientologene anslår at omkring 8.000 personer i Norge har benyttet seg av deres tilbud.

På verdensbasis mener bevegelsen å ha rundt 10 millioner medlemmer.

Kritikere hevder at det egentlig bare er en håndfull aktive medlemmer i Norge og mellom 150.000 og 350.000 medlemmer i hele verden.

Kritikerne har karakterisert scientologikirken som en uærlig kommersiell organisasjon, en kult som trakasserer kritikere og misbruker medlemmer. Dette siste er basert på at medlemmer ofte må kjøpe stadig nye og dyre kurs, bøker og tester fra kirken. (©NTB)