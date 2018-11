Overhørte sin far og tiltalte: – De skulle ta livet av faren hennes, og hive han i badekaret

Den nå 30 år gamle kristiansandskvinnen er et av påtalemyndighetens aller viktigste vitner. Faren skal ha truet henne til stillhet i alle år, men bare uker etter at han døde i mai 2016, fortalte hun alt til politiet.

– De begynte å prate om at faren til NN (tiltalte) hadde endel penger, og at hun ville ta livet av han for å få ut arven. De snakka om hvordan det skulle gjøres.

Hun var 13 år da hun like etter nyttår i 2002, spiste lunsj sammen med sin far og hans venninne, den drapstiltalte sjubarnsmora. Bare uker før tiltaltes far, Øyvind Terje Olsen, ble funnet død i sitt eget badekar. Kvinnen nekter straffskyld.

Vitnet forteller at hun selv satt med mobilen, og at faren og tiltalte satt på den andre siden av bordet.

Øyvind Terje Olsen ble funnet død i sitt eget badekar 27. mars 2002. Han var god for flere millioner, Foto: Privat

– Skulle hive han i badekaret

Kvinnen sier hun husker mye fra samtalen, og mener det var faren hennes som skulle fikse tablettene.

– De snakka om at faren var alkoholiker, og at de kunne ta livet av han med sovetabletter, for det ville ingen finne ut av. De skulle bruke en kaffekopp, slik at tablettene ikke skulle synes. Deretter skulle de hive han i badekaret, slik at det så naturlig ut. Da så det ut som om han sovna og drukna, forteller kvinnen.

Øyvind Terje Olsen ble aldri obdusert, og politiet gravde opp levningene hans i fjor. Da ble det funnet spor av beroligende midler. Han ble funnet full av brannblemmer, men det er også slått fast at det ikke var noe feil på badekaret.

43-åringen står tiltalt for å ha tatt livet av sin egen far i 2002, og for å ha tatt livet av sin ekssamboer i 2014. I tillegg er hun tiltalt for å ha dopet ned en ekskjæreste tre ganger. Foto: Åse Røysland / NRK

– Jeg skjønte det var reelt

Kvinnen forteller at hun først tok samtalen på restauranten med ei klype salt, og tenkte at det bare var prat:

– Men da jeg hørte min far sa at «nå er han død» like etterpå, og han døde i et badekar, da skjønte jeg at det var reelt.

– Fortalte du til noen om det du hadde hørt, spør aktor.

– Jeg snakka med mamma om at han var død, men jeg fortalte aldri noen at jeg hørte pappa og NN (tiltalte) planlegge det.

Truet med å ta barna om hun snakket

– Min far sa jeg skulle holde kjeft, og at du vet hva jeg er i stand til, ikke prøv deg. Han truet meg med å ta ungene mine, forteller kvinnen.

– Hvordan har denne hemmeligheten påvirket deg, spør aktor.

– Jeg har vært veldig redd for min far. Det har vært deilig å kunne si det som det er. Hadde jeg kommet da jeg var femten, hadde jeg kanskje ikke blitt tatt så seriøst. Nå er det godt at noen tror meg, at jeg har hørt det jeg har hørt.

Forsvarer Olav Sylte lurer på om hun er sikker på at hun har hørt dette.

– Ja, det er jeg helt sikker på.