Høyesterett avviser anken fra sjubarnsmoren

Dommen fra lagmannsretten blir dermed stående og kvinnen er dømt for drapet på sin egen far i 2002 og ekssamboeren i 2014. Det var TV 2 som først meldte dette.

Sjubarnsmora Elisabeth Terese Aaslie er dømt til lovens strengeste straff for å ha drept sin egen far i 2002, og sin ekssamboer, som er far til to av barna hennes, i 2014.

Både i tingretten og lagmannsretten ble hun dømt til 21 års forvaring for å ha dopet ned og kvalt ekssamboeren, og for å ha forgiftet og deretter druknet sin far i badekaret hans tolv år tidligere.

Drapene er utført på en utspekulert måte, og ved bruk av planlegging, mente lagmannsretten.

Dommer Erik Holth og Anders Bahr (t.h.) leste 3. juli opp dommen mot kvinnen. Forsvarer Elden mener de var inhabile i saken. Du trenger javascript for å se video. Dommer Erik Holth og Anders Bahr (t.h.) leste 3. juli opp dommen mot kvinnen. Forsvarer Elden mener de var inhabile i saken.

Men Aaslie har hele tiden hevdet sin uskyld, og byttet ut forsvarer Olav Sylte etter at hun ble dømt for andre gang. John Christian Elden overtok, og anket dommen til Høyesterett.

Ankeutvalgets tre dommere skulle avgjøre om anken helt eller delvis skulle fremmes for den øverste domstolen.

De har onsdag ettermiddag avvvist anken og dommen fra Lagmannsretten blir stående.

John Christian Elden forsvarer sjubarnsmora. Foto: Anders Martin Helle / NRK

Inhabilitet og undercoveragent

Elden begrunnet anken med det han mener er saksbehandlingsfeil i lagmannsretten. Han hevder de to av lagdommerne, Erik Holth og Anders Bahr, var inhabile fordi de tidligere hadde vært involvert i fengslingssaker mot Aaslie etter at hun ble pågrepet i 2017.

I tillegg mener han at politiets bruk av en undercoveragent er tvilsom, og at det mangler rettspraksis på området.

Mener drapene var planlagt

Påtalemyndigheten mener sjubarnsmora har planlagt begge drapene god tid i forveien. Det gikk tolv år mellom dødsfallene, men aktoratet mente metoden er den samme.

Tiltalte har helt siden pågripelsen hevdet at hun er uskyldig. Hun har nektet å forklare seg for politiet, og ville heller ikke vitne i den første rettssaken. I ankesaken valgte hun å forklare seg, og sa da at mye av det hun hadde fortalt politiet var løgn.

Her forsøker 44-åringen å ta ut penger på ekssamboerens bankkort like etter at hun skal ha tatt livet av han på hotellrommet. Du trenger javascript for å se video. Her forsøker 44-åringen å ta ut penger på ekssamboerens bankkort like etter at hun skal ha tatt livet av han på hotellrommet.

Sjubarnsmorens forsvarer John Christian Elden skriver følgende i en kommentar til NRK:

– Høyesterett ga en lengre og begrunnet ankenektelse. De ville ikke senke terskelen for inhabilitet, og de mente at siden forsvarer for ting- og lagmannsrett aksepterte bruk av undercoverbevis, måtte siktede anses å ha gitt informert samtykke til dette. Det kan da ikke brukes som ankegrunn ut over en generell prøving om rettergangen under ett er ansett rettferdig, og det mente Høyesterett at den var, skriver Elden.