– Jeg har vært livredd hun ikke skulle bli dømt til forvaring. Da måtte jeg ha skaffa meg hemmelig adresse, sier barnefaren til NRK. Han har vært fast overbevist om at tiltalte kommer til å ta han dersom hun en dag slipper ut.

– Å, fy f...jeg er så glad, det er det beste som kunne skjedd. Nå er jeg trygg i alle fall. Jeg har opplevd så mye dritt.

Sjubarnsmora var uformelt kledd i ei turkis hettejakke da dommen falt i dag. Hun viste ingen tegn til følelser, annet enn at hun smilte og pratet i pausene. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

I pausen under domsopplesningen går han bort og tar aktor Leif Aleksandersen i hånda og takker.

I dag ble Elisabeth Terese Aaslie (44) dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år for å ha drept sin egen far i 2002, og sin ekssamboer og far til to av hennes sønner, i 2014.

Han har fulgt store deler av saken mot kvinnen som han hadde et 3–4 måneder langt forhold til. De to ble sammen da han utførte vedlikehold på boligen hennes, og har et fire år gammelt barn sammen.

I dag er han letta:

– Jeg er så glad.

Aaslie har ikke vist tegn til følelser i retten når dommen mot henne blir lest opp. Hun oppfører seg på samme måte som under rettssakene; smilende.

Denne voodoo-dokka la tiltalte ut bilde av på Facebook. Foto: Privat

«Dødsnotat»

Kristiansanderen har tidligere fortalt i retten at tiltalte drapstruet han, og at hun hadde sagt hun hadde torpedoer som kunne drepe han.

Etter at tiltalte hadde blitt pågrepet, fant politiet en lapp hjemme i boligen hennes. Den siste barnefarens navn var skrevet gjentatte ganger med «opp-ned-kors» rundt. Dødsårsaker var notert ned. Det sto «hjertet svikter», «hjerteinfarkt», «kraftig skade». Mannen kommer fra en familie med nettopp hjerteproblemer.

– Hjerteproblemene har blitt verre etter denne saken begynte, sier mannen.

Hun har vedkjent seg å ha tegnet navnet hans med flere måter å dø på.

I løpet av rettssaken har det kommet frem at tiltalte skal ha planer om å ta livet av han.

Denne lappen fant politiet hjemme hos kvinnen etter at hun ble pågrepet. Navnet på den siste barnefaren står skrevet med ulike måter å dø på. Foto: Politiet

Største gaven om han døde

Til undercoveragenten sa den drapstiltalte at den siste barnefaren var den neste som måtte dø. I de hemmelige lydopptakene som ble spilt for retten, sier tiltalte at hun hadde drømt om at barnefaren var død, at han hadde ramla i elva. I lydopptaket sier hun at det hadde vært den største gaven noen kunne gitt henne om han døde.

Hun har også sagt til undercoveragenten at det kan gå flere år før hun hevner seg.

I retten forklarte tiltalte at hun hadde sagt disse tingene til agenten fordi hun var sint og frustrert. Barnefaren hadde sendt en bekymringsmelding til barnevernet før barnet deres ble født.