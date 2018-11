Sjubarnsmor tiltalt for to drap: Erklærte seg ikke skyldig

Den tiltalte 43-åringen erklærte seg ikke skyldig i tiltalen mot henne da saken startet i dag. Sjubarnsmora nektet for å ha tatt livet av sin eks-samboer i 2014, sin far i 2002 og for å ha dopet ned og tappet kortet til en ekskjæreste.

Den drapstiltalte nekter å forklare seg både for politiet og i retten. Aktors sterkeste kort er en undercoveragent som har infiltrert kvinnens privatliv i flere år.

Sjubarnsmora er tiltalt for å ha tatt livet av faren i 2002, og for å ha drept ekssamboeren på et hotell i 2014.

– Det er ikke tilstrekkelig bevist om dette er dødsfall eller drap, mener forsvarer Olav Sylte.

Men statsadvokat Leif Aleksandersen mener påtalemyndigheten kan bevise at kvinnen står bak:

– Vi har blant annet timesvis med lydopptak. Og vi har en formening om hva som har vært motivet.

Aktor Leif Aleksandersen sier de mener å vite hva kvinnens motiv skal ha vært. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Åpnet femten år gammel grav

Onsdag 27. mars blir den 52 år gamle faren funnet død i badekaret i huset sitt i Kristiansand. Kvelden i forveien var det fest, og han hadde vært kraftig beruset.

Politiet mener den da 25 år gamle dattera fikk i faren et antall valium, og at hun trolig presset hodet hans under vann til han druknet.

Familien ønsket den gang at faren ble obdusert, men deres indisier var ikke nok til at dette ble gjort, har et familiemedlem uttalt til NRK.

15 år etter bestemmer politiet seg for å åpne grava til faren. I levningene hans finner de spor av gift.

Grava til den drapstiltalte kvinnens far ble åpnet etter 15 år. Kripos fant spor av gift i levningene. Foto: Tom Richard Hanssen Olsen / NRK

Skal ha kvalt med puta

Tolv år senere ligger Øystein Hagel Pedersen (67) død i senga på hotellrom 221 på First Hotel i Kristiansand. Han hadde to små barn med tiltalte, og hadde kommet fra Geilo for å besøke dem.

Tiltalte hadde vært sammen med barnefaren kvelden i forveien, ifølge NRKs opplysninger. Politiet setter igang en svært hemmelig etterforskning av kvinnen, som nå også mistenkes for å stå bak farens dødsfall.

Politiet også har undersøkt om hun sto bar farmoras dødsfall, men fant ikke tilstrekkelig grunnlag for det.

Ifølge tiltalen drepte hun barnefaren ved å få i han et større antall tabletter. Deretter skal hun ha presset ei pute mot ansiktet hans slik at han ble kvalt, ifølge tiltalen.

Kvinnen er også tiltalt for å tre ganger ha dopet ned en tidligere kjæreste, mens hun skal ha tappet bankkortet hans for tilsammen 150.000 kroner. Denne mannen blir et av de viktigste vitnene for påtalemyndigheten.

På dette hotellet ble Øystein Hagel Pedersen funnet 6. april 2014. Politiet mener han døde av forgiftning eller kvelning. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Mener å vite motivene

Over hundre personer står på aktors vitneliste; politi, familie, venner, ekskjærester, barnevernsansatte. Påtalemyndigheten går til det uvanlige skritt å bruke en undercoveragent som vitne i retten.

Forsvarer Olav Sylte har forsøkt å få undercoveragenten frafalt.

Politikvinnen infiltrerte livet til 43-åringen i tre år inntil hun ble pågrepet. «Hele verktøykassa» er benytta i løpet av den lange etterforskningen:

– Vi har brukt alt vi har hjemmel for; romavlytting, spaning, telefonavlytting og infiltrasjon, sier statsadvokaten.

Han hevder påtalemyndigheten har en rekke tekniske bevis som knytter kvinnen til dødsfallene:

– Vi har mange bevis. Det er dokumenter, økonomiske bevis, vitneforklaringer.

Frykter lovstridig rettssak

– Jeg oppfatter ikke at det er tekniske bevis som knytter henne til saken, sier forsvarer Olav Sylte.

Olav Sylte tok over som forsvarer etter at politiet krevde den første forsvareren fjernet fra saken. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Han har ikke fått medhold i kravet om at enkelte samtaler med undercoveragenten tas ut av bevisførselen før saken starter. Dette skal avgjøres av retten under hovedforhandlingen.

– Dette går ikke på innholdet, men på måten samtalene er tatt opp. Jeg frykter hun får en lovstridig rettssak, sier Sylte.

NRK er kjent med at undercoveragenten er viktig for påtalemyndighetens bevisrekke, men aktor Leif Aleksandersen vil ikke svare på om den er avgjørende:

– Jeg ønsker ikke å vekte bevisene mot hverandre.

Rettssaken skal holde på fra 12. november til 24. januar.