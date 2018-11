Sendte advarsel til politiet om at sjubarnsmor var livsfarlig.

Mailen var fra Hagel Pedersens ekskone. Den var sendt ett år tidligere, men kom ikke frem, siden adressa hadde vært feil. Kvinnen kom med en bekymringsmelding om den tiltalte 43-åringen:

«Øystein har blitt dopet ned, og hun har ruinert sine menn for store summer. Hun har også fortalt Øystein at hun tok livet av sin far, men at hun er så smart at dere aldri kommer til å ta henne. Jeg er redd det går en morder går løs.»

Aktor har på rettens første dag gjort rede for hvordan tiltalte også skal ha tatt livet av sin egen far, Øyvind Terje Olsen i 2002, i tillegg til å ha drept ekssamboeren i 2014.

43-åringen skal ha drept sin far for å få ut en stor arv, mener aktor. Hun nekter å forklare seg i retten. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Mener arv og omsorgsrett var motiv

Kristiansandskvinnen har aldri jobbet, men fått støtte til livsopphold fra NAV.

– Av større pengeutbetalinger skriver alt seg fra arv, sier aktor Leif Aleksandersen.

Faren ble funnet av en kamerat i boblebadet søndag ettermiddag 27. mars 2002. Tiltalte skal ha blitt vist testamentet like før faren døde, og at han var god for rundt 15 millioner.

I september 2014, skriver tiltalte en Facebook-melding til en bekjent at faren hadde vist henne alle aksjene den kvelden han døde.

– Hun har blitt vist et testamente der hun er tilgodesett med beløp utover pliktdelsarven, sier aktor Leif Aleksandersen.

Dattera var den siste som så han i live. Aktor mener motivet for å drepe ekssamboeren, var at hun mente han var grunnen til at hun ble nektet å ha omsorgen for deres felles barn.

Statsadvokat Leif Aleksandersen (t.v.) er aktor i saken. Olav Sylte forsvarer kvinnen. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Vannet rant fremdeles

Det var en kamerat som fant 52-åringen klokka 13.15 den søndag ettermiddagen i hans bolig. Vannet rant fremdeles, men var kaldt. På badegolvet lå det ei våt dyne.

Aktor mener det var en feil at mannen ikke ble obdusert den gangen. Grava hans ble åpnet i fjor, og det ble funnet spor av beroligende midler både i jordsmonnet rundt kista og i hårstrå som ble analysert.

– Det er uomtvistelig at det er påvist diazepam, sier Aleksandersen.

Grava til Øyvind Terje Olsen ble åpnet i 2017. Foto: Tom Richard Hanssen Olsen / NRK

Forsvarer Olav Sylte sier Olsen fikk utskrevet Sobril, og at han trolig selv hadde blandet dette med alkohol og dermed døde. Han mener at 52-åringen døde under en time før kameraten fant ham søndag ettermiddag.

– Vi mener varmtvannet ble slått på rundt en halvtime før vitnet fant han i badekaret, sier Sylte.

Vil ikke forklare seg

43-åringen vil ikke forklare seg i retten. Tingrettsdommer Ben Fegran gjorde henne da oppmerksom på at dette kunne tale mot henne, og gjentok spørsmålet.

– Jeg ønsker ikke å forklare meg, sa kvinnen.

Rettspsykiaterne mener tiltalte har elementer av ustabil borderline personlighetsforstyrrelse, dyssosial personlighetsforstyrrelse og paranoid personlighetsforstyrrelse. Hun har ikke villet snakke med fagfolkene som skulle observere henne.

Kvinnen er i tillegg til drapstiltalen, også tiltalt for tre ganger å ha dopet ned en annen ekskjæreste. Mens denne lå på sykehus etter å ha hatt blackout, skal tiltalte ha skrevet SMS til en bekjent: – Dødslek.

Politiet har også undersøkt om 43-åringen sto bak farmoras dødsfall, men fant ikke tilstrekkelig grunnlag for dette.