Mener drapstiltalt datter brøt seg inn i jakt på farens testamente

– Alt var endevendt, men det var ikke tatt noen av pengene som lå tilgjengelig. Vi er vel hundre prosent sikre på at det var testamentet det ble leita etter, sier fetteren til den drapstiltalte 43-åringen fra Kristiansand.

Han forteller om morgenen han kom på jobb i familiebedriften 10. mars 2006.

Brødrene til avdøde Øyvind Terje Olsen hadde vært i en arvestrid med niesa siden faren hennes ble funnet død i boblebadet i 2002. Hun skal i årene etter ha jaktet intenst på farens testamente.

– På kontoret til min far lå testamentet etter min onkel innelåst i en safe, forteller fetteren. Han sier til NRK at nøkler lå strødd rundt, men at det var tallkode på låsen.

Øyvind Terje Olsen kom fra en familie med penger. De var fire brødre som alle hadde verdifulle aksjer i familiebedriften.

Øyvind Terje Olsen ble funnet i boblebadet onsdag 27.mars om formiddagen i 2002. Ifølge politiet hadde han ligget død i mange timer, men vannet skal ha blitt skrudd på rundt en halvtime før han ble funnet, ifølge politiet. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Jaktet på testament

Ifølge politiet skal faren ha vist den da 25 år gamle dattera hans aksjer til en verdi av 14 millioner kroner kvelden før han ble funnet død.

Politiet mener dattera var den siste som så han i live, og at hun tok livet av han for å få ut arven.

Men hun fikk kun utbetalt pliktdelsarven på én million kroner.

Det forelå nemlig et testamente hun ikke skal ha visst om. Farens brødre arvet aksjene i foretaket.

Ifølge politiet var det avgjørende for tiltalte å få tak i testamentet, og kvitte seg med dette.

– Vi mener tiltalte har jaktet dette testamentet helt siden faren døde, sier etterforskningleder i Kripos, Øystein Jørgensen.

Kvinnens forsvarer Olav Sylte sier kvinnen mener hun aldri har blitt forespeilet noen stor arv av sin far.

Den tiltalte 43-åringen har nektet straffskyld. Hun har i tillegg nekta å forklare seg i retten. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Nye opplysninger for påtalemyndigheten

Innbruddet fetteren forteller om til NRK er nye opplysninger for påtalemyndigheten, men ikke for lensmann i Lillesand, Kjetil Nygård:

– Vi var på åstedet, men saken ble henlagt uten kjent gjerningsperson. Det var heller ikke noe som var tatt fra kontorene, ifølge åstedsundersøkelsen.

Etterforskningsleder i drapssaken, Øystein Jørgensen, sier opplysningene er interessante:

– Jeg kan si at vitner som har underskrevet dette testamentet, har ikke våget å snakke med politet.

Kvinnen er tiltalt for drapet på sin egen far, og sin ekssamboer i 2014. Politiet har i tillegg etterforsket om hun sto bak farmoras dødsfall, men det har ikke vært tilstrekkelig grunnlag for siktelse.

– Det var etter at farmor døde i 2009 vi for alvor begynte å mistenke henne for å stå bak onkels død, sier tiltaltes fetter til NRK.

Sylte mener de uriktig har mistenkt henne:

– Det har utviklet seg en situasjon der man feilaktig har trodd hun har stått bak forhold.

Ville obdusere sønnen sin

I fjor ble grava til Øyvind Terje Olsen åpnet, og levningene undersøkt. Det ble funnet spor av beroligende midler i jordsmonnet rundt kista, og i hårstrå. Dattera er tiltalt for å ha dopet han ned, og presset hodet hans under vann.

Familien ønsket dengang at han ble obdusert, men deres mistanker var ikke nok.

– Bestemor var veldig opprørt over at ikke onkel ble obdusert da han døde, sier fetteren til den drapstiltalte 43-åringen.

Den tiltalte kvinnen nekter straffskyld.

Tiltaltes fetter sier de ikke har hatt noe kontakt med tiltalte de siste årene.