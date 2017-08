Følg alle utspørjingane

I dag startar alvoret for stortingskandidatane i Sogn og Fjordane. Då er Høgre og Frida Melvær fyrste kvinne ut i den tradisjonsrike partiutspørjinga - på nett og radio mellom kl 15:30 og 16:00. Her finn du datoane for alle utspørjingane og debattane.