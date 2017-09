Venstre vurderer å gå i regjering med Frp

– Det er helt naturlig at regjeringsspørsmålet kommer på bordet i dag. Vi trenger å få oversikt over hvilke alternativer vi har, og det må vi snakke gjennom, sier Melby til NRK.

Hun mener selv partiet må vurdere hvilke politiske gjennomslag partiet kan få.

– Hva som gir et mest mulig grønt og liberalt Norge.

– Så du utelukker ikke regjeringssamarbeid med Frp?

– Nei, jeg utelukker det ikke, sier Melby som selv sitter i sentralstyret og er blant partileder Trine Skei Grandes nærmeste støttespillere.

Teller på regjeringsknappene

Flere svært sentrale kilder NRK har snakket med bekrefter at regjeringssamarbeid med Frp vil bli diskutert, når Venstres sentralstyre møtes tirsdag klokken 16 på Venstres hus på Youngstorget.



– Dette valgresultatet gjør det mer sannsynlig at Venstre går inn i regjering, med eller uten KrF, enn det har vært tidligere, sier en kilde.

Gjennomslag for partiets politikk er av avgjørende betydning.



– En ting er at vi ikke har noe mer å tape så nær sperregrensen som vi er, men det viktige er hvordan vi kan få mest mulig gjennomslag. Det tror jeg er i regjeringskontorene, samme om Frp er der, og samme om KrF er med eller ikke.



– Vi er i en posisjon hvor vi kan vippe flertallet og stille krav. Det er klart at å gå inn i regjering, og for eksempel be om posten en viss kristen Frp-profil har i dag, er fristende. Det trenger ikke å innebære at Frp går ut av regjering, sier en annen sentralt plassert kilde til NRK.

De samme kildene sier at ingenting blir avgjort med det første, og at det helt åpent hva som til slutt blir utfallet av Venstres prosess.

En regjering bestående av Høyre, Frp og Venstre vil fremdeles være en mindretallsregjering, som må ha støtte fra enten KrF eller andre partier for å få vedtatt politikk og budsjetter i Stortinget.



I forrige stortingsperiode har enten Venstre eller KrFs stemmer vært nok til å sikre flertall for Høyre og Frps forslag i Stortinget.

Etter gårsdagens valgresultat, med tilbakegang for alle de fire borgerlige partiene, er ingen av de to sentrumspartiene alene store nok til å sikre Høyre og Frp flertall for noe som helst.

Diskuterer flere former for samarbeid

Utover regjeringsspørsmålet diskuterer de også eventuelle andre måter å samarbeide med den sittende Høyre- og Frp-regjeringen, både med og uten KrF.

Et slikt samarbeid mellom partiet og regjeringen kan ha ulike former. En mulig samarbeidsform kan, ifølge kilder, være et samarbeid uten fast og formell avtale der man har en felles forståelse om hva man for eksempel ikke skal behandle i kommende stortingsperiode.

Konflikten om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja blir trukket frem som en slik sak.

– Venstre er i en gunstig situasjon nå. Vi har tiden fremfor oss til å finne ut hva vi vil. Det er mer press på Erna Solberg (H) om å være raus med å få med KrF og Venstre på laget, sier en annen kilde.