Dette er de nye på Stortinget fra Oslo og Akershus

Bare en av de nye representantene fra Oslo og Akershus kommer fra et borgerlig parti.

Himanshu Gulati (29) fra Frp er tidligere formann i Fpu. Siden oktober 2014 har han vært statssekretær for statsminister Erna Solberg. Han har også vært byrådssekretær for Sylvi Listhaug, da hun var byråd for helse og omsorg i Oslo.

To ordførere til tinget

Arbeiderpartiet har fått to av sine Akershus-ordførere inn på fylkesbenken.

Tuva Moflag (38) har siden 2015 vært ordfører i Ski kommune. Hun har yrkesbakgrunn fra organisasjon, næringsliv og media.

Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet. Foto: Dag Aasdalen / NRK

Nina Sandberg (50) ble valgt til ordfører i Nesodden kommune etter lokalvalget i 2011, og hun ble gjenvalgt i 2015. Før Sandberg gikk inn i politikken jobbet hun som forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Wilkinson har fått plass

Fra SV kommer fylkets førstekandidat Nicholas Wilkinson (29) inn på Stortinget.

Nicholas Wilkinson fra SV. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

Fra 2014 til 2016 var han leder i Sosialistisk Ungdom. 29-åringen har også vært hospitant i SVs stortingsgruppe og fylkessekretær for SV i Akershus.

Fra Senterpartiet kommer Sigbjørn Gjelsvik (43) inn på tinget, og blir fylkets første representant på tolv år. Gjelsvik var Senterpartiets førstekandidat i Akershus. Siden 1992 har han vært politisk aktiv i Sp og Nei til EU. Gjelsvik har også siden 2012 vært leder for partiets gruppesekretariat på Stortinget.

Partioppslutning i Akershus Med endring i prosentpoeng fra stortingsvalget 2013 RESULTAT 99,8 % opptalt R Rødt 1,9 + 1,2 SV Sosialistisk Venstreparti 5,2 + 1,7 AP Arbeiderpartiet 26,3 −2,1 SP Senterpartiet 6,0 + 3,5 MDG Miljøpartiet De Grønne 3,6 + 0,6 KRF Kristelig Folkeparti 2,3 −0,9 V Venstre 6,4 + 0,1 H Høyre 31,1 −2,8 FRP Fremskrittspartiet 15,1 −1,9 ANDRE Andre 1,9 + 0,7

Størst økning

I hovedstaden fikk både Rødt, Miljøpartiet De Grønne og SV en oppsving og henter nye mandater på Stortinget.

SV har den største økningen, og fra partiet vil både Kari Elisabeth Kaski og Petter Eide sitte på Oslo-benken for første gang.

Petter Eide (57) har vært medlem av SV siden 1983.

Petter Eide fra SV. Foto: Helge Carlsen / NRK

Han har hatt lokale verv i både Lørenskog og Akershus SV, før han ble ansatt ved partikontoret i 1986 som politisk sekretær. Han var nestleder i fylkesstyret i SV fra 1991–93.

Kari Elisabeth Kaski (30) er opprinnelig fra Kirkenes, men har bodd i Oslo i ti år.

Kari Elisabeth Kaski fra SV.

De siste to årene har hun vært partisekretær i SV. Tidligere var hun medlem av sentralstyret i Natur og Ungdom og nestleder og politisk ansvarlig i miljøorganisasjonen ZERO.

Tilbake etter 20 år

Hun får selskap av Bjørnar Moxnes (35) fra Rødt, et parti som ikke har hatt en representant på tinget på 20 år. Moxnes har vært leder for Rød ungdom og har siden 2012 vært leder for Rødt. Han er også partiets leder i bystyregruppen i Oslo.

Fra MDG i Oslo kommer Une Aina Bastholm. Fra 2013 satt hun ett år som fylkesleder og frem til 2016 fungerte hun som politisk rådgiver på tinget. I høst skal hun ut i mammapermisjon, og da tar klimapsykologen Per Espen Stoknes over plassen.

Tre nye fjes fra Ap

Arbeiderpartiet verken tjente eller tapte noen plasser på Oslo-benken, men tre nye fjes fra hovedstaden skal representere partiet.

Siri Staalesen (44) er utdannet historiker. Hun har arbeidet med byplanlegging i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og i Miljøverndepartementet.

Ny på Oslo-benken er også Zaineb Al-Samarai (29) fra Holmlia.

Zaineb Al-Samarai fra Arbeiderpartiet. Foto: Arbeiderpartiet

Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Fra 2011 til 2015 satt hun i Oslo bystyre. Al-Samarai er inne med utjevningsmandatet i Oslo.

En mann som har vanket mye i gangene på Stortinget, men aldri vært folkevalgt, er Espen Barth Eide.

Han er statsviter og har lang fartstid i politikken. Eide var blant annet utenriksminister under Stoltenberg-regjeringen. I 2014 ble han utnevnt som Kypros-spesialrådgiver for FNs generalsekretær Ban Ki-moon.