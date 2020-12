– Samisk er en del av den norske og nordiske kulturarven. Det er et språk som er truet og det hadde jo vært kult om flere vil bidra til å ta vare på språket, sier Lakki Pattey.

SPRÅKENTUSIAST: Lakki Patey grunnla språkspillet New Amigos. Foto: Privat

Han grunnla språk-brettspillet «New Amigos» i 2002, og har utviklet den videre til spill-app på norsk og samisk. Et av spillene er på svensk og samisk.

Med appen, som er gratis, kan man lære fire samiske språk.

Pattey har fått med seg et stjernelag av unge samer, som hver på sin måte er opptatt av å videreføre det samiske språket. Deriblant den sørsamiske artisten Marja Mortensson og Miss Norway-vinner Susanne Næss Guttorm.

Sistnevnte hoppet av fra ingeniørstudiet for å bli samisklærer.

Også Lemet Máhtte Eira Sara, som har oversatt Minecraft til samisk, har vært med i dette arbeidet.

Vil nå ut til unge

Lignende «New Amigos»-spill er nå også lansert på flere andre språk. Den finnes også på romani og kvensk.

FIRE SAMISKE SPRÅK: Appen finnes på App Store og Google Play på nordsamisk, lulesamisk, umesamisk og sørsamisk. Umesamisk er tilgjengelig hvis man velger svensk som hovedspråk. Foto: Skjermdump/NRK

– Kvenske ungdommer har testet appen. Vi fikk meget positive tilbakemeldinger, forteller Pattey.

Spill-gründeren håper flere unge vil forstå verdien av å kunne flere språk.

– Språk forsvinner faktisk raskere enn dyrearter. Med språkene forsvinner også viktig kunnskap om kulturer, påpeker han.

Fristet til å lære samisk

Linda Eide, som gjennom TV-programmet «Eides språksjov» engasjerer mange språkentusiaster i landet, er også fristet til å teste spillet.

EIDES SPRÅKSJÅV: Fra 2017 har Linda Eide laget talkshowet Eides språksjov. Foto: Sindre Skrede / NRK

– Dette er jo storvegs! Jeg lar meg definitivt friste til å lære meg samiske ord gjennom denne appen.

Hun undrer seg over at nordmenn ikke viser større interesse for å lære samisk.

– Jeg deler håpet til app-utvikleren. Det er jo nesten pinlig hvor lite samisk jeg og mange andre i dette landet, kan, sier hun.

Les også: Digital løsning gjør det lettere å lære språk

Artig og lettvint

Susanne Næss Guttorm er samisklærer i Oslo og har laget nordsamiske videoer til appen.

VALGTE SAMISK: Susanne Næss Guttorm holdt først på å utdanne seg til ingeniør. Da hun hørte at det var stor mangel på samisklærere, utdannet hun seg til lærer. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Det var artig å være med på dette for jeg ønsker at samisk skal synes og høres så mye som mulig, sier hun.

Hun tror både barn og voksne kan ha nytte av språk-appen.

– Dette er bra for barn og unge som holder på å lære samisk. Appen også et godt alternativ for voksne som vil lære seg litt samisk.

I likhet med Pattey og Eide håper hun at flere nordmenn lærer seg litt samisk.

– Jeg tror det for mange er lettere å lære gjennom et spill. Det er også en morsom måte å lære på, sier hun.

Paradoks og mysterium

Eide synes det er et paradoks og mysterium at så få i Norge bryr seg om å lærer seg noen ord på samisk.

– Eides språksjov får masse post om uttale på fransk og italiensk. De samme som er petimetersk opptatt av dette, kan finne på å nesten skryte av hvor dårlig de er i nynorsk.

– At de ikke kan et ord samisk, er nok heller ikke pinleg for dem, sier hun.

Hun tror noe av forklaringen ligger i den evige kampen et minoritetsspråk har for å bli sett av «sine egne».

– Statusen mangler. Det er synd. Like naturlig som at alle nordmenn skal kunne si hei og ha det, og hvordan går det, på engelsk, like naturlig burde det være at vi kan såpass på samisk, og helst mye mer, sier Eide.

JOIKESPRÅK: Her har Linda Eide invitert joikeren og juristen Ánde Somby til Eides språksjov. Samtalen dreide seg blant annet om joik også kan kalles et språk.

App på flere urfolksspråk

Nettstedet Ovttas, som informerer om samiske læremidler, har også omtalt den nye appen (ekstern lenke).

Hvis det skulle vise seg at spillet slår an blant samiske brukere, er det planer om å tilby den på flere urfolksspråk.

– Det er ikke noe problem å lage den for eksempel på maori, som snakkes på New Zealand – eller på et av språkene som snakkes av urfolk i Canada, for å nevne noen, sier Pattey.

New Amigos appen på samisk er blant annet finansiert av Sametinget og Engerdal kommune.

Fakta om New Amigos! – App på tre samiske språk Foto: Skjermdump/NRK Ekspandér faktaboks Språkspillet New Amigos! finnes nå også som App, både til nord-, lule- og sørsamisk. Spillet finnes også på umesamisk hvis man velger svensk som hovedspråk. Spillet kan lastes ned gratis på App Store og Google Play. Det er en norsk-samisk spillapp hvor brukere oppmuntres til å lære seg samisk. Forskjellige nivåer Spillet passer for nybegynnere, for dem som ikke tør å snakke samisk men kan litt, og for dem som behersker språket. Man kan spille alene, sammen med andre som lærer seg språket eller en morsmålstaler. Spillet har video med morsmålstalere, som uttaler alt innhold på video. Test og sertifikater Brukere kan følge egen progresjon, teste seg selv, ta eksamen og få opptil seks sertifikater, fra modul A1, som er til passiv bruker, til B1, som bekrefter aktiv språkkompetanse. Sertifikatet er basert på Det felles europeiske rammeverket for språk. Spillet har også en lydlab der du kan sammenlikne din uttale med morsmålstaleren sin uttale. Spillet har tre nivåer: nybegynner, viderekommen og ekspert. 46 språkkombinasjoner New Amigos språk-app er ute i 46 språkkombinasjoner. I tillegg til de samiske språkene kan man blant annet også velge engelsk, spansk, fransk, tysk, arabisk, kvensk og romani. Brettspillet New Amigos finnes på 29 språkversjoner og ble lansert i 2002. Gründerne bak språkspillet er Lakki Patey og Hildegunn Almås. Gjensidig utbytte Spillet heter «New» fra engelsk og «Amigos» fra spansk. Det er for å illustrere at folk med forskjellig språk får gjensidig utbytte av å utveksle språk og kultur. «– Det er også et symbol på at vennskap kan skapes på grasrotnivå der hvor det er konflikt, eller der hvor det har vært konflikt på politisk nivå, utdyper Lakki Patey» Kilde: New Amigos, Ovttas

SPRÅKPRIS: Det norskutviklede brettspillet New Amigos er populært også i utlandet. Brettpillet ble tildelt Europeisk språkpris i 2016. Foto: HINA ASLAM / NRK