Slik satt Lemet Máhtte (20) i åtte måneder for å oversette verdens største spill til samisk

– Noen ganger har jeg nærmest gitt opp.

Det sier Sara, som har stått på siden november. Hvor mange timer han har brukt for få oversatt hele spillet har han ikke kontroll på. Alt har blitt gjort på fritiden.

Minecraft er verdens største spill og har solgt over 186 millioner eksemplarer.

Spillet er et såkalt «sandkassespill» hvor man lar spilleren bygge og rive ned konstruksjoner i en 3D-verden. I denne spillverdenen kan man gjøre nærmest hva man vil.

Nå er det altså tilgjengelig på samisk, takket være Sara. Alt av menyer, knapper og verktøy er på samisk.

– Jeg har fått hjelp fra både bestemor og bestefar, men også brukt Facebook-sider hvor språkflinke folk har hjulpet til. Når 14.000 ord skal oversettes, trenger man også hjelp av andre, sier den språkelskende 20-åringen.

En liten omvisning – slik er det å spille Minecraft på nordsamisk:

OPPSTARTSMENY: Denne forsiden møter deg når du skrur på de nordsamiske innstilligene i Minecraft. ENDRE SPRÅK: Man endrer språket inne i innstillingene. Den samiske versjonen fungerer kun på Java - det vil si den kun er tilgjengelig på datamaskiner. SPILLMODUS: Slik ser det ut når man er inne i spillet. MENY I SPILLET: Inne i spillet kan man velge forskjellige materialer. Her er stein oversatt til geađgi på nordsamisk. NETTSIDEN: Slik ser nettsiden ut hvor Lemet Máhtte har oversatt 14.000 ord. Alle kan komme med forslag på endringer inne på nettsider knyttet til Minecraft.

– Beundringsverdig

Og oversettingen har vært alt annet enn enkel. Spillverdenen er fylt opp med engelske ord og uttrykk, noen som til tider var vanskelig å oversette.

Single player, eller enkeltspiller, var blant de vanskeligste ordene å oversette, mener Sara. Det ble til slutt iežainis spealli, enslig spiller, etter diskusjoner med både besteforeldre og språkflinke.

– Det var en stor utfordring å få oversatt alt riktig, sier Sara.

Rune Fjeld Olsen, som er NRKs spillekspert og spillanmelder, hyller 20-åringens innsats. Olsen mener dette er viktig kulturpolitikk.

– Det er beundringsverdig og utrolig stilig at han har tatt seg tid til å gjøre det. Å oversette spill til andre språk, og særlig utrydningstruede språk, er helt essensielt, sier Olsen.

SITTER STERKERE: Rune Fjeld Olsen tror språket vil sitte bedre når man bruker interaktive spill. Foto: Privat

Boken «Spillpedagogikk», som akkurat ble lansert, tar blant annet for seg språk i spill, som en del av undervisningen. I boken får kommende lærere konkrete tips til hva man kan gjøre for å bruke spill i undervisning.

– Mistenker at samisklærere kommer til å juble

Å endre teksten i spillet til et annet språk, slik som Sara har gjort, kan gjøre at språkforståelsen til elevene øker, mener én av forfatterne bak boken.

– Enkelt sagt kan spill være med på å senke terskelen for deltakelse i et klasserom.

Det sier Tobias Staaby, som er stipendiat ved Universitetet i Bergen og lektor innenfor feltet ved Nordahl Grieg videregående skole.

GOD LÆRING: Tobias Staaby mener spill som verktøy i undervisning kan gi elevene andre perspektiver. Foto: Hanne Eskeland / NRK

Han understreker at eksponering, slik Sara har gjort med Minecraft, er bra for videre språkutvikling.

– At språket finnes på en arena som de allerede kjenner eierskap til, er viktig. Jeg mistenker at samisklærere kommer til å juble over dette og håper flere lærere får øynene opp for denne oversettelsen, sier Staaby.

Frem til nå har ikke mange funnet frem til den samiske oversettelsen, ifølge 20-åringen.

Sara håper at flere foreldre blir å bytte om språket til nordsamisk og at flere benytter seg av oversettelsen.

– Jeg tror mange kan lære seg forskjellige ord og uttrykk av spillet, sier Sara.

