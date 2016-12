– Vi er godt kjent med RAIPON og Rodion Sulyandziga, som har deltatt i norsk-russisk samarbeid og kontakt i en årrekke. Vår ambassade i Moskva følger utviklingen i denne saken nøye, sier seniorrådgiver i UD, Marte Lerberg Kopstad.

Forrige søndag ble tidligere leder for urfolksorganisasjonen RAIPON, Rodion Sulyandziga, arrestert i Moskva, og avhørt to dager på rad. Arrestasjonen skjedde bare dager før han skulle reise på et urfolksmøte i FN regi i New York.

Sametinget ser svært alvorlig på hendelsen og har bedt Utenriksdepartementet om å reagere overfor russiske myndigheter.

Uttrykker bekymring

BEKYMRET: Seniorrådgiver i UDs kommunikasjonsavdeling, Marte Lerberg Kopstad, sier at norske myndigheter ofte har uttrykt bekymring. Foto: Utenriksdepartementet

I og med at statsråd Børge Brende er på utenlandsbesøk i Liberia, er det departementets kommunikasjonsenhet som svarer i denne saken.

Lerberg Kopstad viser til at norske myndigheter har gjentatte ganger uttrykt bekymring for den negative utviklingen i menneskerettighetssituasjonen i Russland

– Dette gjør vi både bilateralt og i multilaterale fora som for eksempel Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og Europarådet. Urfolk er en sårbar gruppe og er derfor en sentral målgruppe for Norges arbeid med menneskerettigheter, også i Russland, sier hun.

Norske myndigheter vil også legge til rette for at samarbeidet mellom samer og russiske urfolk styrkes.

– Vi har i mange år hatt en nær dialog med russiske urfolksgrupper for å støtte opp om bilateralt samarbeid mellom norske og russiske urfolksgrupper. Dette samarbeidet vil videreføres, understreker Lerberg Kopstad.

– Situasjonen forverres

FØLGE OPP: Lene Wetteland er leder for Russlandavdelingen i Helsingforskomiteen. Hun håper at Norge vil følge opp situasjonen for urfolk i Russland. Foto: Pressebilde

Den norske Helsingforskomite har fått flere rapporter om at menneskerettighetsforkjempere trakasseres i Russland.

De er ikke overrasket over å høre at tidligere Raipon-leder er avhørt gjentatte ganger.

– Vi har de siste ukene jobbet tett med en valgobservasjonsorganisasjon, og en av deres ansatte fikk passet sitt nettopp ødelagt. Hun har ikke fått utstedt et nytt et, sier Lene Wetteland, leder for Russlandavdelingen i Helsingforskomiteen.

Ifølge komiteen er forskjellige organisasjoner blitt utsatt for forskjellige typer begrensninger i sitt arbeid.

Ber UD følge saken

Komiteen håper at norsk UD vil følge opp situasjonen for russiske urfolk i møte med russiske myndigheter.

– Vi setter pris på at UD sier i fra og ytrer bekymring i denne sammenhengen og i forbindelse med de forverrede vilkårene for sivilsamfunnet i Russland generelt, sier Wetteland.

Helsingforskomiteen er en ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Dette gjør de gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte.

NRK har så langt ikke fått kommentar fra russiske myndigheter i denne saken.