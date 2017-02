Trudeau invitert til Arctic Winter Games

Statsminister Justin Trudeau fikk invitasjonen i forbindelse med hans lynvisitt i Yellowknife 10. februar.

Arctic Winter Games arrangeres i Hay River og Fort Smith i Northwest Territories i Canada 18.-24. mars 2018.

Invitasjonen ble personlig overrakt av ordføreren i Hay River Brad Mapes, ordføreren i Fort Smith Lynn Napier-Buckley og presidenten i 2018 South Slave Arctic Winter Games Host Society Greg Rowe.

Mapes tror at sjansene for at Trudeau aksepterer invitasjonen er stor.

– Jeg er veldig optimistisk, uttaler Mapes til hayriverhub.com etter et fem-minutters møte med statsministeren. .

Pierre Trudeau åpnet de første lekene

En av de viktigste elementene i invitasjonen til statsministeren er at hans avdøde far, daværende statsminister Pierre Trudeau, åpnet de første Arctic Winter Games i Yellowknife i 1970.

AWG 2018 vil være den 25. utgaven av lekene.

– Hans far alltid omfavnet Northwest Territories og de nordlige områdene, og Justin er ikke annerledes, fremhever Mapes.

Deltagere fra ni arktiske områder vil være representert i AWG 2018. Foto: Vagn Hansen / AWG 2018

Ni arktiske områder deltar i AWG: Alaska (USA), Grønland (Danmark), Northern Alberta (Canada), Northwest Territories (Canada), Nunavik, Quebec (Canada), Nunavut (Canada), Sápmi (Norge, Sverige, Finland, Kolahalvøya i Russland), Yamalo-Nenets Autonomous Okrug (Russland) og Yukon (Canada).