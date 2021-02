Tre elgkalver ble pint i hjel etter å ha satt seg fast på et gjerde

Når det blir observert dyr som sitter fast i et gjerde er det Nils Kristian Guttorm som tar seg av oppdraget. Han jobber som koordinator for viltnemnda i Karasjok kommune.

Den siste tiden er det spesielt et nordisk grensegjerde mellom Norge og Finland, som ble satt opp i sommer, vært gjenstand for dyreplageri.

– Denne vinteren har vi rykket ut ved flere anledninger, etter observasjoner av elg som har satt seg fast, dessverre var mange av dyrene allerede døde da vi ankom stedet.

BEKYMRET: Nils Kristian Guttorm er koordinator for viltnemnda i Karasjok. Han er bekymret for at dyr lider på grunn av gjerdet. Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

Karasjok er som mange andre steder i Finnmark full av dyreliv, men også sperregjerder brukt til reindriftsnæringen.

Det har vært flere tunge oppdrag denne vinteren, der de har måttet avlive dyr som ellers er friske, på grunn av skaden gjerdet gjør.

SKADER: Bildet viser skadene en av elgene som er blitt avlivet på grunn av den har satt seg fast i gjerdet og brukket foten. Foto: Privat

– Det er et stort problem, som rammer spesielt elgkalvene. I løpet av to-tre måneder har vi avlivet tre elgkalver som følge av skadene de fikk av gjerdet. Gjerdet skulle vært mye høyere, da hadde ikke dyret prøvd å hoppe over det og det hadde skånet dyrene, forklarer Nils Kristian.

Nordisk samarbeid

Det nye nordiske grensegjerdet er fremdeles under utbygging. Den skal hindre at norske reinsdyr krysser grensa til Finland.

Når gjerdet står ferdig skal den være 60 kilometer lang og strekker seg fra Karasjok og innover mot finskegrensa.

SPERRE: Det nye grensegjerdet 1,8 meter høyt. Dette skal hindre reinsdyr for å komme seg over, men skaper problemer for elgen. Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

Det som er spesielt med akkurat dette gjerdet er at det er mye høyere enn vanlige sperregjerder som blir brukt i reindrift og landbruk. Et vanlig sperregjerde er halvannen meter høyt, men det nye grensegjerdet er nesten to meter høyt.

Vil hoppe over

Seniorforsker ved NINA, Christer Moe Rolandsen, er godt kjent med problematikken med at dyr setter seg fast i gjerder. Det er noe de stadig blir informert om, men det finnes ingen tall som kan si noe hvor stort problem dette er.

Christer Moe Rolandsen er seniorforsker for NINA. Han har blant annet hjortedyr som kunnskapsområde. Foto: Arnstein Staverløkk / NINA

Ved dette tilfellet i Karasjok mener han at gjerdet er akkurat lavt nok for at mange elger vil prøve å hoppe over det og at det da kan by på problemer, særlig for kalver.

– Et gjerde på 1,8 meter er trolig akkurat lavt nok til at elgen kan prøve å hoppe over. Skal man unngå at elg prøver å hoppe over gjerdet bør det nok være nærmere 2,5 meter høyt, som er standard effektiv høyde for viltgjerder ment for elg langs veger i Norge.

Selv om det ikke finnes dokumentasjon som kan tallfeste hvor mye skader ulike typer gjerder medfører, er nok både høyde og utforming utslagsgivende for at dyr setter seg fast.

– I tillegg til høyden kan det være utfordringer med utformingen. Det siste kan handle om bruk av topptråder, piggtråd og lignende. Slike forhold bør også tenkes på når man setter opp gjerder, i tillegg til vedlikeholdsbehov og fjerning av gamle gjerder.

Vært etterspurt i 30 år

– Det er trist å høre at dyr lider på grunn av sperregjerdet. Vi vil selvsagt ikke at gjerdet skal gå på bekostning av andre dyr.

Reindriftsagronom Johan Ingvald Hætta ved Landbruksdirektoratet har ledet gjerdeprosjektet som skal løse et langvarig problem for reindriften.

LEIT: Johan Ingvald Hætta arbeider med prosjektet for grensegjerdet. Sperregjerdet skal være ferdigstilt i 2021. Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

– Dette sperregjerdet har vært etterspurt i over 30 år. Vi vet at reindriftssamene sliter med at norske reinsdyr krysser grensa, som er vanskelig å få tilbake til norsk side igjen.

Hætta forklarer at allerede før de startet, har de bedt om innspill av fagkyndige angående gjerdet.

Selv om det ikke er mulig å åpne viltportene da reinsdyrene er i området, finnes det andre løsninger på problemet.

– Vi tar imot alle innspill og vil vil lytte på kritikken. Vi kan eventuelt vurdere å senke gjerdet i visse områder hvor det er mye elg.