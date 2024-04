– Jeg gikk jo bare til skolen, så kommer elgen rett bak et hjørne uten at jeg så det. Så jeg begynte å trekke meg litt unna, og da så jeg at den begynte å gå mot meg.

Slik starter historien til den 15 år gamle jenta i Bodø.

Hun fikk kjenne at blodet pumpe mandag morgen.

– Plutselig så jeg at den begynte å løpe, og da spurtet jeg jo for livet.

– Også så jeg en bil som sto der, og så tenkte jeg at hvis jeg går bak denne bilen, så kan ikke elgen ta meg.

I etterkant har hun fått høre at mange syntes hun gjorde det på riktig måte da hun først forsøkte å gå bort fra elgen.

– Og så syns jo folk at det er ganske sykt at jeg klarte å løpe fra en elg.

– Har du tenkt på hva som kunne skjedd om elgen hadde truffet deg?

– Jeg tenkte at om jeg blir slått ned nå, kan jeg slå hodet. Det er dramatisk. Jeg kan rett og slett dø. Det er det som går gjennom hodet når man blir angrepet.

Selv om hun kom seg unna elgen, mener hun det også var litt flaks i bildet.

– Jeg var jo bare heldig at jeg hadde veldig rask reaksjon.

Fordi jenta ikke vil ha mer oppmerksomhet rundt hendelsen har NRK valgt å anonymisere henne. NRK kjenner til hennes identitet.

Fikk hendelsen på film

På den videregående skolen like ved var det en helt vanlig mandag. Helt til klassen plutselig fikk øye på noe.

– Jeg satt i klasserommet, men så får vi øye på en elg som var og vandret rundt skolen, sier Simen Hanssen (18)

Etter litt stirring på elgen fortsetter skoletimen som normalt. Men plutselig ser 18-åringen at noe er i ferd med å skje.

Simen Hanssen i Bodø hadde ikke forventa at han kom til å fange dramatikken på video. Foto: Privat

– Så da flekka jeg opp telefonen for å filme, sier Hansen.

Dermed fikk Hansen hendelsen på film.

– Det kommer en jente som ante fred og ingen fare også gikk elgen til angrep. Det var snakk om centimeter der altså. Den elgen var jo svær, og det var jo ei lita jente. Så nei, det var bra at jenta kom seg unna.

To elgangrep på en dag

Også 18 år gamle Adrian Eidissen Lundberg fanget elgen på film.

Men han fikk se ikke bare én, men to hendelser med den aggressive elgen.

Adrian Eidissen Lundberg i Bodø fikk fanget dramatikk med elg to ganger i løpet av én morgen. Foto: Adrian Eidissen Lundberg / Privat

– Jeg var på jobb og så ut vinduet. Og oppi veien sto to elger, sier han.

Det var like før skolen skulle starte. Lundberg ble stående litt til.

– Så ser jeg at det kommer to unger ned på sparkesykkel og til fots. Da angriper elgkua.

De to skoleguttene ble stående og vente i nesten en halv time før de turte å gå videre etter det dramatiske møtet med elgen. Du trenger javascript for å se video. De to skoleguttene ble stående og vente i nesten en halv time før de turte å gå videre etter det dramatiske møtet med elgen.

Adrian fikk hele hendelsen på film, og forteller til NRK at det så ut som det gikk bra med ungene, selv om de måtte vente en stund før de kunne gå videre.

– De sto der omtrent en halvtime fordi kua og kalven sperret ungene både oppe og nede i veien.

Litt senere på morgen ble han vitne til hendelse nummer to. Denne gangen var det den 15 år gamle jenta som måtte løpe for livet.

– Det var ikke langt unna at hun ble sparket ned, sier han.

Hvorfor er elgen mer aggressiv på våren? Jon Arnemo er professor ved høyskolen i innlandet, veterinær og har vært elgjeger gjennom flere år. Han forteller at elgkua er ekstra aggressiv på våren. – Elgen får kalv på våren. Da vil kua normalt jage årskalven unna i en periode, sier Arnemo. – Når hun har fått en ny kalv er det vanlig at hun vil forsvare den nye kalven. Linda Bjørgan Når er elgen minst redd? Det er også grunnen til at man på våren ofte ser de litt forvokste og uerfarne elgkalvene på dagtid. Når elgkua har født årets kalv finner ofte fjorårets kalv tilbake til elgkua og det nye søskenet. Derfor kan man se hele elgfamilier på høsten. – Men på da er elgen mer sky fordi det også mer ferdsel i skogen. På vinteren dukker det ofte opp uredd elg i hagen som beiter på bærbusker og trær. Adobe Firefly Hva skal man gjøre i nærkontakt med elg? Elgen er et farlig dyr. En voksen elg veier mellom 300 og 400 kg. – Den bruker forbeina til å slå med. Derfor er det viktig å ikke jage den, og prøve å trekke seg unna. Unngå å komme for nær, sier Angermo. Elgen er mest aktiv på morgenen og på kvelden. Forskeren forteller at det har vært situasjoner der folk har blitt skadet av elg. For noen år siden ble en turgåer i Sverige drept i et elgangrep. Jenny Marie Sveen / NRK Er det mer elg nå enn før? Ifølge Angermo er det ikke flere elg i Norge nå enn før. Det bruker han statistikk i elgjakt til å forklare. For noen år siden skjøt man omtrent 38.000 elg i året i Norge. Nå ligger det på omkring 32.000. – I stort er det en ganske stabil elgbestand i Norge, men den kan selvfølgelig øke i visse områder.

Usikkert om elgen blir skutt

Leder i viltutvalget i Bodø kommune, Mikkel Sinclair Lyngar, forteller at de har blitt orientert om hendelsene og at politiet har vært på stedet der elgene har vist aggressivitet.

– Vi har inntrykk av at det er en ku og en kalv som er i området og hvor kalven har kommet bort fra kua. Kua gjerne vil beskytte og er kanskje stressa for at hun ikke har kontroll på hvor kalven er.

Leder i viltutvalget i Bodø kommune, Mikkel Sinclair Lyngar, sier at de har hatt jegere ute for å prøve å finne elgene. – Hvis de finner flere elg, må de være sikre på hvilke individer det er snakk om, sier han. Foto: Privat

Lyngar sier at de har hatt folk ute for å lokalisere elgene, uten at de har lykkes med det.

Han vil ikke uttale seg i media om kua må skytes.

– Men i tilfeller hvor elgen er aggressiv og en fare for beboerne, så kan det hende at vi må ta sånne grep.