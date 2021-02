Påkjørt elg ble knivstukket 13 ganger

Siste helgen i januar ble en elg påkjørt like ved Kabelvåg i Vågan. Elgen skal ha hoppet opp på veien like foran to biler.

Føreren av den ene bilen forteller at alt gikk svært fort.

– Jeg var sikker på at jeg kom til å treffe den, men bilen som kom meg i møte traff den først, sier sjåføren til NRK.

Og like etter skjedde det mange ting i rask rekkefølge.

En politimann på frivakt var i nærheten. Det samme var flere øyenvitner, og to menn, som forklarte at de hadde jegerkompetanse, og kunne avlive elgen på stedet, forteller sjåføren.

– Operasjonssentralen fulgte rutinene og ringte på de tre vaktnumrene vi har til viltnemnda. Men uten hell, sier politistasjonssjef Ketil Finstad Steira.

Da viltnemnda i Vågan rykket ut til stedet, minutter senere, fant de ingen elg.

Den hadde både blitt avlivet og fjernet kunne Lofotposten melde, som omtalte saken først.

Tilbød å avlive med kniv

Eirik Marthinussen i viltnemnda i Vågan opplyser til NRK at den første telefonen kom fra noen privatpersoner på stedet.

– Jeg har aldri opplevd noen avlive påkjørt vilt på denne måten, sier viltnemndas leder i Vågan.

Etter noen minutter fikk viltnemnda melding fra politiets operasjonssentral. Kort tid etter kom det melding om at elgen var avlivet, sier Marthinussen til NRK.

– Det viste seg at en forbipasserende hadde tilbudt seg for politiet å avlive elgen med kniv. På hvilken måte dette skulle foregå, har vi ikke klart å bringe på det rene. Det får bli et forhold mellom jegeren og politiet. Deretter forsvant jo elgen, sier Marthinussen.

13 knivstikk

Så der sto viltnemnda – med ei melding om en påkjørt og deretter avlivet elg, og uten noe kadaver som de kunne undersøke.

Etter hvert ble dyret lokalisert, og prøver ble tatt. Obduksjonen viste at elgen var stukket 13 ganger bak framfoten.

Det er vanskelig å konkludere helt sikkert hva elgen døde av. Det er i alle fall et blodtap, og veterinæren konkluderte med at det til slutt var et treff i hjertet.

Festet kniven til stang for å nå inn

Marthinussen fikk en melding fra noen som var øyenvitner til hendelsen, og som reagerer sterkt.

– De skriver til meg at kniven ikke var lang nok, og at det ble brukt en stang for å nå helt til hjertet, sier han.

– Her har altså en tilfeldig forbipasserende valgt å avlive elgen, med en politi i sivil til stede, hva synes du om det?

– Det er i alle fall ikke noen lovlig metode. På ingen måte. Akkurat hvordan man tolker det der og da, og hvordan det er framlagt for politiet, har vi foreløpig ikke fått noe godt svar på.

Skjedde fort

– Mannen som gjennomførte avlivningen hadde ikke fått klarsignal verken fra operasjonssentralen eller den tilstedeværende politimannen. Men når så er sagt gikk det raskt fra han stakk, og til elgen var død. Ut fra et dyrevernsperspektiv var nok dette den beste løsningen, sier stasjonssjefen i Svolvær.

Politistasjonssjef Ketil Finstad-Steira sier til NRK at det hele skjedde relativt raskt. Foto: Kari Skeie

Som ansvarlig for viltforvaltningen har Marthinussen anbefalt rådmannen å anmelde dette.

– Men hva skal man gjøre som er forskriftsmessig?

– Ring politiet på 02800, så kontakter de oss i viltnemnda. Det er det hele.