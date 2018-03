Tor Ivar Andersen, fra Spansdalen i Troms, har opprettet gruppe på Facebook for å få fokus på samiske stedsnavn i Lavangen.

– Det å ha en gruppe på Facebook er en enkel måte å nå folk på, og å diskutere samiske stedsnavn, sier Andersen.

Andersen forteller at han har fått mange nyttige innspill om stedsnavn via sosiale medier.

Lærer samiske stedsnavn

Anne Bove, opprinnelig fra Spansdalen i Troms, synes dette er god måte å få frem samiske stedsnavn. Bove mener at yngre folk har nå muligheten til å lære disse navnene.

Anne Bove har lært mange stedsnavn gjennom Facebook gruppa "Samiske stedsnavn i Loabák". Foto: Mathis Eira / NRK

– Jeg syns det er veldig bra. Vi får ta del i å lære samiske stedsnavn, som alltid har vært her, sier Bove.

Flere steder i Troms og Nordland har færre og færre samiskspråklige. Noen samiske stedsnavn står i fare for å bli glemt.

– Vi ønsker å ta vare på samiske stedsnavn. Jeg ser på dette som et gjenopplivingsprosjekt, sier Andersen.

– De som ikke kjenner til samiske stedsnavn skal ha mulighet til å lære stedsnavn, sier Andersen.

Medlemmer over hele landet

Tor Ivar Andersen er fornøyd med at Facebook gruppa "Samiske stedsnavn i Loabák" har over 300 medlemmer. Medlemmene i gruppa er over hele landet og i Sverige.

"Samiske stedsnavn i Loabák" har mange aktive medlemmer. Foto: Mathis Eira / NRK

– Samiske stedsnavn er et relativt smalt tema, derfor er jeg litt forbauset over at vi har så mange medlemmer, sier Andersen.

I Lavangen har flere også satt opp selvlagde samiske skilt i utmarka og i nærområdet.

