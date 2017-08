VALGDEBATT: Her fra Kulturhuset i Tromsø arrangerer NRK og Ávvir felles direktesendt nett-TV-debatt mellom toppkandidatene til sametingsvalget. Du kan følge sendingen her, eller via Ávvirs nettsider, Avvir.no. Kulturhuset åpner for publikum klokken 17:00. Du trenger javascript for å se video.