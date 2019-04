Snøskuterfører omkommet i ulykke

Det var like før klokken ni i dag morges at politiet fikk nødanrop fra ulykkesstedet. Hovedredningsentralen Nord-Norge ble informert like etterpå, og det ble igangsatt redningsaksjon med Sea King helikopter fra Lakselv.

To personer har vært utsatt for en ulykke i området Eaštor, øst for Iskløvervannet på Ifjordfjellet i Øst-Finnmark. Ulykkesstedet er cirka 2,5 km fra Riksvei 98.

Begge er utenlandske statsborgere.

Den ene er bekreftet omkommet og er fraktet ned fra fjellet med helikopter.

Den andre personen skal ifølge politiet være uskadd, og blir tatt med til Tana lensmannskontor for avhør. Det var denne personen som meldte om ulykken.

– Vi vet foreløpig ikke hva som har skjedd, sier operasjonsleder Gunnar Øvergaard.

Politiet har iverksatt etterforskning og har også varslet de pårørende om ulykken.