Skuffelse, flaggheising og jubel etter tvangsdeling

Det oppstod stor usikkerhet det siste døgnet før det ble avgjort om kommuner ble slått sammen med tvang eller ikke.

Hjemme hos familien til André Knutsen fra fjordkommunen Tysfjord var spenningen til å ta på. Knutsen bokstavelg talt jublet da Stortinget torsdag vedtok at hjemkommunen Tysfjord skal deles med tvang.

Med et knapt flertall slås sørvestsiden av Tysfjord sammen med Hamarøy, og nordøstsiden slås sammen med Narvik og Ballangen.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse. Geografi og alt tilsier jo at vi bør ligge under Hamarøy, mener Knutsen, som bor på kommunens sørvestside.

Sjekk reaksjonen hans her:

SE VIDEO: Slik reagerte André Knutsen da avgjørelsen ble tatt. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Slik reagerte André Knutsen da avgjørelsen ble tatt.

– Klossete

Emma Kristensen (Ap) er skuffet. Foto: Sander Andersen / NRK

Men det er ikke alle som jubler.

Kommunestyret vedtok, med elleve mot seks stemmer, at hele kommunen skal slås sammen med Narvik.

– Jeg synes at hele reformen er en farse og fått en klossete behandling. Man prater om store robuste kommuner, og det er ikke det som man nå har laget, sier gruppeleder for Tysfjord Arbeiderparti, Emma Kristensen.

– Vil dere respektere vedtaket eller jobbe for en omkamp etter høstens stortingsvalg?

– Sivil ulydighet er jeg ikke noe for, å gå imot vedtak som er gjort i lovlige fora. Men vi får diskutere i partiet om hva som skal skje nå. Jeg går ut ifra at vi må forholde oss til det vedtaket som er gjort, inntil noe eventuelt annet blir gjort, svarer gruppelederen.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Tysfjord deles mellom Hamarøy (grønn), og Narvik-Ballangen (rød).

– Lulesamisk blir svekket

Guttorm Aasebøstøl (Tverrpolitisk liste) ser ikke for seg en omkamp. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Tysfjord er i dag den eneste lulesamiske kommunen som er med i forvaltningsområdet for samiske språk.

Politikerne er uenige om det lulesamiske vil bli styrket etter svekket.

– Vi er skuffet, men vi tar det med fatning. Jeg tror at det lulesamiske går svekket ut av dette. Det hadde vært samlende både for samer og resten av befolkningen å gå samlet en plass, mener varaordfører Guttorm Aasebøstøl (Tverrpolitisk liste).

– Kommer dere til å jobbe for å få en omkamp?

– Nei, jeg ser ikke for meg det. Vi må bare prøve å komme oss i posisjon på begge sidene av Tysfjorden for å komme best ut av dette.

– Gledens dag

Opposisjonspartiet Felleslista har i mange år kjempet for deling.

– Det var en gledens dag. Hamarøy er det desidert beste alternativet, mener Stig Amundsen (Felleslista).

Amundsen er overbevist om at det lulesamiske nå vil bli styrket.

– Hamarøy har tatt et klart standpunkt på det samiske ved å ønske å bli samisk språkforvaltningskommune, og har stått med åpne armer. Narvik har ikke frontet det samiske like sterkt som Hamarøy.

– Når valget er mellom Narvik og Hamarøy, så tror jeg at det samiske kommer mer styrket ved å vende nesa til Hamarøy.